【管理職になったエンジニアの本音調査】 約7割が、管理職移行前に「抵抗感」あり、一方就任後は 約7割が「良かった」と回答　 年収100万円以上アップが4割超

株式会社キッカケクリエイション

株式会社キッカケクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗）は、ITエンジニアから管理職（課長相当以上）になった経験を持つ方218名を対象に、管理職になったITエンジニアの本音調査を実施しましたので、お知らせいたします。

- 01｜ITエンジニア出身の管理職の約7割が、管理職になって「良かった」と回答- 02｜68.3％が、管理職への移行前に抵抗感あり、不安理由は「人間関係構築」が56.4％で最多- 03｜43.2％が、ITエンジニアから管理職になったことで年収が「100万円以上」増加

本調査のコラムはこちら：https://kikkakeagent.co.jp/column/report/8123

■調査概要

- 調査名称：管理職になったITエンジニアの本音調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年10月29日～同年10月31日- 有効回答：ITエンジニアから管理職（課長相当以上）になった経験を持つ方218名

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「キッカケエージェント」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://kikkakeagent.co.jp/

■約7割が、ITエンジニアから管理職になる際に「抵抗感や不安あり」

「Q1.あなたがITエンジニアから管理職になる前に、管理職になることへの抵抗感や不安はありましたか。」（n=218）と質問したところ、「非常に抵抗感や不安があった」が22.5%、「やや抵抗感や不安があった」が45.8%という回答となりました。

Q1.あなたがITエンジニアから管理職になる前に、管理職になることへの抵抗感や不安はありましたか。

・非常に抵抗感や不安があった：22.5%

・やや抵抗感や不安があった：45.8%

・あまり抵抗感や不安はなかった：18.8%

・全く抵抗感や不安はなかった：11.5%

・わからない/答えられない：1.4%

■管理職になることへの抵抗感や不安、「部下やチームメンバーとの人間関係の構築」が56.4%で最多

Q1で「非常に抵抗感や不安があった」「やや抵抗感や不安があった」と回答した方に、「Q2.管理職になることへの抵抗感や不安の具体的な内容を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=149）と質問したところ、「部下やチームメンバーとの人間関係の構築」が56.4%、「技術から離れ、スキルを活かせなくなること」が42.3%、「責任が重くなることへのプレッシャー」が39.6%という回答となりました。

Q2.管理職になることへの抵抗感や不安の具体的な内容を教えてください。（上位3つまで回答可）

・部下やチームメンバーとの人間関係の構築：56.4%

・技術から離れ、スキルを活かせなくなること：42.3%

・責任が重くなることへのプレッシャー：39.6%

・マネジメント経験がなく自信が持てないこと：38.3%

・評価や人事に関わる判断：18.1%

・会議や調整業務が増えて、集中時間が減ること：18.1%

・成果が見えにくく、やりがいを感じられないこと：10.1%

・その他：2.0%

ー残業、休日出勤当たり前

ー給与体系変更のために、形だけの管理職にされそう

ー技術的な部分が他人任せになること

・わからない/答えられない：0.0%

■約7割から、実際に管理職になってみて「良かった」の声

「Q3.あなたは、実際に管理職になってみて、管理職になって良かったと思いますか。」（n=218）と質問したところ、「非常にそう思う」が27.1%、「ややそう思う」が41.7%という回答となりました。

Q3.あなたは、実際に管理職になってみて、管理職になって良かったと思いますか。

・非常にそう思う：27.1%

・ややそう思う：41.7%

・あまりそう思わない：21.1%

・全くそう思わない：7.3%

・わからない/答えられない：2.8%

■管理職になって良かったと思う理由、「チーム全体の成果を生み出す達成感を得られたから」や「年収が上がったから」が上位

Q3で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方に、「Q4.管理職になって良かったと思う理由を3つまで教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=150）と質問したところ、「チーム全体の成果を生み出す達成感を得られたから」が46.0%、「年収が上がったから」が42.7%、「技術戦略や組織設計など、より幅広い意思決定に関わる機会が増えたから」が34.0%という回答となりました。

Q4.管理職になって良かったと思う理由を3つまで教えてください。（上位3つまで回答可）

・チーム全体の成果を生み出す達成感を得られたから：46.0%

・年収が上がったから：42.7%

・技術戦略や組織設計など、より幅広い意思決定に関わる機会が増えたから：34.0%

・後進を育成し、影響力を拡大できたから：30.0%

・自分の視野やスキルの幅が広がったから：22.0%

・社内外での立場や評価が向上したから：19.3%

・経営や事業に近い視点を持てるようになったから：16.0%

・技術的な知識が無駄にならず、マネジメントに活かせたから：15.3%

・その他：1.3%

ー転職に有利だった

ー自分で意思決定の権限がある

・特にない：1.3%

・わからない/答えられない：0.0%

■ITエンジニアから管理職になったことによる年収の変化、25.8%が「100万円以上200万円未満増加した」実態

「Q5.あなたは、ITエンジニアから管理職になったことで、年収はどの程度変化しましたか。」（n=218）と質問したところ、「100万円以上200万円未満増加した」が25.8%、「50万円以上100万円未満増加した」が25.2%、「200万円以上増加した」が17.4%という回答となりました。

