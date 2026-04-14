「音楽が苦手」はなぜ起きる？子どものつまずきに向き合い、感性を育むソルフェージュ講座を開催、全国セミナースタート

株式会社ひなぎく

株式会社ひなぎく（本社：東京都練馬区、代表取締役：尾島未佳）は、2026年4月3日（金）、ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにて、指導者向けセミナー「生徒も先生も夢中になれる！ソルフェージュレッスン講座」を開催いたしました。

本セミナーは、書籍『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』の内容をもとに、子どもの感性や理解力を育てる指導法を体験形式で学べる内容として実施されました。本セミナーは、全国セミナーのスタートとして開催されました。

尾島未佳によるソルフェージュ指導セミナーの様子◼️生徒の“つまずき”を「読譜・リズム・音感」の3つの視点で整理

・楽譜は読めているはずなのに音楽にならない

・リズムは合っているのに流れが止まってしまう

・音は取れているのに歌えない・覚えられない

このような子どもたちの「つまずき」にレッスンの現場で直面することがあります。

本講座では、こうした課題を感覚や経験だけで捉えるのではなく、＜読譜・リズム・音感＞という3つの視点から整理し、「なぜそこで止まるのか」「何が足りていないのか」を言語化する指導法が紹介されました。

ソルフェージュを特別な時間として切り離すのではなく、日々のレッスンの中で無理なく取り入れながら、楽しく音楽的な演奏へとつなげていく考え方が提示されました。

◼️「見方が変わった」「すぐに取り入れたい」など指導者から反響

参加者からは、

「ソルフェージュの見方が変わり、感動の連続でした」

「ソルフェージュがこんなに楽しく学べたら、子どもたちの喜ぶ姿が目に浮かびます」

「レッスンにすぐ活かせることがたくさんありました」

「座って弾くだけでなく、身体を使って感じるレッスンを取り入れていきたいと思いました」

といった声が寄せられました。

◼️楽譜が読めない子どもが増加？音楽教育の課題とソルフェージュの重要性

近年、ピアノを習っていても楽譜を読むことが苦手な子どもが増えているという課題が指摘されています。

本セミナーでは、こうした課題に対し、ソルフェージュを体感しながらすぐに実践できるメソッドを紹介。指導者から高い関心が寄せられました。

参加型で全身を使いながら音を感じていただきました◼️今後の開催について

本セミナーはソルフェージュを体感的に学ぶセミナーの一環として開催され、今後も各地での開催を予定しています。

現在、以下の日程での開催を予定しております。

・2026年4月26日（茨城）

https://daisymusic-ac.jp/seminar-koga-20260426/

・2026年6月12日（大阪）

https://retailing.jp.yamaha.com/shop/osaka-namba/sheet-music/event/detail?id=8368

・2026年6月19日（広島）

https://retailing.jp.yamaha.com/library/shop/event/leafret/id-8411.pdf

詳細は各ページよりご確認いただけます。

書籍『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』の内容をもとに、感性を育むソルフェージュ教育の普及と音楽教育の質の向上を目指してまいります。

◼️書籍について

『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』（ヤマハミュージックエンタテインメント刊）2026年1月の発売後、約1カ月で重版となり、音楽教育関係者やピアノ指導者の間で反響を呼んでいます。

【書籍URL】

https://www.amazon.co.jp/dp/4636120787/

著者プロフィール

尾島未佳（おじま・みか）

株式会社ひなぎく 代表取締役／Daisy Music Academy代表。

武蔵野音楽大学大学院ピアノ専攻修了。

これまで延べ2万人以上の子どもたちにソルフェージュ指導を行い、歌って楽譜が読めるようになるオリジナルメソッド「うたハノン(R)」を開発。武蔵野音楽大学付属音楽教室での指導経験をもとに確立した独自の指導法は、多くの指導者から高い評価を受けている。

指導者向け講座には延べ1,600人以上が参加し、「生徒が変わった」「レッスンが楽しくなった」という声が全国から寄せられている。

現在は全国の指導者に向けた講座やレッスンを通じて、音楽教育の普及と質の向上に取り組んでいる。

書籍概要

『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』

【著者】尾島未佳

【発行】ヤマハミュージックエンタテイメント

【発売日】2026年1月13日

【価格】2,530円（税込）

【ISBN】4636120787

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/4636120787/

取材のご依頼のご希望がございましたら、下記までお問い合わせください。

会社概要

株式会社ひなぎく（Daisy Music Academy）

【所在地】東京都練馬区

【代表者】尾島未佳

【事業内容】音楽教育事業、指導者育成講座、教材開発

【URL】https://daisymusic-ac.jp/

ソルフェージュ指導者向けのプログラムも開催しております。

https://mika-ojima.com/seminar/solfege-basic6/