【ウェビナー】 5/28（木）日本企業のインド展開を支えるITインフラ最前線

ルーメン・テクノロジーズ株式会社

日 時：2026年5月28日（木）14：00～14：30

会 場：オンライン

主 催：ルーメン・テクノロジーズ株式会社

参加費：無料

対 象：・インドへの進出、拠点設立、事業拡大を検討している 日本企業のIT／DX担当者

・インド現地での データセンター・コロケーション活用を検討している方

・日本-インド間の ネットワーク品質・安定性・遅延に課題を感じている方

・自社でのデータセンター運用から、外部コロケーションへの移行を検討している方

・インドにおける セキュリティ・スケーラビリティを重視したIT基盤を構築したい方

ご登録：

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3817756333808/WN_ZTVN9wNvQHSq4FmBf13bMQ

本ウェビナーでは、成長が続くインド市場において、日本企業が直面しやすいITインフラ・データ配置・接続性の課題を整理し、インド国内データセンター（コロケーション）とグローバルネットワークを組み合わせた実践的なアプローチについて解説します。

あわせて、インド国内でデータセンターサービスを展開する Sify Technologies のコロケーションサービスについても紹介します。

インド市場進出において重要性を増すITインフラ戦略

インドは、日本企業にとって製造業など事業機会が拡大する重要市場となっています。一方で、インドでのビジネス展開において、現地法規制やデータ主権への対応、安定したネットワーク接続と低遅延、セキュリティおよび可用性の確保、信頼できる現地データセンターの選定といったITインフラ面での検討事項が多く存在します。

こうした課題を踏まえ、日本企業がインドで安心して事業を展開するためのインフラ設計の考え方を具体的に解説します。

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▶ 関連ウェブサイト

https://pages.lumentech.com/sify_india_jp_campaign_jp_colocation_sify_india_2026.html

Lumen Technologiesについて

Lumenは、人、データ、アプリケーションを迅速・安全・簡単に接続し、事業の成長を支援します。AIのための信頼性の高いネットワークを提供するLumenは、大規模なネットワークを活用して、企業がAIの力を十分に引き出せるよう支援しています。首都圏の通信ネットワークから長距離データ伝送、エッジクラウド、セキュリティ、マネージドサービス、デジタルプラットフォーム機能まで、お客様の現在のニーズに対応し、将来に向けた取り組みを支援します。