人気の英国菓子が集う「LONDON BAKE GALLERY」が大阪高島屋に登場！
英国菓子ブランド「LONDON BAKE GALLERY(ロンドン ベイク ギャラリー) 」が2026年4月29日（水・祝）に 関西初出店となる大阪高島屋にオープンします。
多彩な英国菓子が織りなすスイーツの世界をご堪能ください。
■ LONDON BAKE GALLERY(ロンドン ベイク ギャラリー）とは？
英国で長年愛され続ける焼菓子たち。
中でもこだわりのラインアップを取り揃えたのが、ロンドン ベイク ギャラリーです。
一歩足を踏み入れると、そこは憧れの英国世界。
クラシックなお菓子から、趣向を凝らした一品まで、ここにしかない、伝統と新しさの融合を味わえます。英国菓子のある、優美なひと時をお楽しみください。
公式インスタグラム：@london_bake_gallery_official(https://www.instagram.com/london_bake_gallery_official/?hl=ja)
公式Webサイト：https://www.londonbakegallery.com/
◆店舗情報
店舗名： LONDON BAKE GALLERY 大阪高島屋店
グランドOPEN ：2026年4月29日（水・祝）
住所： 〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5
営業時間： 10:00～20:00（なんばダイニングメゾンは11:00～23:00、その他フロアにより一部異なります）
■ LONDON BAKE GALLERYのこだわり
ショートブレッドを中心に、ヴィクトリアケーキやスコーンなど英国で愛されるお菓子を取り揃えています。伝統的な風味を大切にしながらも、味わいに工夫を凝らした新しい英国菓子との出会いが、お客様をお待ちしています。
バターの風味豊かなショートブレッドや
ほろほろと崩れるような食感のヴィクトリアケーキ。
クリームをサンドしたリッチなビスケットや
フレッシュな味わいのスコーンサンドなど、
食感も味わいも多彩なラインナップ。
LONDON BAKE GALLERYのスイーツがあれば、
いつものおやつの時間が、英国風ティータイムに生まれ変わります。
London Square ロンドン スクエア
英国の象徴的なモチーフを描いた缶に、多彩な風味のショートブレッドやビスケット、サブレを詰め合わせました。缶ごとに異なる、バラエティ豊かな味わいをお楽しみください。
London Classic ロンドン クラシック
お茶の時間にぴったりな焼き菓子をセレクトし、英国のクラシックな世界を映した缶に詰めました。
フィリングが詰まったキューブやボールは、このシリーズの特徴的なお菓子です。あなたのお気に入りを見つけてください。
London Creamsandwich
ロンドン クリームサンド
バニラ香る、まろやかなクリームをサンドした贅沢なビスケット。
サクサクと軽やかな食感と、クリームの組み合わせをお楽しみください。
London Shortbread
ロンドン ショートブレッド
発酵バターと２種類の小麦粉をブレンドして仕上げたバータイプのショートブレッドです。
香り高い素材の風味をお楽しみください。
London Jamsandwich
ロンドン ジャムサンド
果実の瑞々しさをまとったジャムが印象的なビスケットサンド。ざっくりとした食感の生地と、しっとりとしたジャムのコラボレーションをお楽しみください。
Scone Sandwich スコーンサンド
フレッシュなクリームと、果実のジャムを挟んだ、口溶けの良いスコーン。
デザート感覚でお召しあがりいただけるオリジナルのスイーツです。
ブルーベリーとマーマレード、２つのフルーティーな味わいをお楽しみください。
Victoria Cake
ヴィクトリアケーキ
ほろほろと崩れる生地に挟んだこっくりとしたクリームに、鮮やかなジャムが、甘酸っぱい味わいを添えます。
生地にフルーツを加えた、オリジナルのレシピで、他では出会えない華やかな風味をお楽しみいただけます。
■オープン記念 数量限定プレゼントキャンペーン
店舗のオープンを記念して、数量限定のプレゼントキャンペーンを行います。
英国クラシックなデザインに仕上げたメモ帳と、ロゴ入りのオリジナルバターナイフ
商品お買い上げのお客様 各日先着100名さまにオリジナルメモ帳を1個プレゼント！（２種類のうち１つをお選びいただけます。）
さらに5,000円（税込）以上お買い上げのお客様 各日先着100名さまにオリジナルバターナイフを1個プレゼント！
※数量限定につき、なくなり次第終了いたします。
【実施店舗・期間】
実施店舗：LONDON BAKE GALLERY 大阪高島屋店
開催期間：2026年4月29日(水・祝)～ 5月3日(日) オープンから５日間限定
英国菓子の世界が広がるLONDON BAKE GALLERYへ、ぜひお越しください。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。