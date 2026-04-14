中国で法人向けレンタル事業を展開するエイトレント上海と中国IT・通信のジョイテルが「中国携帯電話番号付き社内スマートフォン」提供開始｜毎月お得な料金でiPhone17等最新スマートフォンを利用できます

ジョイテル株式会社

ジョイテル株式会社(https://www.joytel.jp/)（東京都千代田区、代表取締役・柴田淳、以下「ジョイテル」）は、中国へ渡航する日本人を支援するため、中国のインターネット環境が日本と同じように快適になるWiFiサービス「中国どこでもWiFi」や中国の正式な携帯電話番号を日本で受け取れる「中国携帯電話番号SIM」等を提供しています。

この2026年4月、総合物品等のレンタル事業を提供するエイトレント株式会社(https://www.eightrent.co.jp/)の中国現地法人であるエイトレント上海(https://www.eightrent.cn/)（上海市、総経理・石垣達也、以下「エイトレント上海」）とジョイテルが連携して「中国携帯電話番号付き社内スマートフォンレンタル」の提供を開始したことを報告します。

（※ 本スマートフォンレンタルサービスは、法人向けのみ提供します。個人によるお申し込みはお取り扱いはしておりません（中国携帯電話番号SIMは個人向け提供も行っています））

エイトレント上海もしくはジョイテルいずれかの「お問い合わせ先」へご連絡をお願いします。

■エイトレント上海（上海八蓮綜合物品租賃有限公司）ホームページ

https://www.eightrent.cn/

■エイトレント上海「お問い合わせ先」

info@eightrent.cn(日本語可）

■ジョイテルサービス紹介ページ

https://www.joytel.jp/topics/joytel-service/eightrent-partnership-china-smartphone/

■ジョイテル「お問い合わせ先」

support@joytel.jp(日本語可）

ジョイテルが正式な中国携帯電話番号SIMをこれから中国へ渡航する皆様へ提供します。

2026年の新年度に向けて日本から中国へ新しく赴任される日本人も増加の一途を辿っています。

これらの中国へ渡航する日本人の悩みの一つが携帯電話番号とスマートフォンです。

中国赴任中は日本の携帯電話番号はどうするべきか？一時停止するのか？もしくは利用可能であるように維持するのか？維持するのであれば最も安いプランは何か？

そして中国現地へ渡航した後はすぐに様々な手続きが必要となる中で、中国の携帯電話番号の申し込みはどのようにするべきなのか？日本のようにネットで申し込みをすることはできないのか？

更に自身が利用しているスマートフォンは中国でも利用できるのか？中国で利用するにあたり何らかの不具合はないのか？等、単なる携帯電話番号とスマートフォンのことだけでも悩みは尽きません。

このような状況の中、レンタル業界大手のエイトレントの中国現地法人であるエイトレント上海と中国専門IT・通信ソリューションを提供するジョイテルが連携し、中国へ赴任する日本人の皆様向けに最新のiPhoneやAndroidスマートフォンと中国大手通信会社・中国電信が発行する正式な携帯電話番号をセットにして、簡単・便利な手続きかつお得な料金でレンタル利用できるサービス「中国携帯電話番号付き社内スマートフォンレンタル」の提供を開始しました。

◇なぜ中国へ長期滞在・赴任する日本人には中国スマートフォンがおすすめ？

中国に限らず海外へ長期滞在される皆様であれば、渡航先の携帯電話番号と日本の携帯電話番号の二つをそのまま維持して利用する必要があります。

最近では、海外に長期滞在する場合でも日本の携帯電話番号を維持する必要性が高まっています。例えばですが、日本でも携帯電話番号を利用した二段階認証の利用が定着していることから、ショートメッセージを常時受け取れるようにしておくような使い方です。もちろんそれ以外にも、日本において様々な手続き等に携帯電話番号を登録していることから、その番号を一時停止してしまうということは急な手続き等ができずに困ってしまうリスクもあります。

