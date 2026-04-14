もうエアー切れで手を止めない！40L大容量×超速充填で余裕の連続作業を！JESIMAIKエアコンプレッサー「HSC40」新登場

YINO Electronic Commerce Co., LimitedJESIMAIK エアコンプレッサー HSC40

■ 開発の背景：エアー供給を「ストレス」から「スムーズ」へ

従来のエアコンプレッサーが抱えていた「騒音」「サビ」「移動のしにくさ」という3大課題を解決すべく、JESIMAIKは日本市場専用モデル「HSC40」を開発しました。

従来品HSC30（30Lモデル）と比較して、タンク容量を40Lに拡大。エアー切れを気にせず、より余裕のある連続作業を実現。清掃から塗装、エアツール駆動まで幅広い作業シーンに対応し、プロの現場からDIYまで、理想的なエアー供給体験を提供します。

主な特徴

JESIMAIK エアコンプレッサー HSC40JESIMAIK エアコンプレッサー HSC40

1、驚きの静かさ＆高速充填！場所も時間も選ばない

センター配置の大型サイレンサーにより、日常会話レベルの実測57.8dBを実現。夜間や住宅街でも快適に作業可能。

さらに、太径ダブル吸気システムを備えた高性能モーターにより、40Lの満充填をわずか145秒/165秒（同クラス機：約240秒）で完了。最大160L/195Lの吐出量でエアー切れを防ぎ、静かで高効率な作業環境を提供します。

JESIMAIK エアコンプレッサー HSC40

２、「サビ水」の発生を抑制！クリーンなエアーで快適作業

タンク内部に密着性の高い粉体塗装を採用し、内壁のサビを効果的に防止。

常にクリーンなエアーを供給することで本体やエアツールの寿命を延ばし、「サビ水」による作業面の汚れを防ぎます。

JESIMAIK エアコンプレッサー HSC40

３、面倒な付け替え不要！2台同時使用で作業がスムーズに

日本規格のエアツールに適合するオートロック式樹脂製カプラを2つ装備。金属製特有のサビやエアー漏れを防ぎます。

デュアルポート設計によりエアツールの2台同時使用が可能で、多様な作業ニーズに応えます。

JESIMAIK エアコンプレッサー HSC40

４、広電圧設計で発電機でも安心稼働

日本の電源環境に合わせた100V±10%の広電圧設計で、発電機やポータブル電源にも対応。

デジタル電磁弁と過電流保護機能により電圧を常時モニタリングし、モーター焼けを確実に防ぎます。

その他の特徴

◆軽量・コンパクト設計（本体重量約21kg・大型タイヤ・専用ハンドル装備）

◆2連圧力計を採用し、タンク内圧力と吐出圧力を一目で確認

◆過電流保護・モーター過熱保護・安全弁・火傷防止カバーによる多重安全設計

◆アルミ製放熱構造＋デュアル冷却ファンにより長時間連続運転に対応

製品仕様

型番：HSC40

定格電圧：100V

定格周波数：50Hz／60Hz

消費電力：750W

最高圧力：0.8MPa

リリース起動圧力：0.6MPa

接続（吐出）口：ワンタッチソケット1/4

充填時間：50Hz：165秒 60Hz：145秒

吐出量：50Hz：160L/min 60Hz：195L/min

タンク容量：40L

駆音値：約57.8dB

本体サイズ：610×360×570mm

重量：約21kg

店舗情報

JESIMAIK エアコンプレッサー HSC40

公式サイト：https://dada.link/U1Cdmq

Amazon：https://dada.link/vYlW75

楽天：https://dada.link/MnKVby

YAHOO：https://dada.link/k8lCdy

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

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