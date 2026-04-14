【4/23（木）開催｜無料】ウェビナー「＼BtoCマーケティングの『複雑性』をどう紐解く？／“見えない”課題の言語化・解決へ LTVを最大化する次世代のブランド戦略」を開催

株式会社４Ｘ

ブランドマーケティング領域において、マーケティング・クリエイティブ・メディアを駆使して、企業の事業成長に伴走する株式会社４Ｘ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、4月23日（木）13:00～共催ウェビナー「＼BtoCマーケティングの『複雑性』をどう紐解く？／“見えない”課題の言語化・解決へ LTVを最大化する次世代のブランド戦略」へ登壇いたします。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=3735&form=4x(https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=3735&form=4x)

■ウェビナー概要

「チャネルが増えすぎて、顧客体験が分断されている」

「施策が多岐に渡り、事業の成長を阻害する本当のボトルネックが見えない」

自社EC、Amazonや楽天市場といったモールEC、さらにはInstagram、YouTubeなどのSNSや、LINEを活用したコミュニケーションなど、BtoCブランドが持つべき顧客接点は急激に多様化しています。

これに伴い、マーケティングやEC運営の現場はかつてなく広範囲化・複雑化しており、

「日々の運用を回すことに追われ、一つ一つの接点に潜む課題が見えなくなっている」

「チャネルごとの最適化ができておらず、機会損失を生んでいる」

という新たな壁に直面する企業様が増えています。

この複雑性の中で、中長期的なブランド成長を実現し、LTV（顧客生涯価値）を最大化するためには、点在する顧客接点を一つの線として統合し、全体最適の視点から戦略を描き直す必要があります。

本セミナーでは、BtoCマーケティングの各領域をけん引するトップランナー全6社が集結。

自社EC/モール（Amazon/楽天市場）/SNS/LINE/CRMという重要な顧客接点ごとに、最新動向と見えづらくなっているボトルネックを整理し、次なる成長の壁を突破するための具体策を徹底解説します。

複雑化する施策の波に飲まれず、中長期的な売上拡大と顧客ロイヤルティの向上を目指す経営層・事業責任者様にとって、自社に潜む課題を整理し、明日から「何を優先して取り組むべきか」次なるアクションが明確になる必見のプログラムです。

事前登録で7日間のアーカイブ視聴も可能です。ぜひこの機会にご参加ください。

【下記のようなEC事業者様におすすめです】

・施策が複雑化し、事業成長の「本当のボトルネック」が見えづらくなっているブランド責任者の方

・複数チャネルを展開する中で、顧客データや購買体験（CX）の分断に課題を感じている方

・日々の運用に追われ、各接点の最適化や「全体戦略の再構築」にまで着手できていない方

・継続的な顧客ロイヤルティを構築し、ブランド全体のLTV（顧客生涯価値）を最大化したい方

・各領域の最新トレンドを整理し、「明日から何を優先すべきか」次の一手を明確にしたい経営層の方

ウェビナー名：

＼BtoCマーケティングの『複雑性』をどう紐解く？／“見えない”課題の言語化・解決へ LTVを最大化する次世代のブランド戦略

開催日時：

2026年4月23日（木）13:00～

プログラム：

1. 株式会社インターファクトリー

ECを中核事業に！最新運用体制で描く成長戦略

2. ジャグー株式会社

楽天LTVの上げ方や計測方法

3. 株式会社ネイビーグループ

自社EC・モール・SNS・CRM--複雑化する顧客接点を"収益の線"でつなぐ、EC全体最適戦略

4.株式会社４Ｘ

SNS起点でブランドを育て、EC売上を伸ばすファン化の極意

5.株式会社Mico

EC売上11倍の実績。LINEとSMS/RCSで「集客を確実に注文へ変える」クロージング戦略

6.株式会社E-Grant

今あらためて押さえておきたいECサイトにおけるCRMの基本と重要ポイント

受講方法：

Zoomでのオンラインセミナーとなります。

Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

※動画視聴方法につきましては、お申し込みいただいた方へのみご案内させていただきます。

開催時刻の5分前の【12:55】にURLをクリックしてセミナールームにご入室ください。

※参加用のURLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。複数名でご参加の場合はお手数ですが、個別でお申し込みくださいませ。

※当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが弊社（contact@interfactory.co.jp)までご連絡ください。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=3735&form=4x(https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=3735&form=4x)

■４ＸのSNSマーケティング関連サービス

４Ｘでは、800社以上のコンテンツマーケティング支援実績に基づく豊富なノウハウを活かし、SNSマーケティングやインフルエンサーマーケティングを支援しています。

▼ソーシャルメディア・SNS（アーンドメディア）向けサービス

ターゲットやプラットフォームに応じた最適なアプローチにより、有効なソーシャルメディア活用を実現します。Instagram／X／LINE／TikTok／YouTubeアカウント運用支援はもちろん、ショッピング運用支援、キャンペーン運用支援、広告運用支援、ショート動画制作、オリジナルキャラクター運用支援、インフルエンサーマーケティングなど、SNS活用の目的やお客様のニーズに応じて、サポート内容をお選びいただけます。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/

▼ブランドアンバサダー型インフルエンサーマッチングサービス「SAME」

インフルエンサーを、ブランドアンバサダーに。「ブランドについて能動的に発信する伝道師」であるブランドアンバサダーとの中長期に渡るコラボレーションにより、継続的にストーリーと熱量を伝え、ファンを獲得し、行動へ促します。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/same/

▼動画マーケティング

「自社に制作ノウハウやリソースがない」「動画を作ってみたが期待した効果が得られていない」。ユーザー目線での企画、配信プラットフォームや目標設定の最適化などにより、動画活用のよくある課題を解決し、目的に沿った行動喚起・態度変容を図ります。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/movie/

▼YouTubeチャンネル運用支援

YouTubeならではのグロースハック術を駆使して、潜在層にアプローチすると同時に既存ファンとのリレーション強化を実現します。また、目的やリソースに応じて運用戦略を綿密に立てるだけでなく、適切かつ丁寧にPDCAを回すことでマーケティング成果へとつなげます。

詳細はこちら： https://somewrite.com/business/earned/youtube/

その他、SNS運用のコンサルティングやレポーティングなど、ご要望や課題に応じて柔軟にサポートいたします。SNS運用に関して課題をお持ちの企業様はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/4x-corp

■株式会社４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館9階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社４Ｘ

Mail：contact@4x-corp.com