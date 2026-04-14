Arteryex、PHRアプリ「パシャっとカルテ」が健康管理サービスへの採用を拡大

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李 東瀛、以下「当社」）が提供するPHR（パーソナル・ヘルス・レコード）アプリ「パシャっとカルテ」は、予防医療領域における検査サービスを展開する、株式会社プリメディカ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：田中 友英）が提供する健康管理アプリ「PreMedica 検査結果登録アプリ」に採用され、API連携を通じた機能提供が開始されました。

本取り組みを含め、「パシャっとカルテ」はこれまでに複数の健康管理・検査サービスにおいて採用されており、健康データを個人単位で管理・活用する基盤としての活用が広がっています。

■ 背景

従来、健康診断や各種検査は「受けて終わり」となりやすく、結果が継続的に活用されないという課題がありました。

また、健康診断結果や検査データはサービスごとに分散し、ユーザー自身が一元的に管理することが難しい状況にあります。

こうした背景から、健康診断結果を写真で簡単にデータ化できる仕組みを提供し、具体的な生活習慣の改善や健康意識の向上につなげていくための新しい健康診断のあり方が求められています。個人が自身の健康・医療データを統合的に管理できるPHRの重要性が高まっています。

「PreMedica 検査結果登録アプリ」

はこちら：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6504895772

■ 本取り組みについて

今回、「パシャっとカルテ」は、健康管理アプリにおけるデータ管理機能として採用され、以下の機能を提供しています。

健康診断結果の写真取り込みによるデータ化

過去データの蓄積および経年変化の可視化

各種検査データとの統合管理

これにより、健康診断データを単発で終わらせず、継続的に活用するための環境が整備されました。

■ 採用拡大の状況

「パシャっとカルテ」は、本件を含め、複数の健康管理・検査サービスにおいて採用が進んでおり、

異なるサービス間で分断されていた健康データを、個人単位で統合・管理する基盤として活用が広がっています。

本構造はAPI連携により実現されており、今後もさまざまなサービスへの展開が可能です。

■ 今後の展望

当社は今後も、「パシャっとカルテ」を通じて、

個人の健康・医療データがサービス間で分断されることなく活用される環境の構築を目指してまいります。

また、医療・健康領域における多様なサービスとの連携を推進し、

ユーザーが自身の健康状態を継続的に把握・活用できる社会の実現に貢献してまいります。

■ PreMedica 検査結果登録アプリについて

「PreMedica 検査結果登録アプリ」は、株式会社プリメディカが提供する脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査「LOX-index」や腸内フローラ検査サービス「Flora Scan」といった検査サービスの検査結果を登録・管理できる専用スマートフォンアプリです。

受検者の利便性と健康管理への意識をより向上させ、ユーザーの継続的な健康管理を支援します。

※「LOX-index」と「Flora Scan」は、株式会社プリメディカの登録商標です。

■ 「パシャっとカルテ」について

「パシャっとカルテ」は、健康診断結果や検査結果、服薬情報などをスマートフォンで撮影するだけでデータ化し、一元管理できるPHRアプリです。

散在しがちな医療情報を個人単位で整理・蓄積することで、ユーザー自身による健康管理を支援します。

▼ダウンロードはこちら

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press(https://pashakarte.onelink.me/yM76/press)

■ Arteryex株式会社について

Arteryexは「健康銀行」構想を掲げ、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用できる仕組みを提供しています。アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、医療情報プラットフォーム事業やシステム開発事業を展開しています。

ArteryexではPHR（Personal Health Record）データを活用し、様々なサービスと連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進させています。本取り組みに関する取材のご相談やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

会社名：Arteryex株式会社

WEB：https://arteryex.biz/

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発

営業時間: 11:00-18:00（平日）