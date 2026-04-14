人気犬種 (連続18年登録頭数1位)【プードルのために】開発！「巻き毛・毛玉悩み」に特化。オーストラリア発・理想のふわふわを叶える極上シャンプー＆スプレーが本格発売！

株式会社ベルミー

株式会社ベルミー（東京都台東区、代表：仁藤かほり）は、オーストラリア製プードルシャンプーの本格発売を開始しました。



■ なぜ「プードルに特化」したラインナップが必要なのか？



プードルオーナーの多くが抱える「被毛の絡まり」と「ボリューム維持」の悩み。プードルの毛は細くて乾燥しやすく、強い巻き毛のため、既存のシャンプーではそのしつこい絡まりに対処しきれないのが実情でした。「LENNY'S BLEND NO.6」は、そんなプードル特有の毛質構造にアプローチ。絡まりをスルスルと解くだけでなく、プードルらしい「根元からの立ち上がり」と「ふわふわとした柔らかな質感」を両立させました。



■ 開発STORY：愛犬レニーとの出会いから生まれた専用フォーミュラ



このシリーズの始まりは、創始者レイチェルと愛犬のプードルMIX「レニー」との暮らしでした。



大切にお手入れをしても、プードル特有の細く繊細な被毛はすぐに絡まり、思うように整わない。毎日のブラッシングやシャンプーの時間が、楽しさよりも悩みの時間になることもありました。自社の既存のシャンプーでもプードルには満足いかず、市販のシャンプーをいくつ試しても悩みは解決しない。その経験の中で、レイチェルは「プードルには、プードルのためのケアが必要」と強く感じるようになりました。



ただ汚れを落とすだけではなく、繊細な被毛をやさしく守りながら、その子らしい美しさまで引き出してあげたい。そんな思いから試作を何度も重ね、ようやくたどり着いたのが「LENNY’S BLEND NO.6」です。商品名に冠した「レニー」は、もちろん愛犬の名前。



この一本には、愛犬を思う気持ちと、同じように毛玉や絡まりに悩む飼い主の力になりたいという願いが込められています。毎日のお手入れの時間が、悩みの時間ではなく、愛犬と向き合うやさしい時間になってほしい。そんな思いが、この商品の原点です。

開発者レイチェルと愛犬レニー



■商品特徴：独自配合で導く、理想の「ふわふわ」と「指通り」を作る2つのステップ

独自配合のシャンプー＆スプレーで理想を叶える



1. LENNY'S BLEND NO.6 シャンプー（天然アロマの香り）

洗うだけで被毛に弾力を与え、根元からふんわりと立ち上げます。



・独自配合： グリセリン、ひまし油由来成分（ウンデシレン酸ヘプチル）、アーモンドオイルが被毛を補修・保護。

・贅沢なベース： 水を使わずアロエベラエキスをベースに使用。乾燥しがちなプードルの皮膚・被毛に濃密な潤いを与えます。

・安心設計： パラベン、人工香料、ラウリル硫酸ナトリウムなどの成分排除



2. デタングラースプレー（無香料）



「毛玉を解く」と「質感を整える」を同時に叶えるスプレー。



・毛玉ほぐし： 艶さら・毛玉ほぐし成分が、絡まった毛を驚くほどスムーズに解きます。

・ふわふわ維持： 静電気を抑え、ブラッシング後のふわふわとした仕上がりを長時間キープします。

・マルチユース： シャンプー前後のケアから、日常のブラッシングまで幅広く対応。

天然アロマの香り

■こんな方におすすめ

・プードルの毛玉やもつれに悩んでいる方

・ブラッシングを少しでも楽にしたい方

・シャンプー後にふんわりとした仕上がりを求める方

・日常の被毛ケアを見直したい方

＜商品HP＞

■LENNY'S BLEND NO.6 シャンプー

https://bit.ly/3QkWinr

■LENNY'S BLEND NO.6 スプレー

https://bit.ly/4t2IYm5

＜購入先＞

公式ショップ

■LENNY'S BLEND NO.6 シャンプー

https://rurupet.shop-pro.jp/?pid=189156243

■LENNY'S BLEND NO.6 スプレー

https://rurupet.shop-pro.jp/?pid=189131907

＜問い合わせ先＞

株式会社ベルミー

住所：110-0005 東京都台東区上野7-4-9 細田ビル10階

TEL：03-3833-3490

Email：info@bellmie.net

担当：仁藤（ニトウ）

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