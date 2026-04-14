しまむらの「as-ideal」と「JTB」がコラボ！4/15（水）よりコラボ商品の販売やキャンペーンを実施します。

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむらで展開するJB（*1）「as-ideal（アッシュ・イデアル）」と、旅のプロである株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」）とのコラボ商品の販売および、プレゼントキャンペーンを4/15（水）より実施することをお知らせいたします。

（*1…JB（＝Joint Development Brand）とは、サプライヤーとの共同開発ブランドです。）

■「as-ideal」について

「as-ideal」は株式会社ヒロココシノのHK CREATION TEAMが提案する洗練された大人のリアルクローズです。計算されたシルエットとこだわりのパターンで、理想的な着心地と大人女性の魅力を最大限に引き出すスタイルを提案します。

■「as-ideal」×「JTB」コラボ商品が 4/15（水）発売！

旅のプロであるJTBのベテラン添乗員を交えた座談会を実施し、添乗員が考える、旅先で活躍する“推しポイント”を詰め込んだ「as-ideal」の商品を4/15（水）に発売します。全国のファッションセンターしまむら店舗とオンラインストアでご購入いただけます。

▼特設ページ

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/as-ideal/

座談会の様子１座談会の様子２

●「旅のケアアイテム」

＜コーディネート商品＞

・ストール付シャツ （税込2,189円）

・プルオーバー （税込1,639円）

・パンツ （税込1,639円）

＊記載のない商品は参考商品です。

＜JTB添乗員の推しポイント＞

・大判のストールが気になる日差しを遮るほか、冷房対策でも活躍します。また、スタイリングのアクセントにもなります。

・清涼感のあるブルー系アイテムがこれからの時期の旅におすすめです。

・パンツは、前から見るときちんと感があり、後ろはゴム仕様のためウエストが楽です。

●「旅の映えウェア」

＜コーディネート商品＞

・シャツ （税込1,639円）

・プルオーバー （税込1,089円）

＊記載のない商品は参考商品です。

＜JTB添乗員の推しポイント＞

・綺麗なピンク色のシャツと、花柄のパネルプリントのプルオーバーが華やかで写真映えするコーディネートです。

・さっと羽織れるシャツは温度調整がしやすく、襟付きできちんと感を演出します。

●「旅の七変化」

＜コーディネート商品＞

・ニットジレ＋プルオーバー （税込2,189円）

・パンツ （税込1,639円）

＊記載のない商品は参考商品です。

＜JTB添乗員の推しポイント＞

・おしゃれに着まわせて、コーディネートに変化を付けられるジレがおすすめです。

・気になるヒップラインもふわっとカバーします。

・コンパクトにしまうことができ、少ない荷物で旅にもぴったりです。

■「JTBトラベルギフト」プレゼントキャンペーンを実施！

下記条件を満たす方の中から抽選で100名様に、JTB Webサイトからオンラインの予約にてご使用できる5,000円分の「JTBトラベルギフト」をプレゼントします。

●応募受付期間

2026年4月15日（水）～2026年5月31日（日）

●懸賞賞品

抽選で100名様にJTB Webサイトからオンラインの予約にてご使用できる5,000円分の「JTBトラベルギフト」をプレゼントします。

●応募条件

下記１～３に全て該当する方が対象となります。

１．しまむらグループ公式アプリ「しまむらパーク」（以下「アプリ」）の本会員登録をしている方

２．ファッションセンターしまむら店舗でアプリ会員証をご提示のうえ「as-ideal」商品をご購入いただいた方、もしくはオンラインストアで「as-ideal」商品をご購入いただいた方

３．アプリから応募券1枚を使用し、会員特典に応募された方

＊店舗・オンラインストアでの商品購入金額100円（税抜）につき、1ポイント付与されます。

100ポイント貯めると応募券が3枚発行されます。

▼アプリ特設ページはこちら ＊詳しい応募方法はアプリでご確認いただけます

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/featured/member/

■しまむらグループの公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お近くの店舗はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）