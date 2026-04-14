ハイデガーも参戦？ 話題のプロレス哲学書第2弾、異例のスピード刊行『知まみれのリング――プロレス思考２』

BBドライビングフォース株式会社

2026年3月18日に刊行された前作『プロレス思考――BANI時代のナラティブを導く・リングの知』が、ビジネスリーダーの間で予想を上回る反響を呼び、好評を博しています（Amazon売れ筋ランキング最高4位：現代思想部門）。この熱狂を受け、BBドライビングフォース株式会社（東京都中央区）代表の藤本英樹は、当初半年後を予定していた続編の刊行を大幅に前倒しし、シリーズ第2弾を緊急出版いたしました。

知まみれのリング――プロレス思考２

●出版特設ページ（リンク）(https://www.bb-drivingforce.com/puroresu-thinking-2)

●Amazon販売ページ（リンク）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW3WK393)

■ 異例のスピード出版。理由は「今できることを今やる」プロレス的教訓

前作発売からわずか一ヶ月足らずでの続編刊行は、出版界では異例です。しかし、「何が起こるか分からないBANI（混沌）の時代において、準備していた知を惜しみなく今、叩きつける」ことこそが、著者がプロレスから学んだ実存的な教訓であり、本プロジェクトの根幹です。

プロレスこそが、究極のビジネススクール。

■ 「構造」から「実存」へ。前作とは異なる新たな切り口

前作がプロレスをビジネスや組織に応用する「構造（仕組み）」として捉えたのに対し、今作はレスラーがその肉体に刻み込んできた「実存（生きる手触り）」へと深く潜入する、形而上学です。下北沢で突如首の骨を折られるという「理不尽な死線」を超えた著者の原体験を起点に、「痛み」「老い」「理不尽」といった、AIには決して理解できない「身体知」の重要性を浮き彫りにします。

Philosophia In Anulo 古代ギリシャから連綿と続く「リングの哲学」

■ AI時代における「人間性の最後の砦」を提示

生成AIが論理的整合性を支配する現代において、人間にしかできないこととは何か――。いま、私たちはその根源的な「問い」に直面しています。哲学者プラトンは師のソクラテスと共にレスリングの練習に明け暮れました。300戦1敗で全米レスリング殿堂入りもしているアメリカ第16代大統領リンカーンは地元のギャングとプロレスの試合も行なっています。本書では、プロレスを「未来を先に見せてしまう“世界のシミュレーター”」と定義。AI・BANI時代に人間に求められる要素を、リングから紐解きます。現代を生きる私たちだけが「プロレス嫌い」で良いわけがないのです。

16代米大統領エイブラハム・リンカーンは、プロレスラーだった。

■ 本書の構成

- 序章 ようこそ「知のリング」へ著者の「首骨折」という原体験を起点として、プロレスを身体で世界を理解するための「知の源泉」へと昇華。実存的な探求の場としてのリングに、読者を誘う。- 第1章 混沌（BANI）を生きる知現代の混迷としたBANI社会の諸相を、WCWの崩壊やECWの熱狂といったプロレス史の事象になぞらえ、プロレスがいかに世界をシミュレート（先取り）してきたかを説く。- 第2章 身体で知るAIには到達できない領域である「痛み」や「身体知」に焦点を当てる。「受け身の天才」三沢光晴のプロレスなどを通じ、暴力的な世界を生き抜くための身体による「世界の読み方」を提示。- 第3章 「佇まい」という知高田延彦や武藤敬司が体現した、空間を支配し歴史を背負う「佇まい」という概念から、データ化不可能な「存在の美学」がビジネスにもたらす知の形態を考察。- 知の探訪（コラム）：「知まみれ」の系譜学プラトンやリンカーンから連綿と続く「リングの知」の系譜を紐解き、プロレスの本質が「徳（アレテー）」の修練という、人類最古の教育プログラムにあることを解読。- 第4章 物語の呪いと祝福人間にとっての「第二の身体」である物語（ナラティブ）がもたらす狂気的な推進力と、時に人を縛り付ける宿命としての呪い、そしてその虚実の境界について探究。- 第5章 越境と創造グレート・カブキやムタのように既存の枠組みを破壊し、境界を越えて新たな価値を創造する「越境者」の意志こそが、未来を切り拓く鍵であることを明示。- 第6章 関係性の知プロレスを顧客体験（CX）の極致と捉え、レスラーと観客の共犯関係から生まれる「関係性の知」が、ビジネスや社会の未来をいかに形作るかを展望。- 最終章 リング外に広がりゆく知リングという「知の百科事典」から得られる知恵が、AI時代を生きる人間にとって不可欠なリテラシーであることを再確認。日常というリングへ読者を送り出す。

■ 著者コメント

AIは知らない「痛み」を、プロレスファンなら知っています。

前作が「地図」だったとすれば、今作はより深淵へ潜るための「潜水艇」。

AGI（汎用人工知能）の登場で世界がいくら激変しようとも、プロレスのリングに「私たちが人間であり続けるための叡智」が凝縮されていることは、永遠に変わりません。

もはやプロレスを「知らない」「嫌い」と言っている場合ではないのです。プロレスこそが、混沌のBANI時代をサバイブするための「世界のシミュレーター」なのですから。

古代ギリシャの時代から連綿と続く、「リングの知」の系譜を読み解くべく、ともに封蝋（ふうろう）を砕き、秘儀を披（ひら）きましょう。

刻（とき）は来た！……それだけだ。

■ こんな方におすすめ

- AI時代に「人間にしかできない価値」を見出したいビジネスパーソン- 人生の理不尽や、避けられない「老い・痛み」に直面しているリーダー- ロジカルシンキングを超えた、骨太な「実存哲学」を求めている方- 前作を読み、さらなる知の深淵を覗き込みたい知的好奇心旺盛なプロレスファン- プロレスを「八百長」「茶番」と切り捨ててきた、アンチの方AI時代を生き抜くための「最後の手がかり」

■ 書籍情報

- 書名：知まみれのリング―― プロレス思考２- 著者：藤本 英樹- 発行：BBドライビングフォース- 形式：ペーパーバック- 刊行日：2026年4月14日- 判型：B6判- 頁数：230ページ- ISBN：979-8254019169- 定価：1,870円（税込）- 販売：Amazon（ https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW3WK393 ）- 動画：YouTube（ https://www.youtube.com/shorts/7tIh-noVLuw ）

■ 著者プロフィール

藤本 英樹（ふじもと ひでき）

AI×人間共進化ストラテジスト／HRアーキテクト

BBドライビングフォース株式会社 代表取締役

AI／BANI時代における組織・人材・思考法の研究と実践に取り組む。

著書に『HR再起動――AIと人的資本の時代に、人事が担うべきこと』（日本橋出版）、『Positive BANI――混沌の時代を超える、レジリエント・リーダーシップ』（Amazon/BBDF）、『プロレス思考――BANI時代のナラティブを導く・リングの知』（Amazon/BBDF）がある。

座右の銘は「人生はプロレスの縮図である。」

■ 会社概要

商号：BBドライビングフォース株式会社（BB Driving Force Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD.6F

代表者：代表取締役 藤本 英樹

設立：2024年7月

事業内容：各種研究調査業務、各種コンサルティング業務、各種コンテンツ企画等

URL：https://bb-drivingforce.com