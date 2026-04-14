人気の英国菓子が集う「LONDON BAKE GALLERY」が大阪高島屋に登場！

株式会社ガトーミシェル

英国菓子ブランド「LONDON BAKE GALLERY(ロンドン ベイク ギャラリー) 」が2026年4月29日（水・祝）に 関西初出店となる大阪高島屋にオープンします。

多彩な英国菓子が織りなすスイーツの世界をご堪能ください。

■ LONDON BAKE GALLERY(ロンドン ベイク ギャラリー）とは？

永遠の憧れ。英国菓子の世界をひらく。

英国で長年愛され続ける焼菓子たち。

中でもこだわりのラインアップを取り揃えたのが、ロンドン ベイク ギャラリーです。

一歩足を踏み入れると、そこは憧れの英国世界。

クラシックなお菓子から、趣向を凝らした一品まで、ここにしかない、伝統と新しさの融合を味わえます。英国菓子のある、優美なひと時をお楽しみください。

公式インスタグラム：@london_bake_gallery_official(https://www.instagram.com/london_bake_gallery_official/?hl=ja)

公式Webサイト：https://www.londonbakegallery.com/

◆店舗情報

店舗名： LONDON BAKE GALLERY 大阪高島屋店

グランドOPEN ：2026年4月29日（水・祝）

住所： 〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5

営業時間： 10:00～20:00（なんばダイニングメゾンは11:00～23:00、その他フロアにより一部異なります）

■ LONDON BAKE GALLERYのこだわり

ショートブレッドを中心に、ヴィクトリアケーキやスコーンなど英国で愛されるお菓子を取り揃えています。伝統的な風味を大切にしながらも、味わいに工夫を凝らした新しい英国菓子との出会いが、お客様をお待ちしています。



バターの風味豊かなショートブレッドや

ほろほろと崩れるような食感のヴィクトリアケーキ。

クリームをサンドしたリッチなビスケットや

フレッシュな味わいのスコーンサンドなど、

食感も味わいも多彩なラインナップ。



LONDON BAKE GALLERYのスイーツがあれば、

いつものおやつの時間が、英国風ティータイムに生まれ変わります。

London Square ロンドン スクエア

英国の象徴的なモチーフを描いた缶に、多彩な風味のショートブレッドやビスケット、サブレを詰め合わせました。缶ごとに異なる、バラエティ豊かな味わいをお楽しみください。

London Classic ロンドン クラシック

お茶の時間にぴったりな焼き菓子をセレクトし、英国のクラシックな世界を映した缶に詰めました。

フィリングが詰まったキューブやボールは、このシリーズの特徴的なお菓子です。あなたのお気に入りを見つけてください。

London Creamsandwichロンドン クリームサンド

バニラ香る、まろやかなクリームをサンドした贅沢なビスケット。

サクサクと軽やかな食感と、クリームの組み合わせをお楽しみください。

London Shortbreadロンドン ショートブレッド

発酵バターと２種類の小麦粉をブレンドして仕上げたバータイプのショートブレッドです。

香り高い素材の風味をお楽しみください。

London Jamsandwichロンドン ジャムサンド

果実の瑞々しさをまとったジャムが印象的なビスケットサンド。ざっくりとした食感の生地と、しっとりとしたジャムのコラボレーションをお楽しみください。

Scone Sandwich スコーンサンド

フレッシュなクリームと、果実のジャムを挟んだ、口溶けの良いスコーン。

デザート感覚でお召しあがりいただけるオリジナルのスイーツです。

ブルーベリーとマーマレード、２つのフルーティーな味わいをお楽しみください。

Victoria Cakeヴィクトリアケーキ

ほろほろと崩れる生地に挟んだこっくりとしたクリームに、鮮やかなジャムが、甘酸っぱい味わいを添えます。

生地にフルーツを加えた、オリジナルのレシピで、他では出会えない華やかな風味をお楽しみいただけます。

■オープン記念 数量限定プレゼントキャンペーン

店舗のオープンを記念して、数量限定のプレゼントキャンペーンを行います。

英国クラシックなデザインに仕上げたメモ帳と、ロゴ入りのオリジナルバターナイフ

商品お買い上げのお客様 各日先着100名さまにオリジナルメモ帳を1個プレゼント！（２種類のうち１つをお選びいただけます。）

さらに5,000円（税込）以上お買い上げのお客様 各日先着100名さまにオリジナルバターナイフを1個プレゼント！

※数量限定につき、なくなり次第終了いたします。

【実施店舗・期間】

実施店舗：LONDON BAKE GALLERY 大阪高島屋店

開催期間：2026年4月29日(水・祝)～ 5月3日(日) オープンから５日間限定

英国菓子の世界が広がるLONDON BAKE GALLERYへ、ぜひお越しください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。