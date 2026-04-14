越境ECの物流最適化を加速 ECMSジャパン、Ship&coとのAPI連携を開始

株式会社ECMSジャパン

越境EC向け国際物流サービスを提供する株式会社ECMSジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役：小松 英樹）は、出荷業務を効率化するクラウド型送り状発行アプリおよびAPIソリューション「Ship&co」を展開する株式会社BERTRAND（本社：京都市中京区、代表取締役：ベルトラン・トマ）とのAPI連携を開始いたしました。本連携により、Ship&coのユーザーは同サービス上から当社の国際配送サービス「ECMS EXPRESS」を利用した送り状発行が可能となり、海外発送業務の一元化と効率化を実現します。

■ 越境EC拡大の裏側で高まる物流最適化ニーズ

越境EC市場の拡大に伴い、多くの事業者が海外販売に参入する一方で、配送コストや通関対応、出荷オペレーションの煩雑さといった課題が顕在化しています。特に中小規模のEC事業者にとっては、複数の配送手段を使い分けながらコストとスピードのバランスを最適化することが求められており、物流の設計そのものが事業成長の重要な要素となっています。

こうした背景を受け、当社ではより柔軟かつ効率的に国際配送を利用できる環境の整備を進めてまいりました。

■ 連携によって実現する業務効率化とコスト最適化

今回の連携により、EC事業者は出荷業務の負担を軽減しながら、より戦略的な物流運用が可能になります。

主なポイントは以下のとおりです。

■ コメント

- 送り状発行の一元化Ship&co上でECMS EXPRESSの送り状発行が可能となり、複数システムの使い分けが不要になります。- 通関関連書類の自動作成必要情報をもとにインボイスを自動生成し、国際配送に伴う事務作業を効率化します。- 追跡情報の自動反映出荷後の追跡番号をECプラットフォームへ連携し、顧客対応の負荷を軽減します。- 人的ミスの削減と業務標準化出荷プロセスの自動化により、オペレーションの精度向上と再現性の高い運用を実現します。- なお、本サービスの利用にあたっては、事前に当社との取引契約およびアカウント開設が必要となります。詳細は下記までお問い合わせください。sales.jp@ecmsglobal.com

ECMSジャパン 代表取締役 小松 英樹からのコメント

今回のShip&coとの連携は、長年、多くの越境EC事業者の皆さまから寄せられていたご要望にお応えするものであり、実現できたことを大変嬉しく思っております。今回の取り組みにより、より手軽でコスト効率の高い海外発送の選択肢をご提供できるようになりました。今後もサービスの利便性向上に努めながら、微力ながら日本発の越境ECのさらなる発展と成長の加速に貢献してまいります。

Ship&co CEO ベルトラン・トマからのコメント

ECMSジャパンとの連携は、特にコスト効率を重視しながら海外発送を拡大したいEC販売者の皆さまにとって、新たな選択肢となる重要な機能追加です。Shopify・eBay・Amazonなどのプラットフォームで越境ECに取り組む販売者が、すでに使い慣れたShip&coのインターフェースからそのままECMS EXPRESSの運送ラベルを発行できるようになります。Ship&coはこれからも、国内外を問わず、送り状発行をより簡単に・迅速に・安全に行える環境を提供してまいります。

■株式会社ECMSジャパンについて

ECMSジャパンは、グローバルに国際物流サービスを展開するECMSグループの日本法人です。国際宅配便、フォワーディング、ロジスティクスの3事業を柱に、16の海外拠点からなるネットワークを活用し、日本発の越境ECで需要の高い仕向地を幅広くカバーしています。越境ECに特化した物流のローコストリーダーとして、今年設立10周年を迎えました。独自のオペレーションとITにより、高品質かつ効率的なサービスを提供し、顧客のサプライチェーン最適化に貢献しています。

URL：https://www.ecmsglobal-jp.com

■Ship&coについて

Ship&co（シップアンドコー）は、送り状発行システムのパイオニアとしてEC販売者・物流企業向けに出荷処理を自動化するクラウド型のアプリとAPIを提供しています。FedEx、DHL、UPS、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便など主要な運送会社とAPI連携し、Shopify、Amazon、BASE、eBay、Magentoなど国内外のECプラットフォームともAPIでそれぞれ連携。現在、3,000以上の企業・ユーザーの皆様にご利用いただいています。

URL：https://www.shipandco.com