Q5.あなたは、ITエンジニアから管理職になったことで、年収はどの程度変化しましたか。

・200万円以上増加した：17.4%

・100万円以上200万円未満増加した：25.8%

・50万円以上100万円未満増加した：25.2%

・50万円未満増加した：14.2%

・変わらない：10.6%

・減少した：1.8%

・わからない/答えられない：5.0%

■管理職として働く中で、8割以上が「難しさやギャップ」を実感

「Q6.あなたは、管理職として働く中で、難しさやギャップを感じたことはありますか。」（n=218）と質問したところ、「非常に感じた」が28.0%、「やや感じた」が54.1%という回答となりました。

Q6.あなたは、管理職として働く中で、難しさやギャップを感じたことはありますか。

・非常に感じた：28.0%

・やや感じた：54.1%

・あまり感じなかった：11.9%

・全く感じなかった：4.6%

・わからない/答えられない：1.4%

■管理職として働く中で感じた難しさやギャップ、第1位「部下やチームメンバーとの人間関係の構築」

Q6で「非常に感じた」「やや感じた」と回答した方に、「Q7.管理職として働く中で感じた難しさやギャップの具体的な内容を3つまで教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=179）と質問したところ、「部下やチームメンバーとの人間関係の構築」が50.8%、「責任が重くなることへのプレッシャー」が35.2%、「技術から離れ、スキルを活かせなくなること」が33.0%という回答となりました。

Q7.管理職として働く中で感じた難しさやギャップの具体的な内容を3つまで教えてください。（上位3つまで回答可）

・部下やチームメンバーとの人間関係の構築：50.8%

・責任が重くなることへのプレッシャー：35.2%

・技術から離れ、スキルを活かせなくなること：33.0%

・マネジメント経験がなく自信が持てないこと：26.8%

・評価や人事に関わる判断を行うこと：26.3%

・部下に任せられず自分で手を出してしまうこと：18.4%

・会議や調整業務が増えて、集中時間が減ること：17.3%

・成果が見えにくく、やりがいを感じにくくなること：10.6%

・事業や経営の視点を身につけること：8.4%

・その他：1.1%

ー厄介な部下がいる事

・わからない/答えられない：1.7%

■管理職として働く中で感じた難しさやギャップに対して、取り組んだこと、「マネジメントに関する書籍やセミナーで学ぶこと」が35.2%で最多

Q6で「非常に感じた」「やや感じた」と回答した方に、「Q8.管理職として働く中で感じた難しさやギャップに対して、取り組んだことを3つまで教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=179）と質問したところ、「マネジメントに関する書籍やセミナーで学ぶこと」が35.2%、「試行錯誤しながら自分なりのやり方を見つけること」が34.6%、「上司や先輩管理職に相談し、アドバイスをもらうこと」が34.1%という回答となりました。

Q8.管理職として働く中で感じた難しさやギャップに対して、取り組んだことを3つまで教えてください。（上位3つまで回答可）

・マネジメントに関する書籍やセミナーで学ぶこと：35.2%

・試行錯誤しながら自分なりのやり方を見つけること：34.6%

・上司や先輩管理職に相談し、アドバイスをもらうこと：34.1%

・部下やチームメンバーと率直にコミュニケーションを取ること：31.3%

・同じ立場の管理職仲間と情報交換を行うこと：30.7%

・完璧を求めず、部下に任せることを意識すること：22.3%

・技術に触れる時間を意識的に確保すること：17.9%

・業務の優先順位をつけ、時間管理を徹底すること：13.4%

・その他：1.1%

ー転職活動

・特にない：3.9%

・わからない/答えられない：2.2%

■約8割が、ITエンジニアから管理職になった経験は「今後のキャリアに活きる」と実感

「Q9.あなたは、ITエンジニアから管理職になった経験は、今後のキャリアに活きると思いますか。」（n=218）と質問したところ、「非常にそう思う」が28.4%、「ややそう思う」が47.7%という回答となりました。

