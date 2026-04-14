資さんうどん『母の日ギフト』送料無料3,880円～！資さんオリジナルタオルハンカチ＆メッセージカード付♪

【送料無料】全３種類

資さんうどんの『母の日ギフト』

株式会社資さん

今年の母の日は、5月10日（日曜日）です。

何を贈ろうか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

資さんうどんでは、毎年好評いただいている『母の日ギフト』を今年も販売いたします！

資さんうどんの『母の日ギフト』は、資さんうどんの人気メニュー「肉ごぼ天うどん」「丸天うどん」「ごぼ天うどん」「焼きうどん」「ミニぼた餅」などが自宅で楽しめるセットとなっています。

“お母さんいつもありがとう”のメッセージが入ったカードと、資さんオリジナルタオルハンカチも同封して、お届けいたします。

『母の日ギフト』の「肉ごぼ天うどん」「丸天うどん」「ごぼ天うどん」「焼きうどん」「ミニぼた餅」は冷凍でお届けするため、ゆっくりしたいお昼や、忙しい日の夜など、お母さんに好きなタイミングでお召し上がりいただけます。

今年の母の日は、資さんうどんの『母の日ギフト』を贈りませんか？

『母の日ギフト』は３種類あるので、ぜひチェックしてみてください♪

【母の日ギフト】商品ラインナップ

資さんうどんでは、3種類の【母の日ギフト】をご用意しております。

※写真はイメージです。◆「おもてなし」母の日ギフト

・肉ごぼ天うどん：１人前

・丸天うどん：１人前

・焼きうどん：１人前

・ミニぼた餅：６個

・資さんオリジナルタオルハンカチ：１枚

【送料無料】3,880円（税込）

◆「まごころ」母の日ギフト

・肉ごぼ天うどん：２人前

・焼きうどん：２人前

・ごぼ天うどん：２人前

・ミニぼた餅：６個

・資さんオリジナルタオルハンカチ：1枚

【送料無料】\5,280（税込）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。◆「プレミアム感謝」母の日ギフト

・肉ごぼ天うどん：２人前

・焼きうどん：２人前

・ごぼ天うどん：２人前

・丸天うどん：２人前

・ミニぼた餅：６個

・資さんオリジナルタオルハンカチ：1枚

【送料無料】\6,280（税込）

資さんオリジナルタオルハンカチ

資さんうどんの【母の日ギフト】は、『資さんうどん 公式通販ストア』にてご購入いただけます。

▼資さんうどん 公式通販ストア

URL：https://sukesanstore.com/

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

※資さんうどん店舗では、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店102店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年4月14時点の情報です。