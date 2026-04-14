英国No.1クラフトビールブランドBREWDOG、日本限定の新たな旗艦品「GOOD BUDDY」誕生。4月14日(火)より全国発売！

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

英国No.1*クラフトビールブランドBREWDOGから、日本限定の新たな旗艦品「GOOD BUDDY」が誕生。4月14日（火）より全国発売する。

"GOOD BUDDY"とは、"良き相棒"という意味。

ポジティブなバイブスをまとった犬のアイコン、セッションIPAの構えず楽しめる味わい、そして親しみやすいネーミング。

GOOD BUDDYは、クラフトビールの世界への新たな入口であると同時に、日常に寄り添う"次の定番"を目指した１本である。

全国発売に際して、SNSキャンペーンやリビエラ逗子マリーナとの取り組みなど、ブランドの世界観を体験できるプロモーションを展開する。

さらに、本商品の売上の一部は、犬と人が共に暮らす社会を応援する活動へ活用予定だ。

GOOD BUDDY商品情報

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25GOOD BUDDY

柑橘を思わせる爽やかなホップアロマと、軽やかな飲み口が特徴のセッションIPA。苦味は穏やかで、香りは華やか。後味はすっきり。

ポジティブなバイブスを体現する犬のアイコンが目印。

パッケージ、ネーミング、味わい。そのすべてが、クラフトビールの入口としての親しみやすさを体現している。

イギリスNo.1*クラフトビールブランドとしての信頼と、遊び心ある世界観を両立した一本である。

■スタイル：Session IPA

■Alc. 4.5% 350ml

■参考小売価格（税込）：429円

■販売店舗：全国のスーパーマーケット、酒屋などで販売

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

開発背景

日本におけるクラフトビール市場はまだまだ一部の愛好家のもの、特別なもの、という印象も根強い。

GOOD BUDDYは、そのハードルを壊すために生まれた。

GOOD BUDDYは、特別な日のためのビールではない。

仕事終わりの一杯、休日の午後、友人との何気ない時間。

日常の中に自然と入り込み、気づけばそばにある存在。

重すぎず、軽すぎない。個性はあるが、構えなくていい。

クラフトビールの楽しさを、もっと自由に、もっと気軽に。

“YOUR NEXT FAVOURITE BEER”という言葉には、

「次に好きになる」という意味だけでなく、「これからの日常に寄り添う一本になる」という想いを込めている。

GOOD BUDDYは、飲み手にとっての新たな“相棒”を目指したビールである。

先行発売の反響

3月3日（火）に全国のファミリーマートにて先行発売した際には、SNS上でさまざまな反響が寄せられた。

「良き相棒になりそう」「香りがいい」「軽やかで飲みやすい」「ポップなデザインが魅力的」といった声が見られ、味わい・デザインの両面で関心を集めている。

犬と共にあるブランドとして

GOOD BUDDYは、その売上の一部を犬と人が自然に共に暮らせる社会を応援する活動へ活用予定である。

BREWDOGにとって犬は単なるモチーフではない。

犬は家族であり、相棒である。

その価値観は、創業当初から変わらない。

2人と1匹から始まったBREWDOG

BREWDOGのはじまりは、2007年スコットランド。

2人の青年（James Watt と Martin Dickie）と1匹の犬、Bracken（ブラッケン）である。

資金も知名度もない若手2人が、ボロボロの倉庫でビールを造り始めた。深夜まで続く仕込み作業の傍らには、常にブラッケンがいた。

彼は単なるペットではなかった。

BREWDOGの“共同創業者”であり、孤独な創業期を支える精神的支柱だった。

BREWDOGという名は、その相棒への敬意から生まれている。

彼の存在は現在も企業文化の核にある。世界中のBREWDOGバーはドッグ・フレンドリーであり、従業員が新しい犬を迎えた際には1週間の有給休暇「Pawpaternity Leave（ポパタニティ休暇）」が与えられる。