そしてもちろん中国においても中国携帯電話番号は、本人認証等のために頻繁に用いる重要な個人情報です。中国で利用するアプリはほとんど必ず中国携帯電話番号による認証が必要となりますし、銀行口座の開設やビザ申請等の公的な手続きにおいても本人を認証するための重要な情報となります。

中国へ赴任する日本人の皆様は、このように日本と中国の二つの携帯電話番号を同時に利用する必要がありますが、ここで検討するべきはそれぞれの携帯電話番号のSIMをどのようにスマートフォンに挿入して利用するのか？ということになります。

日本のスマートフォンは、ほとんどが1枚は物理的なSIM、もう1枚はeSIMとして利用する必要があります。そして更に2025年に発売された日本のiPhoneの場合は、物理的なSIMを挿入することはできない仕様となっています。

これに対し中国では、利用開始時の本人認証手続きに関する規制から、電話番号付きのSIMに関してはeSIMの提供が行われておりません。必ず物理的なSIMが提供されることになります。

このようなSIMに関する仕様のため、中国で発売されるスマートフォンはiPhoneもAndroidも最新のiPhone17でも物理的なSIMのみに対応しているのが特徴です。

（一部、iPhoneAir向けにeSIMの提供が行われていますが、まだまだ本格的な普及とは言えない状況のようです）

逆に言えば、中国で販売されている中国スマートフォンを購入することにより、日本と中国の2つの携帯電話番号SIMを挿入して同時に利用することができます。

この物理的なSIMを2枚挿入できる中国スマートフォンの仕様が、中国に長期滞在する日本人の皆様におすすめする大きな理由です。

◇中国現地で中国携帯電話番号を申し込むのは大変？ジョイテルが解決します！

ジョイテルは中国大手通信会社・中国電信との提携により、正式な中国携帯電話番号SIMを日本人の皆様へ提供しています。

本商品は、コロナ禍において始まった中国現地における健康コード（日本の濃厚接触者特定アプリに相当）を中国渡航前に日本で準備するために提供開始されました。

現在では中国へ渡航する日本人の皆様が、中国のアプリ等を事前に準備することができるように、ジョイテルへネットから申し込みをいただくだけで中国携帯電話番号SIMを日本の指定の住所へお届けする仕組みを提供しています。

中国現地のキャリアショップで中国携帯電話番号を新規で申し込むのは時間かかる手続きであり、中国現地法人の総務担当にも嫌がられる業務の一つと言われていますが、これが全てネットとメールでの連絡で完結するので業務効率化にも役立ちます。

