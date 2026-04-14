【無料・少人数制】大規模EC事業者向け LLMO勉強会 ━ AI時代の検索マーケティング ━を4/28(火)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料・少人数制】大規模EC事業者向け LLMO勉強会 ━ AI時代の検索マーケティング ━ を4/28(火)に開催いたします。

「AI検索対策をやりたいが、自社で具体的に何から手をつけ、どれだけリソースを割くべきかがわからない...」

といった、具体的な実行フェーズでお悩みのECサイト運営企業様を対象とした勉強会を開催します。

前半は、ECサイトのグロースを多く支援してきたコンサルタントの宮下からLLMOの概要・フレームワーク・投資対効果などについて徹底解説。

後半では、宮下をはじめ数多くの企業へLLMO戦略のアドバイスを行ってきたセールス/コンサルタントによる少人数制の勉強会を開催。

貴社サイトに必要なAI検索対策の施策例や優先度のご相談、また事前アンケートに回答いただいた方を対象とした「AI推奨状況の簡易調査」のご報告など、貴社の個別状況を伺いながらご提示いたします。

実際に貴社サイトのご状況を拝見しながら今後の具体的な戦略についてディスカッションさせていただくクローズドな場です。

LLMO対策に取り組みはじめた方、またはこれから具体的に取り組むご予定の方は、ぜひこの機会にご応募ください。

（※本勉強会は抽選制です）

■ 2大特典付き

１.【お申込者全員】LLMO対策チェックリストを配布

累計600件以上DLいただいたLANYのLLMO対策チェックリストをプレゼント。

社内展開にもそのままご活用いただけます。

２.【当選者限定】LLMO相談会＆「AI引用/推奨状況」調査報告会

抽選に当選された方には、当日セミナーのご参加に加え、

「今、何からAI検索対策に着手すべきか」 など、貴社の状況や個別課題を伺いながらフィードバックを提示いたします。

また、お申し込みの際に「事前アンケート」にお答えいただいた方を対象に、当日「AI引用/推奨状況」の調査報告も予定しております。

開催日時

2026年4月28日（火）14:00～15:00

ウェビナー内容

前半：大規模EC事業者向けLLMOセミナー

後半：LLMO相談会

アジェンダ例：

・「AI引用/推奨状況」の簡易調査報告（希望者のみ・事前アンケート回答者対象）

・貴社ECサイトで実施すべきAI検索対策の施策例

・第三者/比較メディア掲載におけるAIに引用されやすい記載方法

・(事前配布している)LLMO対策チェックリストに関する項目への対策方法のご相談

・貴社の課題や状況に応じたLLMO対策の優先度のご相談など

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-04-28-ec

参加費

無料

定員

最大10社 ※抽選制

申込締切

2026年4月23日（木）17:00まで

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 開催2営業日前（4/24（金）中）までに、参加可否をご連絡いたします（本勉強会は抽選制です）

3. 当選された方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

参加方法

オンライン会議システム「Zoom」使用

※双方向の会話を行う場面があるため、ビデオオンでの参加をお願いしております。

※参加用のZoomURLはご当選後、メールにて送付いたします。

注意事項

当勉強会の録画・録音は、いかなる理由においても禁止とさせていただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag

▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp