【新宿高野】母の日におすすめのケーキを販売いたします
株式会社 新宿高野
フレーズママン
Gateaux ママン
タルトレット やよいひめ苺＆いちじく
＜お召し上がり方＞冷凍または半解凍（冷蔵庫で約2時間）でお召し上がりください。
カッサータ・ママン
株式会社新宿高野（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、フルーツ専門店として母の日におすすめのケーキを販売いたします。
フレーズママン
税込3,888円（本体価格3,600円）
＜4号 直径約12ｃｍ＞
苺風味のスポンジで苺をサンドし、可愛らしく苺を飾ったアニバーサリーケーキ。
販売期間：5/9（土）～5/10（日）
Gateaux ママン
税込1,134円（本体価格1,050円）
苺風味のスポンジに苺とベリーソース、ホイップクリームをサンドしフルーツを飾った「母の日」おすすめのケーキ。
販売期間：5/1（金）～5/10（日）
タルトレット やよいひめ苺＆いちじく
税込1,620円（本体価格1,500円）
旬のやよいひめ苺といちじくを飾った「母の日」限定タルト。
販売期間：5/9（土）～5/10（日）
＜母の日おすすめの冷凍ケーキ＞＊配送限定商品
カッサータ生地に2種のチェリーシラップ漬けとベリーを飾りました。
”カッサータ”とはドライフルーツ、ナッツなどを入れたリコッタチーズベースのアイスケーケーキです。
＜お召し上がり方＞冷凍または半解凍（冷蔵庫で約2時間）でお召し上がりください。
カッサータ・ママン
税込5,400円（本体価格5,000円）
約6.5cm×17.5cm 数量限定 70台
●5月5日(火)までのお申込みで、5月8日(金)～5月10日(日)のお届け。
●5月6日(水)以降のお申込みで、5月11日(月)～5月31日(日)のお届け。
＊お届け日のご指定は承りかねます。
＊冷凍便でのお届け、配送地域限定商品となります。
詳しくはこちら：https://takano.jp/takano/mothersday_fathersday/