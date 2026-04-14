【Excelによるテキストマイニング実践の教科書】定性データを価値に変える分析手法を無料公開

株式会社パタンナー【Excelによるテキストマイニング実践の教科書】定性データを価値に変える分析手法

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、企業内に眠るテキストデータをビジネス価値に変換するための実践的ガイド『【Excelによるテキストマイニング実践の教科書】定性データを価値に変える分析手法』を公開いたしました。

本ガイドでは、アンケートの自由記述や顧客レビューといった「定性データ」を、高額な分析ツールやプログラミングを使わずに、普段使い慣れた「Excel」を使って定量化し、意思決定に直結させるための具体的な分析プロセスを紐解きます。

▼『【Excelによるテキストマイニング実践の教科書】定性データを価値に変える分析手法』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-excel-textmining-2

■ 公開の背景：「文字のデータ」は、読まれるだけで終わっていないか？

「顧客アンケートをとったが、自由記述欄はざっと目を通すだけ」

「口コミや日報のデータが大量にあるが、どう分析していいか分からない」

このように、企業には日々大量の「テキストデータ」が蓄積されているにもかかわらず、その多くが活用されずに眠っています。

これまでのテキストマイニング（文章のデータ分析）は、高額な専用ツールの導入やデータサイエンティストによる高度なプログラミングが必要だと考えられがちでした。

しかし、正しいアプローチと手法さえ知っていれば、使い慣れた「Excel」を強力な分析ツールへと変貌させ、属人的な「勘と経験」に頼らない客観的なインサイトを引き出すことが可能です。

本ガイドでは、定性データを価値ある情報へと昇華させ、プロダクト改善やマーケティング施策の「次の一手」を生み出すためのノウハウを、現場目線で分かりやすく解説しました。

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■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞【Excelによるテキストマイニング実践の教科書】定性データを価値に変える分析手法＜目次＞- はじめに- テキストマイニングの基礎とExcelの強み- - テキストマイニングで「定性」を「定量」に変える- - Excelが向くケース／向かないケースを最初に整理する- 失敗しないExcelテキストマイニングの準備：収集・整形・前処理- - まずは“列設計”で勝つ：1行1コメント、メタ情報を添える- - クリーニング：表記ゆれ・不要語・絵文字・改行を整理する- - Power Queryで前処理を自動化し、再現性を担保する- - 形態素解析エンジンとの連携（MeCab／Janome編）- 多彩な分析手法をExcelで実装する- - 頻度分析とワードクラウドを最短で可視化- - 共起ネットワークをピボットグラフで描く- - 感情・評価の簡易スコアリング（辞書方式）で優先度を付ける- Python in Excelで一気に高度化：TF-IDF・クラスタリング・可視化- - Python in Excelの基本：何ができて、どう運用すべきか- - TF-IDFで“特徴語”を抽出し、改善点を見える化する- - クラスタリングで“似た不満”を束ね、打ち手に落とす- 業務で効く活用シナリオ：マーケ・CS・人事・営業での勝ちパターン- - アンケート／NPS：自由記述を施策別に仕分けして意思決定へ- - 問い合わせ／VOC：重大インシデントの早期検知とFAQ改善- - 1on1・議事録：論点抽出、ネクストアクション自動整理の土台- まとめ

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■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

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生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

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【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

データアーキテクト研修

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-trainingデータマネジメント実践研修

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/