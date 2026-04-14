【新宿高野】母の日におすすめのケーキを販売いたします

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株式会社 新宿高野


株式会社新宿高野（代表取締役社長　高野吉太郎　本社東京都新宿区）は、フルーツ専門店として母の日におすすめのケーキを販売いたします。







フレーズママン

税込3,888円（本体価格3,600円）


＜4号　直径約12ｃｍ＞


苺風味のスポンジで苺をサンドし、可愛らしく苺を飾ったアニバーサリーケーキ。


販売期間：5/9（土）～5/10（日）








Gateaux ママン

税込1,134円（本体価格1,050円）


苺風味のスポンジに苺とベリーソース、ホイップクリームをサンドしフルーツを飾った「母の日」おすすめのケーキ。


販売期間：5/1（金）～5/10（日）








タルトレット　やよいひめ苺＆いちじく

税込1,620円（本体価格1,500円）


旬のやよいひめ苺といちじくを飾った「母の日」限定タルト。


販売期間：5/9（土）～5/10（日）








＜母の日おすすめの冷凍ケーキ＞＊配送限定商品


カッサータ生地に2種のチェリーシラップ漬けとベリーを飾りました。


”カッサータ”とはドライフルーツ、ナッツなどを入れたリコッタチーズベースのアイスケーケーキです。



＜お召し上がり方＞冷凍または半解凍（冷蔵庫で約2時間）でお召し上がりください。


カッサータ・ママン

税込5,400円（本体価格5,000円）


約6.5cm×17.5cm　数量限定　70台


●5月5日(火)までのお申込みで、5月8日(金)～5月10日(日)のお届け。


●5月6日(水)以降のお申込みで、5月11日(月)～5月31日(日)のお届け。


＊お届け日のご指定は承りかねます。


＊冷凍便でのお届け、配送地域限定商品となります。






詳しくはこちら：https://takano.jp/takano/mothersday_fathersday/