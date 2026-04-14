ゼロパーティデータの新基盤へ！「クロワッサン」が協創パートナープログラムを始動

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、2026年4月11日、「クロワッサン」をゼロパーティデータの取得・流通を支える基盤として再定義し、その活用を業界横断で具体化するための協業枠組み「クロワッサン 協創パートナープログラム」を始動しました。

本プログラムでは、CDP／MA／CRMベンダー、広告代理店・デジタルマーケティング支援会社、データコンサルティング会社、自治体DX支援企業、業界特化SaaS、メディア・出版社など、全6カテゴリの協業パートナー募集を開始します。

背景

Cookie規制議論の次に問われるのは、「顧客が自ら提供するデータをどう活かすか」

Googleは2025年4月、ChromeにおけるサードパーティCookieの取り扱いについて、ユーザーが現在の設定を選択できるアプローチを維持し、新たなスタンドアロンのプロンプトは導入しない方針を公表しました。これにより、これまで広く語られてきた一律の「Cookieレス時代」への移行論は、ひとつの節目を迎えたといえます。

一方で、企業のマーケティング現場では依然として、

- SafariのITPによる制限- 個人情報保護意識の高まり- トラッキング同意率の変化- 生成AIの普及による検索・情報収集行動の変化

などを背景に、第三者由来のデータに依存した顧客理解には限界があるという課題が続いています。

そうした中で、改めて注目されているのがゼロパーティデータです。ゼロパーティデータとは、顧客が自らの意思で企業やブランドに提供する、好み・意向・興味関心などの情報を指します。企業にとっては、単なる推測ではなく、顧客本人の意思に基づくデータとして活用できる点に大きな価値があります。

Cookie規制への対応という「受け身の文脈」ではなく、顧客との直接的な関係性を築くための能動的なデータ活用へ。いま、ゼロパーティデータの位置づけは大きく変わりつつあります。

「参加型コンテンツ」は、ゼロパーティデータ取得の新しい接点になり得る

株式会社on the bakeryはこれまで、「クロワッサン」を通じて、法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター向けに、オンラインガチャ・診断・アンケートなどの参加型コンテンツをノーコードで作成・運用できる環境を提供してきました。

その運用支援の中で見えてきたのは、参加型コンテンツが単なる販促施策ではなく、顧客が自発的に情報を提供したくなる接点として機能し得るということです。

たとえば、診断やアンケートでは、ユーザーが楽しみながら属性や嗜好、興味関心を入力しやすくなります。従来の一方的なフォーム入力と比べて、体験価値を保ったまま情報取得につなげやすい点が特長です。

また、取得したデータはWebhookやAPIを通じて外部システムへ連携できるため、取得して終わりではなく、CRM・MA・CDPなどの施策実行基盤へ接続し、マーケティング活動に循環させる運用も可能です。

当社はこうした特性を踏まえ、「クロワッサン」を単なるオンラインガチャ・診断・アンケート作成ツールではなく、ゼロパーティデータを取得し、活用につなげるためのマーケティング基盤として位置づけています。

「クロワッサン 協創パートナープログラム」とは

「クロワッサン 協創パートナープログラム」は、ゼロパーティデータを起点とした新たなマーケティング活用を、業界横断で社会実装していくための協業枠組みです。

単発の販売代理店制度ではなく、技術連携や共同ソリューション開発、共同発信、共同事例づくりまでを含む中長期的な共創を想定しています。各社の強みと「クロワッサン」の参加型コンテンツ基盤を掛け合わせることで、より実用的なユースケースの創出を目指します。

募集対象カテゴリ

1. CDP／MA／CRMベンダー

Webhook・API連携やコネクタ開発を通じて、ゼロパーティデータ活用の接続性を高める技術協業。

2. 広告代理店・デジタルマーケティング支援会社

参加型コンテンツを活用した提案、運用支援、共同プラン設計などの営業・実行面での協業。

3. データコンサルティング・リサーチ会社

取得設計、分析、効果測定、セグメント活用設計など、データ活用の高度化に向けた協業。

4. 自治体DX支援企業

観光、移住、住民参加施策などでの参加型コンテンツ活用に向けた共同提案・共同開発。

5. 業界特化SaaS・事業会社

アイドル、ファンダム、EC、教育、金融、エンタメなど、業種特化型ユースケースの共同開発。

6. メディア・出版社

読者参加型企画やコンテンツ連動型データ取得施策など、新しい企画開発に向けた協業。

主な協業テーマ

本プログラムでは、主に以下のテーマでの共創を想定しています。

申込方法

- 技術連携（Webhook／API接続、コネクタ提供、共通データスキーマ設計など）- 共同ソリューション開発（業種別パッケージ、ゼロパーティデータ取得テンプレートの開発など）- 共同コンテンツ発信（ウェビナー、ホワイトペーパー、共同取材、ナレッジ発信など）- 代理販売・リセラー連携（販売パートナー契約に基づく提案・導入支援など）- 共同事例開発（顧客企業向け共同実証、共同PR、導入事例化など）

「クロワッサン 協創パートナープログラム」へのお申し込み・お問い合わせは、以下の窓口より受け付けています。

申込・お問い合わせ窓口はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

お問い合わせ区分で「協業パートナー申込」を選択のうえ、会社概要および協業希望テーマをご記入ください。内容を確認後、当社担当より順次ご連絡し、協業可能性や具体的なスコープについて個別にご案内します。

今後の展望

当社は今後も、「クロワッサン」を単なる参加型コンテンツ作成ツールにとどめず、顧客接点の創出からデータ取得、外部システム連携、マーケティング活用までをつなぐ基盤として進化させてまいります。

今後は、外部システム連携ユースケースの公開、連携パターンの整理、データベース設計やセグメント管理機能の強化、カスタマーサクセスによる運用伴走体制の拡充、協創パートナーとの共同プロジェクト推進などを進めていく予定です。

参加型コンテンツを「作れる」だけでなく、参加型コンテンツを通じて取得したデータを、継続的なマーケティング活動へ活かせる状態をつくること。当社はその実現に向けて、協業パートナーの皆さまとともに取り組んでまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery

広報担当：佐藤

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターを主な利用対象とし、参加型コンテンツを通じた顧客接点づくりとデータ取得、マーケティング活用を支援しています。

「クロワッサン」の効果と特徴

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる「クロワッサン」の開発・提供

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/