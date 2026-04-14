しまむら、4/15（水）より半期に一度の「特別祭」を開催！お買い得品のほか、初夏のトレンドアイテムや新作商品が登場

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で、4月15日（水）より半期に一度の「特別祭」を開催することをお知らせいたします。

■「しまむら 特別祭」開催！

ファッションセンターしまむらでは、 4/15（水）より半期に一度の「特別祭」を開催します。アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアまで特別祭特価でご用意しています。初夏におすすめのトレンドアイテムを集めた、一ノ瀬美空さんが着る「正解コーデ」や、しまむらオリジナルブランド「SEASON REASON by Lin.＆Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）」の新作アイテムなども登場します。うれしいお買い得品から最旬トレンドアイテムまで、ワクワクする商品を豊富に取り揃えて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

※寝具・インテリアは一部店舗で取り扱いがありません。

■しまむら公式SNS・しまむらグループ公式アプリ

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）