犬はマスコットではない。仲間である。

GOOD BUDDYは、その原点を日本市場に届ける一本だ。

GOOD BUDDY Xキャンペーン

GOOD BUDDYの全国発売を記念して、Xのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。

抽選で10名様にGOOD BUDDYオリジナルペアグラスをプレゼント

あなたの相棒とぜひ素敵な時間を楽しんでくれ。

GOOD BUDDY Xキャンペーン概要

＜実施期間＞

2026年4月14日（火） ～ 2026年4月22日（水）23:59まで

<参加方法>

1.ブリュードッグのX公式アカウント（https://x.com/brewdogjapan）をフォローし、指定のキャンペーンポストをリポストしてください。

2. 指定ポストをリポストしている方から抽選後、当選者にご連絡します。

イベント参加に必要な情報、または、プレゼントの送付に必要な情報を頂戴いたします。

<キャンペーン賞品>

GOOD BUDDYオリジナルペアグラス 10名様

※当選者へは公式アカウントよりDMにてメッセージを送付。プレゼントの送付に必要な個人名および住所宛先等の個人情報を頂戴します。

【BREWDOG×RIVIERA ZUSHI MARINA】 DOG FRIENDLY PROJECT

「2人と1匹の犬」から始まったBREWDOGと、

ドッグフレンドリー施設を展開するリビエラ逗子マリーナ。

価値観を共有する両者がタッグを組み、愛犬と楽しめるライフスタイルを提案する。

その取り組みの一環として、リビエラ逗子マリーナ内のマリブファーム 逗子マリーナ・マリブホテルにてGOOD BUDDYを中心としたドッグフレンドリー体験を展開していく。

キッチンカーイメージGOOD BUDDY キッチンカー

リビエラ逗子マリーナのドギーガーデン前にGOOD BUDDYキッチンカーが日本初登場。

GOOD BUDDYやPUNK IPAを提供し、

ご購入のお客様にはオリジナルステッカーをプレゼント。

富士山を望む開放的なロケーションで、愛犬とともにクラフトビールを楽しむ特別な時間をお届けする。



期間： 4月18日(土)～7月20日(月・祝)

※期間中の土日祝日のみ営業

時間： 11:00～日没頃まで

マリブファーム 逗子マリーナ

マリブファームでは、

BREWDOG GOOD BUDDYをご注文のお客様に

・オリジナルステッカー

・ドッグトリーツ（犬と人が一緒に楽しめる仕様）

をプレゼントする。

また、愛犬同伴可能なテラス席には、

GOOD BUDDYデザインのウォータースポットを設置。

愛犬とともに、安心して過ごせる

ドッグフレンドリーな空間を提供する。

営業時間：

朝食（土日祝のみ）8:00～10:30（最終入店9:00 / L.O.9:15）

ランチ 11:30～15:00

ティー 15:00～16:00

ディナー 16:00～20:00（L.O.19:00）

定休日：水曜日（祝日は営業）

愛犬用のGOOD BUDDYウォータースポット

マリブホテル

マリブホテルでは、愛犬と宿泊可能なドッグフレンドリールームにて、愛犬同伴でご宿泊のお客様へ、ウェルカムドリンクとしてBREWDOG GOOD BUDDYを提供する。

愛犬とともに過ごす滞在に、より特別なひとときをお届け。

犬と、人と、ビール。

GOOD BUDDYと過ごすドッグフレンドリー体験。

憧れのロケーションで生まれる「犬と過ごす理想の時間」を、

誰もが日常に持ち帰れる体験として発信していく。

リビエラ逗子マリーナ

リビエラ逗子マリーナは、都心から約60分でたどり着く湘南のラグジュアリーリゾート。ヨットハーバー、ホテル、レストラン、イベント会場などを備え、約900本のヤシ並木と、マリーナと海越しに富士山を望む、非日常のロケーションを誇る。

ドッグフレンドリーな取り組みにも力を入れており、愛犬とともに食事や滞在を楽しめる環境づくりを推進。海風を感じながら、犬と人が自然に同じ時間を共有できる場所として、新しい湘南のライフスタイルを提案している。

THE DAYS

A lifestyle brand for dog lovers.

人が快適だと犬もきっと快適。”その人が気持ちいいと思うシームレスな犬との暮らし”をコンセプトに犬の特性や性質を研究し、愛犬にとってより良いプロダクトを提案している。

ショップには元保護犬の看板犬がおり、様々なスタイルでの保護活動を支援している。

イギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、世界中に多数のバーも展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。

数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

公式HP： https://www.brewdog.jp/(https://www.brewdog.jp/)

公式X： ht(https://x.com/brewdogjapan/)tps://x.com/brewdogjapan/(https://x.com/brewdogjapan/%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram%EF%BC%9A)

公式Instagram：https://www.instagram.com/brewdogjapan/