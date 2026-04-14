【GILT】春のニューラグジュアリーを提案する「GILT FASHION WEEK 2026 SPRING」開催！

la belle vie 株式会社

日本最大級のフラッシュセールサイト「GILT（ギルト）」を運営する la belle vie 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：於保 浩之）は、2026年4月13日（月）より、春の大型オンラインキャンペーン「GILT FASHION WEEK 2026 SPRING」を開催いたします。

本キャンペーンでは、今年3月に東京・白金台の八芳園本館「CLUB FLOOR」にて開催され、大盛況のうちに幕を閉じた完全招待制イベント「GILT Finest TRUNK SHOW」の世界観をオンラインで再現。「春のニューラグジュアリー」をテーマに、バイヤーが世界中を巡り買い付けた「Buying Trip」対象ブランドをはじめ、至極のラインアップをお届けします

■ GILT FASHION WEEK 2026 SPRING 特設サイト

https://special.gilt.jp/fashion-week-spring-2026

■ キャンペーン概要

テーマ: 春のニューラグジュアリー

開催期間: 2026年4月13日（月）21:00 ～ 4月19日（日）23:59

内容: 「春のニューラグジュアリー」と題して、GILTが提案する春の2スタイルを提案します 。

1. Edge Modern Luxury

鋭い感性で着こなす、エッジィな都会的スタイル 。イベント会場5Fで展開された空間を彷彿とさせる、洗練されたアイテムをピックアップします 。

主なブランド: Psophia、ISABEL BENENATO、WALTER BAKER NEW YORK 等

2. Urban Essence

日常を軽やかに彩るアーバン・リゾートスタイル 。バイヤーが厳選した、都会的な感性とリラックス感がミックスされたアイテムを提案します 。

主なブランド: Edward Paris、bindu、ŚiLPA 等

■ イベントの熱狂を伝えるメディア取材記事が続々公開

先日の「GILT Finest TRUNK SHOW」レセプションパーティーには、主要取引先のほか、著名人や、ファッション感度の高いメディア関係者が多数来場。apparel web、FashionSnap、HYPEBEAST、WWDJAPAN（※）といった主要ファッションメディアにて、イベントの速報レポートや、GILTが提案する新しいショッピング体験に関する特集記事が続々と公開されています。（※アルファベット順）

今回の「GILT FASHION WEEK 2026 SPRING」では、それらのメディアでも注目された「Buying Trip」の厳選ブランドや、会場に展示された主役級アイテムを実際にお買い求めいただけます。

■ 期間限定のラッキーチャンスも実施

期間中、商品をお届けするBOXにランダムで、GILT特製エコバッグとオリジナルフォトブックが同梱されるキャンペーンを実施します 。

特にオリジナルフォトブックは、今回の「GILT FASHION WEEK 2026 SPRING」で販売されるブランドアイテムを贅沢に使用し、イベントの熱量を伝えるビジュアルとともに最新のスタイリング案を多数収録しております 。商品を手にしたその日から楽しめる着こなしのヒントが詰まった、特別な一冊です。

※当選者の発表は、購入商品をお届けするBOXへの同梱をもって代えさせていただきます 。

【本件に関するお問い合わせ先】

la belle vie 株式会社

GILT カスタマーサポート：https://www.gilt.jp/info/help/support

■GILTについて

2007年にニューヨークで誕生したショッピングサイト。日本上陸は2009年で、海外ブランドやデザイナーズブランドなどを中心に取り扱い、厳選グルメやエステなどの体験プランも展開しています。一般的なECサイトとは異なり、すべてのアイテムを期間限定のイベント方式で販売。会員限定の情報開示や選ばれた会員に向けた先行アクセスなど、独自の手法によるライブ感溢れるショッピング体験を提供しています。また同時に、現在ファッション業界が抱える在庫問題に対し、国内市場に最適化した「No.1 ブランド在庫ソリューション」を提案する企業としても進化を加速中。ブランドの信頼を守りながら、データに基づき「今、求められているもの」を届けることで、パートナー企業の在庫健全化に寄与しています。

GILT：https://www.gilt.jp/

■la belle vie株式会社について

「No.1ブランド在庫ソリューション」を掲げ、フラッシュセールサイト「GILT（ギルト）」と「GLADD（グラッド）」を運営する、国内最大手のリーディングカンパニーです。

両サイト合わせた会員数は約600万人、商品アイテムは月間20万以上、取り扱いブランドは12,000を超えて展開しています。

【会社概要】

社名：la belle vie株式会社

所在地：東京都港区赤坂7-1-16オーク赤坂ビル5F

代表取締役社長：於保 浩之

設立：2009年3月24日

事業内容：衣料品、アクセサリー、装飾品および雑貨等の小売業、

ファッションECサイト運営

（オンラインフラッシュセールサイトのGLADD、GILTの運営、およびファミリーセールソリューションのWhite Label事業

を展開）

会社HP：https://labellevie.jp/