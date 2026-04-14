Acompany、ベンチャーデットにより総額9.6億円の資金調達を実施

株式会社Acompany

株式会社Acompany（アカンパニー、愛知県名古屋市中区、代表取締役CEO 高橋 亮祐、以下Acompany）は、北國銀行、あおぞら企業投資、Funds Startups、りそな銀行、日本政策金融公庫からベンチャーデットにて総額9.6億円の資金調達を実施しました。今回の資金調達で累計資金調達額は32億円となりました。調達した資金は、「Confidential AI（機密AI）」領域の製品開発・研究開発および専門人材の採用強化に充当します。

資金調達の概要

資金調達の背景と目的

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46917/table/130_1_a2b1bdd10de235f524667a7fbc13829b.jpg?v=202604141051 ]

Acompanyは秘密を守れる「Confidential AI（機密AI）」として、Confidential Computing（秘密計算）技術とAIを掛け合わせ、企業が安心してAIを活用できる技術を提供しております。この「Confidential AI（機密AI）」の技術力を「製品」と「技術支援サービス」として大企業への導入が進んでおります。これらの状況を踏まえ、調達した資金は、以下に投資していきます。

金融機関からのコメント（順不同・敬称略）

- Confidential AI領域の製品開発・研究開発の加速- - AI製品ブランド「Confidential AI Suite」の機能拡充（Acompany セキュアチャット、Acompany セキュアコード、そのほか）- - AIセキュリティ・プライバシーに関する研究開発体制の強化- 人材採用強化- - 「Confidential AI Suite」の展開を推進するビジネス人材- - 研究員・エンジニアを中心とした専門人材の採用株式会社北國銀行 （東京営業部 チーフアカウントマネージャー 田井 佑樹）

Acompany社は秘密計算技術を基盤として企業が安心してAIを活用できる「Confidential AI」という領域を切り拓かれており、実装力を伴ったプロダクトとして提供している点を高く評価しています。大手企業での導入が進むなど事業の確かな進展を踏まえ、今後の持続的な成長と社会的価値創出への期待は大きいと考えています。

本件資金調達は、研究開発や人材基盤の強化を通じた中長期的な事業成長を支援するものであり、当行としてもパートナーとして伴走してまいります。

あおぞら企業投資株式会社 （ヴァイス・プレジデント 松下 和樹）

情報漏洩等リスクの高まりからデータセキュリティの重要性は増しており、長年推進されてきたデータ利活用は一定のブレーキがかかっている状態と認識しております。また、データ利活用の制限は、急激に普及する生成AIの恩恵を十分に享受できない可能性、更にはシャドーAIを誘発する危険性もあると考えております。それらデータの保護と利活用における課題を解決するのが、Acompany社のConfidential Computing（秘密計算）であり、世の中のスタンダードを創ることができるチームであると期待して、今回ベンチャーデットを引受させていただきました。事業拡大に少しでもお役に立てますよう、今後も微力ながらご支援させていただきます。

Funds Startups株式会社 （Investment Specialist 佐々木 雅人）

この度、Acompany社の資金調達に参画させていただけましたことを、大変嬉しく思っております。 昨今のAIを取り巻く環境は革命的な変化の最中にあり、新たなサービスやユースケースが世界中で日々生まれ、パラダイムシフトを起こしつつあります。他方で、それは同時に、情報漏えいリスクの増加を意味しており、一部の企業にとってはAI導入に慎重にならざるを得ない一因になっているものと認識しております。Acompany社の核であるConfidential Computing（秘密計算）は、データを暗号化（秘匿）したままの状態で計算を実行する技術であり、データの「保護」と「利活用」という、一見すると相反する時代の要請に対し、その両立を実現するソリューションです。世界中のあらゆるデータとAI活用を支えるインフラを提供する同社とぜひご一緒させていただきたいとの想いから、本件実行に至りました。 安心と信頼のもとでデータとAIをつなぎ、誰もがデータの恩恵を享受することが可能な社会の実現を目指すAcompany社が、「世界No.1のプライバシーテックカンパニー」となる挑戦を、全力でご支援して参ります。

株式会社りそな銀行 （法人部 スタートアップ戦略グループ 担当マネージャー 植田 雄介）

AIのビジネス活用が急速に進むなか、機密データを取り扱う難しさはあらゆる会社が感じているところだと思います。このような大きな潮流の中で、Acompany社は、秘密計算技術と法解釈の両輪でこの難題を突破し、AI活用高度化の起爆剤となる可能性を秘めています。またグローバルでもトップランナーの一社であり、さらに大きく飛躍していくと確信し、ベンチャーデットという形で支援させていただきました。そのソリューションを広く世の中に普及させていくためにも、りそなグループの強みを活かし、引き続き支援してまいります。

代表取締役CEO 高橋 亮祐 コメント

2025年5月のシリーズBに続き、ベンチャーデットによる資金調達を実施しました。今回の調達にご参画いただいた金融機関の皆さまには、当社の事業ビジョンと成長ポテンシャルに対する深いご理解とご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

AI×データ活用が急速に進む一方、機密情報の漏洩リスクなどのセキュリティの課題が顕在化しています。Acompanyはこの課題に対し、秘密を守れる「Confidential AI（機密AI）」というアプローチで正面から取り組んでいます。KDDI様とのデータ活用事例をはじめ、大手企業への導入が進んでおり、AI製品ブランド「Confidential AI Suite」としてAcompany セキュアチャット、Acompany セキュアコードの提供を開始しています。

Acompanyは今後も、Confidential Computing（秘密計算）技術を核としたプロダクト開発と研究開発をさらに加速してまいります。

Acompanyについて

Acompanyは、「Trust. Data. AI. あらゆるデータとAI活用に、信頼を。」をミッションに掲げ、Confidential Computing（秘密計算）技術を活用し、世界中のあらゆるデータとAI活用を支えます。安心と信頼のもと、データとAIをつなぎ、誰もがデータの恩恵を受けられる社会の実現を目指しています。企業や社会が安心してデータを活かせるインフラの構築を目指し、経済安全保障・防衛・金融・医療領域への展開も進めています。

AI製品ブランドとして「Confidential AI Suite」を発表し、機密情報を自動検知・マスキングして外部AIを利用できる「Acompany セキュアチャット」、APIキーやIP情報の漏洩を防ぎ暗号化状態でソースコードを解析する「Acompany セキュアコード」を提供中です。

採用情報はこちら株式会社Acompany採用情報 :https://recruit.acompany.tech/

会社概要

社名 ：株式会社Acompany

代表者 ：代表取締役CEO 高橋亮祐

所在地 ：愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号 日土地名古屋ビル7階

設立 ：2018年6月

URL ：https://www.acompany.tech/

事業内容：秘密計算に関連した製品・技術と、機密データ活用に関するコンサルティングサービスの提供

本件に対するお問い合わせ

株式会社Acompanyカンパニーデック :https://speakerdeck.com/acompany/zhu-shi-hui-she-acompany-karutiyadetuku

下記よりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.acompany.tech/contact