【アンテノール】こどもの日は家族でお祝い豪華なKABUTO（かぶと）ケーキを3日間限定で販売！

株式会社 エーデルワイス

神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp)」は、5月3日(日)～5月5日(火・祝)の3日間限定で、「かぶと」をイメージしたこどもの日限定ケーキを販売いたします。

KABUTO（かぶと）ケーキ

KABUTO（かぶと）ケーキ

お子様の健やかな成長を願い、こどもの日限定ケーキ『KABUTO（かぶと）ケーキ』を販売いたします。チョコスポンジに苺や苺のコンフィチュール、チョコクリームを重ねてベリーを飾り、「かぶと」の飾りをチョコで形どった、こどもの日にぴったりなケーキです。

アンテノールのケーキ取り扱い全店にて、ご予約を承っております。

■価格：\3,186（本体価格\2,950）

■サイズ：直径約12cm（3～4人分）

■販売期間：5月3日(日)～5月5日(火・祝)

「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に38店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。

【ホームページ】 https://www.antenor.jp

【公式オンラインショップ】 https://shop.antenor.jp

【公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/antenor_1978/