◇中国でも毎月料金支払いの社内スマートフォン長期レンタルがおすすめです

最近ではiPhoneやAndroidのスマートフォンも世界的なインフレの影響を受けて機器の料金が大きく高騰しています。

中国へ進出している日系企業にとっても社員に保有させる社内スマートフォンはパソコン等と並んで必要ではありますが負担の重い設備投資の一つでありました。

これを2年もしくは3年の長期レンタルとして毎月料金として支払いをすることにより、税務面でも財務上の負担の面から見ても効果が大きいものとなります。

単純計算としても10万円を超えるようなスマートフォンの料金を3年・36カ月で分割払いをすることができれば、心理的にも大きな軽減効果があると言えるでしょう。

◇「中国携帯電話番号付き社内スマートフォンレンタル」5つの特徴

１.最新のiPhone17やAndroidスマートフォンが利用できます

中国現地でもパソコン等のレンタルサービスを広く手掛けるエイトレントが、最新のiPhone17やAndroidスマートフォンを提供します。

レンタル提供ですがもちろん新品未開封の機器をお届けします。それぞれのスマートフォンでカラーやデータ容量を選ぶことが可能です。

２.中国大手通信会社・中国電信の正規回線を採用し、中国コンプライアンスも遵守

本スマートフォンに用いられる中国携帯電話番号は、中国大手通信会社・中国電信（China Telecom）が正式発行しています。

これにより規制の厳しい中国におけるコンプライアンスも遵守した中国携帯電話番号とスマートフォン及びアプリを利用することが可能となります。

携帯電話番号は中国現地の銀行口座開設やビザ申請等の公的な手続きにももちろん安心して利用可能です。

３.中国携帯電話番号とスマートフォンに関する手続きやサポートが全て日本語で可能

エイトレント上海とジョイテルは中国・上海市に日本語堪能な担当者が在籍する営業・サポート拠点を持ちます。

これらの担当者が、お申し込み時の手続きはもちろんのことご利用開始後のサポートも全て日本語で対応するため、中国の生活には慣れていない日本人の皆様でも安心です。

４.中国現地キャリアショップへ行かなくてもネットとメールだけで手続きが完了

日本語によるお申し込みとサポートはもちろんですが、この手続きがネットとメールだけで完結することも大きな特徴です。

通常であれば中国携帯電話番号の取得は、必ず本人が中国のいわゆるキャリアショップへ行かなければならないため、申し込みをする日本人利用者本人は当然のこと、現地法人の総務担当者にも負担の多い手続きと言われていました。

ジョイテルは、中国電信との提携により日本人を含む外国人向けにネットだけで電話番号の発行手続きが完了する仕組みを提供しています。

これによりお客様は、お申し込み後一両日中にすぐにご利用可能となるスマートフォンと中国携帯電話番号をセットで受け取ることが可能となります。

５.もちろんお得な月額料金で利用できます

最新のiPhoneやAndroidのスマートフォンを2年契約・24回払いもしくは3年契約36回払いで利用することができます。エイトレントの購買力を活かしたお得なレンタル料金として提供します。

もちろん中国携帯電話番号も中国大手通信会社・中国電信による正式な格安プランを基にしたお得な料金での提供です。

スマートフォン料金と中国携帯電話番号料金を合算してお得な月額料金として提供します。

◇中国スマートフォンのサービス詳細・料金・お申し込みについて

本サービスの詳細や料金に関する確認、お申し込みについては、エイトレントもしくはジョイテルの紹介ページをご覧いただくかお問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

■エイトレント上海（上海八蓮綜合物品租賃有限公司）ホームページ

https://www.eightrent.cn/

■エイトレント上海「お問い合わせ先」

info@eightrent.cn(日本語可）

■ジョイテルサービス紹介ページ

https://www.joytel.jp/topics/joytel-service/eightrent-partnership-china-smartphone/

■ジョイテル「お問い合わせ先」

support@joytel.jp(日本語可）

「中国携帯電話番号付き社内スマートフォン」があれば、不安な中国への赴任も心配することはありません。

エイトレントもしくはジョイテルのWebサイトもご覧いただき、お問い合わせをお願いします。

ジョイテル株式会社は、今後も中国の携帯電話やインターネットを日本人の皆様がより安心・便利・簡単に利用することができるようにするための各種ソリューションを展開していく予定です。

■中国現地レンタル事業のエイトレント上海と中国専門IT・通信のジョイテルが「中国携帯電話番号付き社内スマートフォン」を提供開始｜毎月お得な料金でiPhone17等の最新スマートフォンを利用できます

https://www.joytel.jp/topics/joytel-service/eightrent-partnership-china-smartphone/

■会社概要

会社名： ジョイテル株式会社

所在地： 東京都千代田区神田多町2-1神田東山ビル7F Connect-Lounge神田

代表者： 柴田淳

事業内容： 中国における日系企業向けIT・通信ソリューション、インバウンドマーケティングソリューション

URL： https://www.joytel.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

ジョイテル株式会社 ネットワークソリューション事業本部

TEL ： 0120-69-5677 （接続ができない場合は050-5526-2143からお願いします）

MAIL ： support@joytel.jp