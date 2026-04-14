CNCF アニュアル レポート 2025 日本語版を公開

The Linux Foundation JapanCNCF アニュアル レポート 2025

本日、Cloud Native Computing Foundation (CNCF) の2025年アニュアルレポート日本語版が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 CNCF アニュアル レポート 2025 : クラウドネイティブAIへの準拠で新たな高みを目指す(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/04/cncf-annual-report-2025-jp/)- オリジナル版 (英語) CNCF Annual Report 2025: Scaling New Heights in Cloud Native AI Conformance(https://www.cncf.io/reports/cncf-annual-report-2025/)

2025年はCNCFにとって10年間の進歩の節目であり、オープンソースのクラウドネイティブイノベーションの進化における頂点となる年でした。CNCFは現在、世界中で30万人以上の貢献者を擁する230以上のプロジェクトを運営しており、世界最大規模のオープンソース組織の一つとなっています。

日本語版翻訳協力：阿久津 恵太