Q9.あなたは、ITエンジニアから管理職になった経験は、今後のキャリアに活きると思いますか。

・非常にそう思う：28.4%

・ややそう思う：47.7%

・あまりそう思わない：16.1%

・全くそう思わない：2.8%

・わからない/答えられない：5.0%

■ITエンジニアが管理職になる前に準備しておくべきこと、「チームメンバーとのコミュニケーション経験を積むこと」や「マネジメントやリーダーシップに関する知識を身につけること」が上位

「Q10.あなたの経験から、ITエンジニアが管理職になる前に準備しておくべきことや、身につけておくべきスキル・経験は何だと思いますか。（上位3つまで回答可）」（n=218）と質問したところ、「チームメンバーとのコミュニケーション経験を積むこと」が42.7%、「マネジメントやリーダーシップに関する知識を身につけること」が42.2%、「プロジェクト全体を俯瞰する視点を養っておくこと」が38.5%という回答となりました。

Q10.あなたの経験から、ITエンジニアが管理職になる前に準備しておくべきことや、身につけておくべきスキル・経験は何だと思いますか。（上位3つまで回答可）

・チームメンバーとのコミュニケーション経験を積むこと：42.7%

・マネジメントやリーダーシップに関する知識を身につけること：42.2%

・プロジェクト全体を俯瞰する視点を養っておくこと：38.5%

・予算管理や経営的な視点を身につけること：33.9%

・部下の育成やメンタリングの経験を積むこと：27.5%

・技術的な専門性を一定レベルまで高めること：18.8%

・組織や人事制度について理解を深めること：13.8%

・自分のキャリアビジョンを明確にすること：7.8%

・その他：0.0%

・特にない：3.7%

・わからない/答えられない：2.3%

■まとめ

今回は、ITエンジニアから管理職（課長相当以上）になった経験を持つ方218名を対象に、管理職になったITエンジニアの本音調査を実施しました。

まず、ITエンジニアから管理職になる前には、約7割が抵抗感や不安を抱いていたことが明らかになりました。その理由として、「部下やチームメンバーとの人間関係の構築」（56.4%）、「技術から離れ、スキルを活かせなくなること」（42.3%）などが上位に挙がりました。しかし実際に管理職になってみると、68.8%が「良かった」と感じており、その理由は「チーム全体の成果を生み出す達成感を得られたから」（46.0%）や、「年収が上がったから」（42.7%）となっています。年収については、8割以上が増加しており、特に「100万円以上200万円未満増加した」が25.8%、「50万円以上100万円未満増加した」が25.2%でした。一方で、82.1%が管理職として働く中で難しさやギャップを感じており、「部下やチームメンバーとの人間関係の構築」（50.8%）や、「責任が重くなることへのプレッシャー」（35.2%）が課題として挙げられました。最後に、約8割が「ITエンジニアから管理職になった経験は今後のキャリアに活きる」と回答しており、管理職になる前に準備しておくべきこととしては、「チームメンバーとのコミュニケーション経験を積むこと」（42.7%）や、「マネジメントやリーダーシップに関する知識を身につけること」（42.2%）が重要視されています。

今回の調査では、ITエンジニアから管理職への移行に対して、事前には多くの不安を抱えながらも、実際には前向きな変化を実感している実態が明らかになりました。技術志向の強いエンジニアにとって、管理職への道は一見遠回りに感じられるかもしれません。しかし、チーム全体の成果創出や意思決定への関与、そして経済的な向上など、エンジニアとしての経験を土台にした新たな成長機会が待っています。人材不足が深刻化するIT業界において、技術とマネジメントの両方を理解できる人材の価値はますます高まっていることからも、管理職への移行は避けるべき道ではなく、キャリアの可能性を広げる重要な選択肢として、適切な準備とサポート体制のもとで前向きに検討する価値があるのではないでしょうか。

本調査のコラムはこちら：https://kikkakeagent.co.jp/column/report/8123

■ITエンジニアのための転職支援なら「キッカケエージェント」

「キッカケエージェント」は、IT人材・エンジニア専門の転職・キャリア支援サービスです。

「エンジニアの人生を幸福度最大化に向けて多方面からサポートする」をサービスのミッションに掲げ、転職活動におけるあらゆる不安に寄り添い、ITエンジニアの皆様が納得のいくキャリアを築くための「キッカケ」を提供します。

一人ひとりのキャリアに沿った企業や求人のご提案ができるほか、一般的な面接対策だけでなく応募企業に合わせた面接対策を納得がいくまで何回でもご利用が可能です。採用担当の評価が得られる書類作りもお手伝いさせていただきます。

詳しくはこちら：https://kikkakeagent.co.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社キッカケクリエイション

設立 ：2020年3月26日

代表者 ：代表取締役 川島 我生斗

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.Sビル N棟３階

事業内容：ITキャリア支援事業、IT転職映像メディア、ITライフスタイルメディア

URL ：https://kikkakecreation.com/