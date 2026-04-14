【イベントレポ】美容感度の高い参加者が “肌の常識” をアップデート＿体験型コンテンツで、成分を「受け取れる肌状態」の重要性を提案｜敏感肌ブランド ディセンシア

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、美容メディアMimi Beauty が主催するリアルイベント「Mimi Beauty School」に参画し、美容感度の高い参加者に向けた体験型勉強会を実施しました。

本勉強会には、代表取締役の西野英美も登壇し、ブランドの考え方や商品開発の背景に加え、新商品「ディセンシアホワイト シリーズ」に込めた成分を“受け取れる肌状態に整える”という新たな視点について言及しました。会場では、スキンケアに対する従来の考え方を問い直すような、熱のこもったトークが展開されました。

熱心に話を聞く参加者達代表自ら登壇

また、クイズ形式のコンテンツや、寒天ボールを用いた実験結果の展示、スキンケアのテクスチャーの違いを比較するプログラムなどを実施。参加者が楽しみながらスキンケアの理解を深められる設計としました。

これらの体験を通じて、スキンケアは「何を使うか」だけではなく、「肌が受け取れる状態にあるか」が重要であるという新たな視点を提示。さらに、「敏感肌は肌質ではなく、肌状態である」という考え方についても解説し、参加者の理解と共感を得ました。

会場では、参加者同士の会話や質問も活発に交わされるなど、理解を深める様子が見られました。また、自身のスキンケアを見直すきっかけとなったという声も聞かれました。

“受け取れる肌”を学ぶVCブートキャンプのテキスト理解を深めるセッションの様子

ディセンシアの思想と技術を体感できるタッチアップ展示“Catch! Vitamin C”を体現した体験コンテンツと新商品展示

また、イベント後にはSNS上でも感想投稿が相次ぎ、“受け取れる肌”という新たな視点に対する共感とともに、自身の肌理解やスキンケアの前提がアップデートされたという声が広がりました。

中には、「自分は敏感肌ではないと思っていたが、肌がゆらいでいる時は敏感肌の状態だったと気づいた」といった声も見られ、これまでのスキンケアに対する認識を見直すきっかけとなったようです。



ディセンシアでは今後も、新商品「ディセンシアホワイト」を通じて、“受け取れる肌”という新たな視点を発信し、これまでのスキンケアの前提を見直すきっかけを提供してまいります。

満足度97.5％※を記録、参加者から高評価の声

事後アンケートでは満足度97.5％と高評価となり、参加者からは下記のような声が寄せられました。

「VCや肌状態との関係についてや安全を守るためにしていることなど、初めて知る情報をたくさん教えていただきました」

「ブランドや商品のことだけでなく、背景まで深く知ることができました」

「実際にアイテムを試しながら参加できたことで、より理解が深まりました」

「社長自ら説明してくださり、ブランドへの想いやこだわりが伝わってきました」

「すごく満足度の高いイベントでした」



▼引用元

※調査元：株式会社Mimi Beauty

※集計期間：2026年3月28日～2026年4月14日

※調査対象：Mimi Beautyのセミナーに当選し「ディセンシア VCブートキャンプ」

を体験した方

※回答者の性年代（22～46歳の女性39名）

※調査方法：インターネット調査

※Mimi Beautyとは：総フォロワー592万人のSNS美容メディア

ディセンシアホワイト 商品特徴

【新発想】ビタミンC※1が届きにくい肌状態に着目。 独自のアプローチを取り入れたシリーズ

『ディセンシアホワイト シリーズ（医薬部外品）』

美白※2有効成分ビタミンC誘導体※1の“キャッチ力”という新概念に基づく美白※2シリーズ「ディセンシアホワイト スパイク―VＣ（医薬部外品）」を、2026年3月10日（火）に発売いたしました。

敏感悩みのある方でも、美白※2ケアに求めるのはなによりも美白※2力。つまり、シミやくすみ悩みに対する高い効果感を重視していることが、ディセンシア独自の調査により明らかになりました。さらに、一番魅力的に感じている美白 有効成分は“ビタミンC誘導体”であるという結果も得られています。



敏感状態の肌の多くは、健やかな状態と比較してバリア機能が低下しています。外部刺激を受けやすく、さまざまなリスクを抱える敏感状態では、健常な状態と比較して、美容成分のエースであるビタミンC※1のサポートがより大切であると考えます。ディセンシアは、ビタミンC※1のパフォーマンスを最大限に活かすために「ビタミンC※1をロスなく受け取る状態」の肌に整っていることが美白※2の鍵と捉え、「SVCT（ビタミンCトランスポーター）」に着目しました。

※1 アスコルビン酸２-グルコシド（有効成分）※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000002987.html



■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を開放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115