PB「CLOSSHI PREMIUM」からASHI-TOREインソール搭載スニーカーが新登場！「欲しい機能」の声から生まれたスニーカーです！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、ファッションセンターしまむらの一部店舗とオンラインストアにて、PB「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」からASHI-TORE（アシトレ）インソールを搭載した「姿勢サポートスニーカー」を4/14（火）より販売することをお知らせいたします。

■「姿勢サポートスニーカー」について

「姿勢サポートスニーカー」は、ASHI-TOREインソールを採用し、日常の歩行で自然に姿勢を整える設計です。長時間の歩行でも疲れにくい履き心地を目指し、しまむら公式Instagramアカウント（@grshimamura・@shimamama.jp）のフォロワーへアンケート調査を実施しました。特に要望の多かった「長時間歩いても疲れにくい」「姿勢が整う」というニーズにフォーカスし、商品の機能を磨き上げました。お客様の声から生まれた、毎日の相棒となる一足です。

■ASHI-TOREインソールについて

ASHI-TOREインソールは、足のアーチを正しく形成し、足指の浮きを改善して歩行姿勢をサポートします。足の筋肉を正しく使えるようになり、姿勢が整うため、長時間歩いても疲れにくいインソールとなっています。

（特許番号：6799881）

●ASHI-TOREインソール 3つのポイント

１.フォースパッド

足指が動く空間をつくり、足指の浮きをサポートします。

２.キュボイドサポート

足の外側にある「立方骨」を支えることで、動きやすい正しい姿勢に導きます

３.カルケニアスパッド

立方骨足裏のアーチを作ることで身体のバランスを整えます。

■商品について

●レディーススニーカー（CLOSSHI PREMIUM×ASHI-TORE）

価格 ：税込2,970円

サイズ：M、L

●商品画像（一例）



●4/14（火）より、オンラインストア（15：00～）と一部店舗限定で販売します。

▼販売店舗リストはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/list/?g%5B%5D=1&p=&c=&flags%5B%5D=41&lat=&lng=&w=(https://www.shimamura.gr.jp/shop/list/?g%5B%5D=1&p=&c=&flags%5B%5D=41&lat=&lng=&w=)

■CLOSSHI（クロッシー）・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。

「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。 より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

■しまむらグループの公式アプリ・SNS はこちら

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■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

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