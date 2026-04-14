一般社団法人渋谷未来デザイン、代々木公園BE STAGEで都市型カルチャーフェス「SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST.」を共催

一般社団法人渋谷未来デザイン

一般社団法人渋谷未来デザイン（所在地：東京都渋谷区、以下、渋谷未来デザイン）は、TOKYO CRAFT BEER WEEK 実行委員会とともに、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、代々木公園神南一丁目地区「BE STAGE」にて、都市型カルチャーフェス「SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST.」を共催いたします。

本イベントは、クラフトビールを起点に、韓国フード、エンターテインメント、スケートボードといった多様なカルチャーを掛け合わせ、渋谷らしい都市型の交流とにぎわいを創出するものです。ジャンルを横断しながら、食、体験、コミュニティが有機的につながる新たな都市体験の場を目指します。

渋谷未来デザインは、行政、企業、地域、クリエイターなど多様な主体と連携しながら、渋谷の街に新たな価値を生み出す取り組みを推進しています。今回の「SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST.」では、公共空間を活用したカルチャー発信の一環として、BE STAGEを舞台に、世代や興味関心を越えて人々が交わる機会を創出してまいります。

「SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST.」について

「SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST.」は、クラフトビールを軸に、韓国カルチャーやスケートボードといった異なるカルチャーコンテンツを掛け合わせることで、新たな交流と発見を生み出す都市型フェスティバルです。

会場では、日本と韓国の人気ブルワリーによるイベント限定コラボビールの販売をはじめ、韓国フードやエンターテインメント要素を取り入れたコンテンツ、さらにXLARGE・Instant監修によるスケートボード体験会およびコンテストなど、多彩なプログラムを展開予定です。

クラフトビールを入口に、食、ストリートカルチャー、コミュニティが交差することで、渋谷という街の魅力を体感できる2日間を創出します。

注目コンテンツ

1．BEER JAM

日本と韓国の人気ブルワリー12社が参加し、本イベント限定のコラボビールを販売します。

それぞれのブルワリーが持つ個性や醸造哲学を掛け合わせることで、この場でしか味わえない特別な一杯をお楽しみいただけます。

また、コラボビールに加え、イベントに参加する日本ブルワリーのクラフトビールも販売予定です。クラフトビールファンはもちろん、これからその魅力に触れる方にも楽しんでいただけるラインアップを用意します。

2．KOREAN ENTERTAINMENT

会場では、クラフトビールとの相性も楽しめる韓国フードの販売に加え、来場者が韓国カルチャーに触れられるエンターテインメントコンテンツを展開します。

食とカルチャーの両面から体験価値を高めることで、ビールイベントの枠を超えた回遊性のあるにぎわいを創出し、幅広い来場者に楽しんでいただける場を目指します。

3．SKATE BOARD

本イベントのカルチャーコンテンツの一つとして、ファッションブランドXLARGEおよび人気スケートボードショップInstant監修によるスケートボードプログラムを実施します。

“体験”をテーマに、低年齢層を含めた幅広い来場者が参加しやすいスケートボード体験会を開催するほか、参加型のスケートボードコンテストも展開予定です。コンテストでは参加者が自由にエントリーし、トリックの完成度やスタイルを競い合います。観るだけでなく、参加することでもイベント全体の熱量を感じられるコンテンツです。

クラフトビール、韓国カルチャー、スケートボードという異なるジャンルが交差することで、世代や関心を越えた新たな接点を生み出します。

開催概要

イベント名

SHIBUYA CROSS-CULTURE FEST.

開催日時

2026年4月25日（土）12:00～21:00

2026年4月26日（日）11:00～20:00

会場

代々木公園神南一丁目地区 BE STAGE

入場料

入場無料 ※ビール、フードは有料

主なコンテンツ

・BEER JAM

・KOREAN ENTERTAINMENT

・SKATE BOARD

主催

代々木公園STAGES

共催

一般社団法人渋谷未来デザイン

TOKYO CRAFT BEER WEEK 実行委員会

協力

XLARGE

Instant

TRANSPORTER BEER MAGAZINE

クラフトビア・アソシエーション（日本地ビール協会）

後援

北海道上川町

イベント公式サイト

https://tokyocraftbeerweek.jp/fest2026/

チケットサイト

https://tokyocraftbeer-fest2026.peatix.com

チケットについて

お得な前売チケット

先行チケット（4月1日～4月24日）

6杯セット：5,000円

※1杯833円

当日チケット

6杯セット：5,500円

※1杯916円

1杯：1,000円

※1杯約250mlでご提供となります。

※コラボビール、ならびにイベント参加ブルワリーのビールは一定数をご用意しておりますが、銘柄によっては売り切れる場合があります。

※当日チケットは、前売チケットが売り切れた場合は販売しません。

※イベント当日、会場でビールチケットを追加購入いただくことが可能です。

※金額はすべて税込です。詳細は公式サイトをご確認ください。

注意事項

・本イベントは、主催者の判断により、予告なく内容が変更となる場合があります。変更が発生した場合は公式サイトおよび公式SNSにて告知します。

・20歳未満の方、また車両を運転される方への酒類提供はできません。

・飲酒運転は法律で禁止されています。

・酒気帯び状態でスケートボード体験・コンテストへ参加することはできません。危険ですので絶対におやめください。

一般社団法人渋谷未来デザインについて

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

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