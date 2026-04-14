株式会社HERPが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、「採用を変え、日本を強く。」をミッションに掲げ、採用市場のさまざまなステークホルダーに向けてサービスを開発・提供しているHR Tech企業・株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田 一郎）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

同社はこの導入に際し、それまで別途利用していた産業医・ストレスチェックサービスを「アンドエルワーク」へ一括移行しました。

導入の背景

株式会社HERPは、AI時代の採用管理システム「HERP Hire」を主力に、人材紹介会社向けシステム「ジョブミル」、スタートアップ特化の求人メディア「HERP Career」を展開するHR Tech企業です。フルフレックス・リモートワーク中心の働き方を採用しており、平均年齢34歳で子育て世代のメンバーが多く在籍しています。毎月のようにメンバーが産育休を取得するなど、子育てとの両立が日常的な組織です。

こうした組織特性のなか、子どもの急な体調不良や自身の通院で仕事を調整する場面が頻繁に発生していました。同社は「仕事の成果に直結するか」を福利厚生選定の軸に置き、プロフェッショナルとして高いアウトプットを発揮し続けるための環境整備を重視しています。その観点から、日常的な医療へのアクセスを改善することがパフォーマンス向上につながると判断し、「アンドエルワーク」の導入を決定しました。

産業医・ストレスチェックはそれぞれ別のサービスで利用していましたが、「アンドエルワーク」へ一本化することで、管理コストの削減と費用最適化を実現しています。

導入の効果

導入後は、従業員登録率7割超、利用者の半数以上がリピートするという高い活用率を達成しています。

高い活用率：従業員の7割以上が登録。実際に診察を受けたメンバーの半数以上がリピートで利用しており、一度利用した従業員が継続的に活用するサービスとして定着しています。

日常的な医療アクセスの改善：花粉症の薬の処方から小児科受診まで、自宅から5分以内で受診・薬の郵送受取が可能となり、従来の対面受診で発生していた移動・待ち時間を大幅に短縮しています。

健康管理体制の一本化：産業医・ストレスチェックをアンドエルワークに集約し、コスト削減を実現。スタートアップのスピード感や組織特性を深く理解した産業医のもとで、適切な健康管理体制を構築しています。

株式会社HERPの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社HERP コーポレート本部の元木様に、アンドエルワーク導入の背景や社内での活用実態についてお話を伺いました。

「仕事の成果につながるか」を軸に置くHERPならではの福利厚生選定の考え方、花粉症の薬から小児科受診まで家を出ずに完結する日常的な活用シーン、スタートアップの文化に精通した産業医との連携、そして組織が急拡大するなかでカルチャーを守りながらスケールするためのコーポレート戦略など、採用テクノロジーカンパニーにおける健康支援のリアルが詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼プロのアウトプットを最大化するために。日常の「負」を削ぎ落とす、HERPの選択

https://www.and-l.com/work/case/herp

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社HERPについて

「採用を変え、日本を強く。」をミッションに掲げ、企業と人材の最適なマッチングを実現するため、採用領域のさまざまなステークホルダーに向けて複数のサービスを開発・提供しているHR Tech企業です。デジタル人材採用を加速する採用管理システム『HERP Hire』を主軸に、一連の採用プロセスをAIが支援する『HERP AI Recruiter』、人材紹介システム『ジョブミル』、スタートアップ特化型求人メディア『HERP Career』など複数の事業を展開。

社名：株式会社HERP

代表取締役：庄田 一郎

設立日：2017年3月

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

会社HP：https://herp.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work