ヤマナカゴーキン、設計者向け「鍛造品開発サイト」を公開　リードタイム短縮とコスト削減を実現した事例を掲載

株式会社ヤマナカゴーキン

金型設計・製作および塑性加工CAEシミュレーションのリーディングカンパニーである株式会社ヤマナカゴーキン（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山中 雅仁）は、製造業の設計・開発者向けに、鍛造品の開発支援に特化した専門サイト「鍛造品開発サイト（https://www.yamanaka-eng.co.jp/business/forging-dev/(https://www.yamanaka-eng.co.jp/business/forging-dev/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=forging-dev)）」を公開いたしました。

「鍛造プロセス設計」と「CAE解析」を融合させた独自の開発体制により、製品設計の初期段階から工法転換（切削→鍛造）や開発期間の短縮を提案。技術者の課題解決に直結する実例情報を集約しています。

開発した鍛造品の一例

■ サイト開設の背景：技術者の「お困りごと」を解決するパートナーとして

近年、製造現場では製品の軽量化や高強度化へのニーズが高まる一方、開発サイクルの短縮と徹底したコスト削減が強く求められています。

「新たな部品開発にチャレンジしたいが、工法検討に知見がない」

「切削加工ではコスト・工数がかかり、鍛造化したいが形状が複雑で断念している」

「試作回数がかさみ、リードタイムが短縮できない」

こうした課題に直面している設計・開発担当者の皆様へ、解決のヒントを提供すべく本サイトを開設いたしました。

本サイトは、ヤマナカゴーキンが長年培った金型技術とCAE解析を駆使し、切削レスや難易度の高い深穴加工といった鍛造品開発の最適化・効率化を追求するプラットフォームです。実例に基づいた具体的なソリューションを多数掲載していますので、課題解決や新しいアイデアを生むきっかけとして、ぜひご活用ください。

鍛造品開発サイトを見る :https://www.yamanaka-eng.co.jp/business/forging-dev/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=forging-dev

■ 掲載コンテンツ

(1) 鍛造品開発の実事例

サイト内では、実際に当社が手がけた開発事例を公開しています。

- 【事例1】切削レスによる工程削減ベベルギヤのセレーション部分を、独自の技術で「切削」から「鍛造」へ転換。工程削減と精度向上を両立しました。- 【事例2】L/D10倍の深穴加工を実現一般的な加工限界を大きく上回る「L/D=10倍」の深穴加工に挑戦。鍛造化によって、コスト削減、軽量化を高い次元で両立させました。- 【事例3】複雑な形状も鍛造(ワンショット)で成形独自の型構造と多軸複同プレスの有効活用により、複雑形状を鍛造(ワンショット)で成形。製造コスト削減に貢献しています。

▼事例の詳細・その他の事例はこちら

https://www.yamanaka-eng.co.jp/forging-dev/

掲載している鍛造品開発事例(2) 開発ソリューション

工程・型設計から、ダイセット設計、試作、量産サポートまで、ワンストップで提供可能なソリューションを紹介しています。

⠀▼「開発ソリューション」の詳細はこちら

https://www.yamanaka-eng.co.jp/business/forging-dev/solution/

(3)選ばれ続ける理由

なぜヤマナカゴーキンが鍛造品開発のパートナーとして多くの製造現場から信頼されるのか、その裏付けとなる強みを解説しています。

- 1,500件超の知見と多軸工法・ギヤ部品開発の専門性自動車、産業機械、航空宇宙など、あらゆる鍛造分野において1,500件以上の鍛造部品開発の知見を蓄積。特にベベルギヤやヘリカルギヤ等の高精度な部品開発を得意としています。- 「匠の技」×「最先端CAE」の融合60年の金型製作技術と解析ソフト「DEFORM」による高精度なデジタル検証を融合。試作回数を最小限に抑え、開発コストを低減します。- 設計から試作まで一貫した総合力工法検討から試作まで社内一貫体制で完結。量産後のアフターサポートまで対応可能です。

⠀▼「選ばれる理由」の詳細はこちら

https://www.yamanaka-eng.co.jp/business/forging-dev/reason/

(4)鍛造品開発の流れ

お問い合せから量産立ち上げまで、技術パートナーとしてどのようなプロセスでサポートするのか、紹介しています。

▼「鍛造品開発の流れ」の詳細はこちら

https://www.yamanaka-eng.co.jp/business/forging-dev/flow/

■ 株式会社ヤマナカゴーキンについて

何かお困りごとがあった際に真っ先に思い出して一番に声をかけてもらえる「ファーストコールカンパニー」を目指し、製造現場のあらゆる課題解決を支援しています。

- 名 称： 株式会社ヤマナカゴーキン- 所在地： 大阪府東大阪市加納4-4-24- 代表者： 代表取締役 山中 雅仁- 設 立： 1961年- 事業内容：精密冷間鍛造金型、温・熱間鍛造金型、粉末成形金型、複合成形金型の設計・製作/数値解析シミュレーションソフト（塑性加工全般・熱処理・切削）DEFORMの販売・サポート/ダイセット、プレス周辺機器の設計・製作/モニタリングシステム、センサーの販売・活用支援- 公式サイト： https://www.yamanaka-eng.co.jp/

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■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヤマナカゴーキン

広報担当：吉本

TEL：06-6575-7277

E-mail：inquire@yamanaka-eng.co.jp