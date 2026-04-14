サンエツ工業株式会社

精密プラスチック製品を製造するサンエツ工業株式会社（本社：茨城県笠間市、代表：田中 敦司）は、2026年4月21日(火)～23日(木)に東京ビッグサイトでインフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社が主催する『Medtec Japan（メドテック ジャパン）』にブース出展いたします。

背景

当社では、医療機器業界、照明機器業界、計測機器業界を中心に精度を求められるプラスチック部品加工を得意とし、設計受託から試作製作、量産生産、表面処理、組立作業までの製造プロセスを一貫して受注対応しております。

特に注力している医療機器業界では、令和6年の医療機器国内生産額は約2.6兆円ですが、輸入金額は3.4兆円であり、国内利用向けの医療機器は輸入品が多い状況です（厚生労働省の令和6年薬事工業生産動態統計調査より）。日本の高齢化や昨今の世界情勢を鑑みると、今後はより一層、医療機器の国内生産に対する需要は高まることが予想されます。

設計受託から試作製作、組立作業までの製造プロセスを、一貫して行える当社の技術をより多くの企業様に知っていただくことで社会に貢献したいとの想いから、当社では昨年より展示会への出展を行っております。

前回の様子

当社は、2025年7月に開催された『ものづくりワールド[東京]』での初出展に続き、2025年9月の『ネプコン ジャパン[秋]』に出展いたしました。ものづくりワールドと比較すると、全体の来場者数に対して多くの方がブースに足を運んでくださり、盛況のうちに終了いたしました。

当社の強みである、設計から組立作業までをワンストップで行う5工程を示した壁面に対しては、「壁面のデザインが素晴らしい」「ブースがわかりやすい」などのお声を多数頂戴し、壁面をきっかけに足を止めてブースをご覧になる方も多くいらっしゃいました。

今回の出展に関して

2025年9月『ネプコン ジャパン[秋]』でのブース写真

東京ビッグサイトでの初出展となる『Medtec Japan』においても、より多くの方にお立ち寄りいただけるよう、工夫を凝らしたブースにすべく社内で準備を進めております。医療機器業界でお役に立てる製品サンプルも多数ご用意し、当日は製品や技術に関するご質問やご相談も承ります。当社ブースは518番、無料聴講セミナー会場付近です。ご来場の際はぜひお立ち寄りいただき、展示品はもちろんのことブースのデザインにもご注目くださいませ。

当社では、引き続き展示会への出展を通してプラスチック加工の新たな可能性をより多くの方へご提案し、確かな技術で社会とお客様の夢の創造をお手伝いいたします。

『Medtec Japan（メドテック ジャパン）』概要

開催日時：2026年4月21日（火）～23日（木） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東7ホール（東京都江東区有明3丁目11-1）

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社内 Medtec Japan 事務局

展示会概要：https://medtecjapan.com/

出展社詳細（サンエツ工業）：https://www.medtecjapanreg.com/exh2026/detail.pl?reg_num=J261764065646_1553

来場事前登録フォーム：https://www.medtecjapanreg.com/2026/form.cgi?lang=ja

サンエツ工業株式会社

茨城県笠間市に本社を構え、精密プラスチック製品を製造。

医療機器業界、照明機器業界、計測機器業界を中心に精度を求められる部品加工を得意とする。

設計受託～試作製作～量産生産～表面処理～組立作業までの製造プロセスを茨城工場はじめ提携工場にて一貫して受注対応している。

HP：https://sanetsu-kogyo.co.jp/