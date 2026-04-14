しまむら、4/15（水）より半期に一度の「特別祭」を開催！お買い得品のほか、初夏のトレンドアイテムや新作商品が登場
株式会社しまむら
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で、4月15日（水）より半期に一度の「特別祭」を開催することをお知らせいたします。
■「しまむら 特別祭」開催！
ファッションセンターしまむらでは、 4/15（水）より半期に一度の「特別祭」を開催します。アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアまで特別祭特価でご用意しています。初夏におすすめのトレンドアイテムを集めた、一ノ瀬美空さんが着る「正解コーデ」や、しまむらオリジナルブランド「SEASON REASON by Lin.＆Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）」の新作アイテムなども登場します。うれしいお買い得品から最旬トレンドアイテムまで、ワクワクする商品を豊富に取り揃えて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
※寝具・インテリアは一部店舗で取り扱いがありません。
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