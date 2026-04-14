AI越境ECのSAZO、楽天市場との韓国市場向け販促活動における連携を開始

株式会社SAZO

越境ECショッピングサービス「SAZO（サゾ）」を運営する株式会社SAZO（本社：名古屋市昭和区、代表取締役：ギル マロ、以下「SAZO」）は、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営する「楽天市場」と韓国市場向けの販促活動における連携を開始しました。

本連携では、商品情報APIの接続を通じて、韓国のユーザーが「SAZO」を介して楽天市場の商品を購入できる環境を構築します。これに加え、SAZOが有する現地マーケティングノウハウを活用した共同マーケティング活動も展開します。

連携開始の背景とSAZOの強み

越境EC市場が拡大の一途を辿るなか（※）、多くのEC事業者様において海外展開による販路拡大は重要なテーマとなっています。このような背景のもと、この度SAZOは、日本を代表するECプラットフォームである楽天市場との連携を開始する運びとなりました

SAZOが楽天の公式パートナーとして選定された背景には、以下の強みと実績があります。

- AIによる運賃・関税予測で、自国ECのような購買体験を実現SAZOの最大の強みは、AIを用いた為替・国際配送料・関税の自動算出システムです。これにより、従来の越境ECや代理購入サービスに不慣れなユーザーでも、複雑な計算や手続きを意識することなく、自国のECサイトを利用するのと全く同じ感覚で購入をすることができます。さらに物流面では、このAIの予測をもとに複数のショップで購入した商品を自社拠点で「最小サイズ」にまとめて同梱発送する仕組みを構築。越境EC最大のネックである国際送料を大幅に削減し、圧倒的に手軽でコストパフォーマンスの高い購入体験を提供しています。- 現地対応力SAZOは韓国現地にCS（カスタマーサポート）拠点を設置しており、韓国語ネイティブスタッフによる包括的なサポートを行うなど、韓国市場に特化した強固な基盤を持っています。言語・決済・物流といった越境ECの課題に対する解決策をすでに有しており、韓国市場に特化した強固な基板が今回の連携を支えています。- マーケティング力SAZOは現地消費者の反応や購買データをリアルタイムで計測・分析し、市場動向を継続的に把握しています。

※:経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると2024 年の世界の越境 EC 市場規模は 1.01 兆 US ドルと推計され、その値は 2034 年には 6.72 兆 US ドルにまで拡大すると予測されている。https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html

連携内容

取引の流れ

- 「楽天市場」商品の現地言語化と、一気通貫の購入・配送サポート「楽天市場」との商品情報APIの接続により海外ユーザーは「SAZO」上で現地の言語に翻訳された商品情報を閲覧・購入できるようになります。海外ユーザーから注文を受けた商品は、SAZOの国内倉庫に配送され、丁寧に検品・梱包した上で発送されます。さらに、煩雑な海外への発送手続きやユーザーからの問い合わせ対応もすべてSAZOが代行します。- 韓国向けマーケティングノウハウを活用した共同マーケティングSAZOが蓄積してきた現地の知見を活用し、販促クーポンの発行をはじめとしたプロモーションなど、楽天との共同マーケティングを展開します。現地ユーザーへの認知拡大と、購買促進をデータドリブンで推進します。

韓国ユーザーが「SAZO」（https://sazo.kr/）上で楽天市場の商品を購入すると、購入者に代わりSAZOが楽天市場の商品を手配します。楽天市場の出店者様は、SAZOの国内拠点へ商品を発送し、届いた商品をSAZOが購入者の元へ届けます。

株式会社SAZO 代表取締役社長 ギル マロのコメント

越境ECは「使いにくい」「わからない」「流れがわからず不安だ」というイメージを持つユーザーが多い中、SAZOはその壁を取り除き、これまで越境ECを使ったことのなかった層の開拓を実現してきました。

その結果、ローンチから約2年、四半期ごとに約150%超の成長を続けることができました。

今回、その実績をご評価いただき、楽天グループの事業連携パートナーとして選んでいただいたことを大変光栄に思います。

楽天市場とともに、日本の魅力あふれる商品が、世界中の欲しい人のもとへ届く未来を実現していきます。

株式会社SAZOについて（https://about.sazo.shop/(https://about.sazo.shop/)）

SAZOは、AIを活用した越境ECプラットフォーム「SAZO」を開発・運営するスタートアップです。AIが為替レート・関税・配送料・手数料を瞬時に計算し、国内ECサイトと同じ感覚で海外の商品を購入できるショッピング体験を提供しています。

2024年5月のサービス正式ローンチ以降、取扱高は四半期ごとに150%を超える成長を記録しており、今後は世界中の消費者が国境を超えてECサイトやフリマサイトなどのショッピングチャネルを自由に利用できる環境を構築してまいります。

会社名：株式会社SAZO

代表者：ギル マロ

設立日：2023年10月2日

本社所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai

名古屋オフィス：愛知県名古屋市昭和区御器所町 国立大学法人名古屋工業大学 22号館オフィス11

東京支社：東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー10階

海外拠点：韓国（ソウル）

従業員数：70名（子会社従業員・アルバイトを含む）

事業内容：AIを活用した越境ECプラットフォームの開発・運営

採用情報：https://career.sazo.shop/

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Tel: 050-3172-1515