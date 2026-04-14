Haven AI Partners、AIスタートアップのRecursiveと戦略的パートナーシップを締結

Haven AI Partners株式会社

Haven AI Partners株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：山田雄大、以下「Haven」）は、[お客様のビジネス課題にあわせた革新的なAIソリューションを提供する]株式会社Recursive（本社：東京都渋谷区、Co-Founder & CEO：Tiago Ramalho、以下「Recursive」）と、日本企業のAI導入・活用を加速することを目的とした戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、Havenが推進する国内ITサービス企業を戦略的にM&Aするモデル（バイ・アンド・ビルド）と、Recursiveの持つ世界水準のAI開発能力を融合させます。日本全国の中堅・中小企業（SMB）を中心に、AI活用の構想策定から実装・運用までを一気通貫で支援する体制を構築してまいります。

パートナーシップの背景

Havenは、「AIを原動力に日本企業が新たな価値を創り続ける社会を実現する」をミッションに掲げ、2025年に事業を開始しました。現在、日本のIT市場では約1万社以上の優良な中小IT企業が事業承継や成長の停滞という課題に直面しています。Havenは、これらのMSP、VAR、SIerといった信頼ある国内ITサービス企業を戦略的にM&A・統合し、長期的かつ持続的な価値創造に重きを置いて企業のAIネイティブ化を支援しています。

一方Recursiveは、AIソリューションの設計・開発において圧倒的な強みを持っており、今回の提携により、Havenの持つ「国内IT企業の経営基盤と顧客ネットワーク」にRecursiveの「最先端AI技術」を注入することで、日本産業の未来を新しくデザインすることを目指します。

OpenAIとの連携および技術的優位性

本パートナーシップの根幹を成すのは、Recursiveの卓越した技術力です。Recursiveは、長年にわたる高品質なAIソリューションの開発と社会実装において豊富な実績を有しています。また、2025年にはOpenAI社と、日本企業・組織向けソリューションの開発・提供に関する技術提携を締結しており、世界最先端の知見を日本市場へ最適化できる独自の強みを持っています。

HavenはRecursiveとの連携を通じて、OpenAIが研究・開発する最新のAIモデルを活用したソリューションの提供を開始します。これにより、最先端技術のビジネス現場への実装を通じ、実務課題の解決と組織の持続的な成長を支援します。

具体的な展開：ITサービス企業のAIトランスフォーメーション

Havenは現在、戦略的なM&Aを通じて、強固な経営基盤と豊富なエンジニア体制を持つ国内ITサービス企業のグループインを進めております。

本パートナーシップに基づき、Havenはグループインした企業に対してRecursiveとともに事業課題・状況に応じて最新のAIソリューションを導入していくと共に、グループインした企業の顧客にあたる日本企業のお客様にもAIを活用したソリューションを提案・提供して参ります。既存業務の効率化にとどまらず、`今後も国内のITサービス企業・受託開発企業が日本全体の産業力を支え、新たな成長機会を生み続ける源泉となるよう、AIソリューションの活用を軸に日本を代表するテクノロジー企業グループの実現を目指します。

パートナーシップの概要

両社はそれぞれの強みを活かし、以下の役割で連携します：

Haven AI Partnersの役割:

日本全国の経営層ネットワークを活用した案件創出（主にSMB領域）

経営・現場の課題特定から仮説構築、AI適用領域の定義・要件定義

顧客との信頼関係に基づく伴走型のプリセールスおよび導入支援

Recursiveの役割:

最新AIモデルを活用したAIソリューションの設計・開発

業務システムへの実装および運用・保守を見据えた技術支援

グローバル水準のAI知見の日本市場への展開

今後の展望

Havenは本パートナーシップを、単なるAIソリューション提供に留まらず、自社およびグループ企業におけるAI活用の実践知を蓄積し、それを日本企業へ還元していくための重要な第一歩と位置付けています。

実際に、Havenが足元進めている企業との協議・M&A検討においても、「AIを活用した生産性向上・競争力強化」は重要な成長テーマの一つとなっており、Recursiveとの連携は、今後の事業成長を支える中核的なパートナーシップとなる見込みです。

Havenは今後も、Recursiveをはじめとする国内外の優れたAI企業との連携を通じて、日本企業がAI時代において持続的に成長できるエコシステムの構築を目指してまいります。

会社概要

Haven AI Partners株式会社

事業内容：AIソリューション／ITサービス導入支援、AIネイティブなテクノロジー企業グループの構築

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役CEO 山田雄大

ウェブサイト：https://www.havenaipartners.com/

問い合わせ：info@havenaipartners.com

株式会社Recursive

事業内容：AIの研究開発およびサステナビリティに関連するソリューションの提供

所在地：東京都渋谷区

代表者：Co-Founder & CEO Tiago Ramalho

ウェブサイト：https://recursiveai.co.jp/jp

問い合わせ：sbdm@recursiveai.co.jp