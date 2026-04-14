バズ動画分析のBuzzClipper、450社が出展するスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」に出展します

株式会社トレンドマップ

株式会社トレンドマップ（本社：東京都港区、代表取締役：神田丞太朗）は、2026年4月15日（水）、16日（木）に幕張メッセで開催される、国内最大級のスタートアップ展示会「STARTUP JAPAN EXPO 2026」に出展いたします。

当日は、YouTube・TikTokの膨大なデータから「今、伸びている動画」を瞬時に抽出・分析し、AIが独自のヒット企画を提案するトレンド解析SaaS『BuzzClipper（バズクリッパー）』のデモンストレーションを実施します。

■ 出展の背景と目的

現代のマーケティングにおいて動画活用は不可欠ですが、現場では「リサーチに膨大な時間がかかる」「企画がマンネリ化している」「炎上が怖い」といった課題が根深く存在しています。

『BuzzClipper』は、これらの課題をAIの力で解決し、数時間かかる分析をわずか「数秒」で完結させることを目指して開発されました。今回の出展では、リサーチだけでなく、「なぜバズったか」を言語化し、自社専用の構成案を提案する体験を多くの担当者様にお届けすることを目的としています。

■ 展示ブースで体験できる「BuzzClipper」の主要機能

ブース（小間番号：１７ー３３）では、以下の機能を体験いただけます。

1. 圧倒的なスピードで行う「バズ動画検索」

YouTubeやTikTokをリアルタイムでスキャンし、今まさに伸びている動画をジャンル別に一瞬でリストアップします。手動の調査では不可能だった広範囲のリサーチが「数秒」で終わる体験を実演します。

2. 再現性を追求した「AI企画自動生成」

トレンド動画の成功要因をAIが分析。

その上で、貴社の運用コンセプトに合わせたタイトルや構成案を即座に生成します。トレンドを元にした「後出しジャンケンの構成」で勝てる企画立案を強力にサポートします。

3. 視聴者の本音を可視化する「感情・炎上リスク分析」

コメント欄をAIが読み込み、視聴者の感情を分析。

さらに、動画内容がプラットフォームの規約に抵触していないか、炎上リスクがないかをAIが判断し、安全な運用を支えます。

4. ライバル監視と最新情報トラッキング

ベンチマークする競合チャンネルを登録するだけで、最新の投稿を自動トラッキングします。

監視中のチャンネルに新着動画があれば、毎朝9時にご登録のメールアドレスへ自動でお知らせします。複数チャンネルの新着情報を1通のメールにまとめてお届けするため、ダッシュボードを開かずとも最新トレンドを逃しません。

詳細を見る :https://trendmap.jp/buzzclipper.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「Startup JAPAN 2026」とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約13,000 人のスタートア

ップ関係者が参加する予定です。

事前に出展ブースへの訪問予約を行うことができ、最新サービスの比較・検討や事業提携の

パートナー開拓を効率的に行うことが可能です。 国内のみならず海外からもスタートアッ

プが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。

会場では他にも、

・スタートアップやオープンイノベーションの最新トピックが語られる「カンファレンス」

・同じ課題やテーマに取り組む来場者同士で名刺交換ができる「テーマ別交流会」

・成長著しい注目スタートアップが登壇する「Dream Pitch」

など、見逃せないプログラムが目白押しです。

当日は会場が混雑するため、事前にお時間を確保できる『ブース訪問予約』も併せてご対応

をおすすめします！

【参加申込はこちら】

https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp)

皆さまのご来場お待ちしております。

【開催概要】

日時：2026 年 4 月 15 日（水）～ 4 月 16 日（木）10:00～17:00 (予定)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 7・8

主催：Eight（Sansan 株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

同時開催イベント：

・ 製造業 AI・DX EXPO／物流＆SCM 変革 テック EXPO／フランチャイズ活用・実践

展：無料で参加いただけます

・ 新規事業 大会議：・ 新規事業 大会議パス（無料）のお申し込みが必要です

・ FUNDeal：FUNDeal パス（有料）の購入が必要です

お申し込み受付期間：2026 年 1 月 30 日（金）～ 2026 年 4 月 16 日（木）17:00 まで

※ 事前登録の無い方は参加いただけません

※Sansan 株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催し

ているため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18 歳未

満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場

可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。

本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja