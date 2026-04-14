CLAS、3ヵ月の利用後にそのまま自分のものになる「90days購入プラン」の実証テストを開始

株式会社クラス

（CLASサービスサイト：https://clas.style/）

循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）』を運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈）は、昨今の物価高騰を背景に、お客さまがより自由で軽やかな暮らしを選択できるよう、対象商品を3ヵ月間（90日間）利用した後にそのまま自分のものにできる「90days購入プラン」の実証テストを開始いたしました。

本プランでは、未使用品の新品をお届けし、実際の生活で試した上で「合わなければ返却」することが可能です。返却された場合、翌月以降の支払いは発生しません。また、3ヵ月経過後は手続き不要で支払いが自動停止し、そのまま所有へと移行するため、販売価格を超えて支払い続ける必要がないことも大きな特徴です。

なお、本プランは全国配送に対応しています。（※一部離島を除く）

提供開始の背景

「90days購入プラン」特設ページ :https://clas.style/all/?tag=CLAS%20STORE

当社はこれまで、「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」の実現を目指し、必要な時に必要な家具・家電を利用できる仕組みを提供してまいりました。返却された商品をリペア（修繕）・クリーニングして再活用することで、廃棄物削減や脱炭素社会の推進に貢献しています。

一方で、2020年と比較して家具・家電などの「家庭用耐久財」の消費者物価指数は22.3％上昇（※1）しており、生活における初期投資の負担は以前よりも増大しています。こうした状況下で「高額な買い物で失敗したくない」「自分の生活に合うか試してから買いたい」というニーズが根強いことから、本プランの実証テスト開始に至りました。

まずは実際の生活で使い心地を確かめ、納得した上で手元に置くという、家具・家電選びの失敗リスクを最小限に抑えた、新しい「購入」の選択肢を提案します。

（※1）出典：総務省統計局「消費者物価指数（2020年基準）年報」 第1-1表（中分類「家庭用耐久財」）より引用

https://www.stat.go.jp/data/cpi/1.htm

「90days購入プラン」の特徴

- 未使用の新品をお届け：届いたその日から、気持ちよくお使いいただけます。- 合わなければ返却OK：「合わない」と感じたら返却可能。翌月からの支払いは止まります。- 3ヵ月で自分のものに：支払いは自動で停止。面倒な買い取り手続きは一切不要です。【取り扱いカテゴリー】- キッチン家電- 掃除家電- 美容家電- ガジェット- ウェルネス- インテリア雑貨

※「いま注目のアイテム」や「利用シーン」からも選んでいただけます。今度カテゴリー拡大予定。

【CLAS会員限定キャンペーン】

現在、ゴールドランク以上のCLAS会員様を対象に、本プランが15％OFFになるキャンペーンを実施中です。

参考記事：CLAS 会員プログラム https://clas.style/article/1020

本プランの詳細やよくあるご質問については、以下の特設ページをご確認ください。

株式会社クラスについて

「90days購入プラン」特設ページ :https://clas.style/all/?tag=CLAS%20STORE

株式会社クラスは、「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに、耐久消費財の循環型プラットフォームを運営。個人向け家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』をはじめ、法人向けオフィス構築・移転支援『CLAS Biz』、不動産物件向け『CLASホームステージング』など、多角的に事業を展開しています。個人向け総会員数27万人、法人アカウント数3,500件（2026年2月時点）。

家具や家電を月額制で「借りる」、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」「交換する」という自由で柔軟な選択肢を提供することで、初期費用や処分の手間を軽減し、その時々のライフスタイルに合わせた最適な空間づくりを簡単・手軽に実現します。

返却された製品をリペア（修繕）・クリーニングして再活用する独自の仕組みを構築。耐用年数に満たず廃棄される製品をなくし、本来の製品寿命を全うさせることで、循環型社会の形成を推進しています。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、廃棄物発生量と資源投入量を38％、CO2排出量を36％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指します。

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

▶最新情報：https://clas.style/company/news