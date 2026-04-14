【新宿高野】母の日におすすめのケーキを販売いたします

株式会社 新宿高野

株式会社新宿高野（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、フルーツ専門店として母の日におすすめのケーキを販売いたします。

フレーズママン

税込3,888円（本体価格3,600円）

＜4号 直径約12ｃｍ＞

苺風味のスポンジで苺をサンドし、可愛らしく苺を飾ったアニバーサリーケーキ。

販売期間：5/9（土）～5/10（日）

Gateaux ママン

税込1,134円（本体価格1,050円）

苺風味のスポンジに苺とベリーソース、ホイップクリームをサンドしフルーツを飾った「母の日」おすすめのケーキ。

販売期間：5/1（金）～5/10（日）

タルトレット やよいひめ苺＆いちじく

税込1,620円（本体価格1,500円）

旬のやよいひめ苺といちじくを飾った「母の日」限定タルト。

販売期間：5/9（土）～5/10（日）

＜母の日おすすめの冷凍ケーキ＞＊配送限定商品

カッサータ生地に2種のチェリーシラップ漬けとベリーを飾りました。

”カッサータ”とはドライフルーツ、ナッツなどを入れたリコッタチーズベースのアイスケーケーキです。

＜お召し上がり方＞冷凍または半解凍（冷蔵庫で約2時間）でお召し上がりください。カッサータ・ママン

税込5,400円（本体価格5,000円）

約6.5cm×17.5cm 数量限定 70台

●5月5日(火)までのお申込みで、5月8日(金)～5月10日(日)のお届け。

●5月6日(水)以降のお申込みで、5月11日(月)～5月31日(日)のお届け。

＊お届け日のご指定は承りかねます。

＊冷凍便でのお届け、配送地域限定商品となります。

詳しくはこちら：https://takano.jp/takano/mothersday_fathersday/