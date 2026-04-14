＜エーアイセキュリティラボ × ハートビーツ共催ウェビナー＞「サプライチェーンセキュリティ評価制度」に少人数で立ち向かう―AI診断×プロの運用で実現する“無理のない”継続対策―

株式会社エーアイセキュリティラボ

クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」（https://www.aeyescan.jp/(https://www.aeyescan.jp/)）を提供する株式会社エーアイセキュリティラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青木 歩）は、サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）と共催で、サプライチェーンセキュリティ評価制度における対策に関するウェビナーを開催いたします。

2026年度に開始予定の、経済産業省による「サプライチェーンセキュリティ評価制度」。 企業には、継続的なリスク管理とセキュリティ対策の実施が求められています。 一方で、人材不足や運用負荷の増大により、対策を継続的に回すことが難しいという課題を抱える企業も少なくありません。

本ウェビナーでは、「AIを活用した脆弱性診断」や「24時間365日の有人運用支援」で、少人数でも無理なく継続できるセキュリティ対策の進め方を解説。 制度対応を見据えた実践的な体制づくりのポイントをご紹介します。

このような課題をお持ちの方におすすめ！- サプライチェーンセキュリティ評価制度への対応を検討している方- セキュリティ担当者が少なく、対策運用の負荷に課題を感じている方- セキュリティ対策を継続的に回す運用体制を整えたい方- AI活用や運用支援を活用して対策を効率化したい方

>> お申し込みはこちら(https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260514?organizationId=3157)

登壇者

株式会社エーアイセキュリティラボ

事業企画部 ディレクター

阿部 一真

新卒でNTTデータに入社し、Salesforceビジネス推進部門でコンサルティングセールス・カスタマーサクセスを経験。その後、AIベンチャー企業・SaaSスタートアップ企業にてCS責任者およびプロダクトマネージャー・事業統括責任者を歴任し、エーアイセキュリティラボに入社。 現在はCXチームでの活動に加え、新規プロダクト企画・海外事業展開など全社横断プロジェクトにも携わる。

株式会社ハートビーツ

クラウド・アクセラレーション事業部ビジネス推進グループ マーケティングチームマネージャー

谷川 隼人

スポーツ関連商材・家電のECサイトの運用経験者を経て、金融商品などのマーケティング領域に携わり、2024年にハートビーツに入社。Web広告のオンライン施策、展示会等のオフライン施策など幅広く担当しながら、既存のお客様への事例インタビュー等でお客様の声を収集しサービス改善・マーケティングに活かしている。 お客様の声から得られたインフラ運用の"リアル"を元に各種ウェビナーに登壇中。

セミナー概要- 日時：2026年5月14日（木） 16:00~17:00- 配信方法：ライブ配信- 参加費 ：無料- 定員：100名- 主催社：株式会社エーアイセキュリティラボ、株式会社ハートビーツコンテンツ：

◾︎セッション Part.1｜株式会社エーアイセキュリティラボ

「サプライチェーンの「穴」をふさぐ、AIによる脆弱性診断の内製化アプローチ」

ーサプライチェーンセキュリティ評価制度の全体像と、優先すべき対策を整理

ーAIによる診断の自動化で人手不足を軽減。制度対応に注力できる環境づくりを解説

◾︎セッション Part.2｜株式会社ハートビーツ

「見つかった脆弱性を「放置」しない ―評価制度の要件を満たし続ける運用支援体制―」

ー制度要件でどう変わる？監視・運用に求められるポイント

ー制度要件に準拠した運用体制を無理なく構築する内製 or 外注の判断軸

◾︎質疑応答

（※内容は変更になる場合があります）

>> お申し込みはこちら(https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260514?organizationId=3157)

【株式会社ハートビーツについて】

株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

代表者 ：代表取締役 藤崎 正範

所在地 ：東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

設立 ：2005年4月

業務内容 ：・クラウド・アクセラレーション事業

・SaaS事業

URL ：https://heartbeats.jp

【株式会社エーアイセキュリティラボ について】

「サイバーセキュリティ人材の不足を技術力で解消する」を理念に2019年4月に創業。生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

代表者 ：代表取締役社長 青木 歩

所在地 ：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE WeWork

設立 ：2019年4月

業務内容 ：・情報セキュリティ関連事業（調査・コンサルティング）

・クラウド型Web診断サービス「AeyeScan」提供

URL ：https://www.aeyesec.jp/

【クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」について】クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」

これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単・高精度な診断を実現した、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。

URL：https://www.aeyescan.jp/