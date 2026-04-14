アーリークロスとコザ信用金庫が業務提携。企業型DC導入で沖縄県内中小企業の「退職金格差」の解消を目指す

株式会社アーリークロス

企業型DCの導入から金融教育までを支援する株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也、以下「アーリークロス」）は、コザ信用金庫（本店：沖縄県沖縄市、理事長：喜友名 勇、以下「コザ信用金庫」）と業務提携を開始いたしました。

本提携は、物価上昇局面において退職金準備や人材の定着に悩む沖縄県内の中小企業経営者に対し、地域に根差した金融機関のネットワークと企業型DCによる資産形成ノウハウを融合した解決策を提示するものです。

■ 背景：なぜ今、企業型DCなのか

沖縄県では有効求人倍率が1.16倍まで回復し、正社員採用競争が再び激化しています※1。一方、就職後3年以内の離職率は全国平均を高卒で11.5ポイント、大卒で7.3ポイント上回っており※2、採用した人材が定着しないという二重の課題が生じています。こうした状況の中、退職金制度をはじめとする福利厚生の充実は、求職者への差別化として機能する可能性があります。アーリークロスはコザ信用金庫と連携し、企業型DCの普及を通じてこの課題に向き合います。

■ 参考文献

※1 沖縄労働局「令和6年度 労働行政運営方針」

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001838283.pdf

※2 同上（令和2年3月卒業者の離職状況）

■ 業務提携の内容と役割分担

【STEP 1：情報提供 ／ コザ信用金庫】

地域に根差し、経営課題を熟知する信用金庫担当者が、企業の福利厚生向上や退職金準備の選択肢として企業型DCの情報を提供。

【STEP 2：制度設計・導入支援 ／ アーリークロス】

厚生労働省への申請や、経営者の目的に合わせた掛金設計をアーリークロスが実施。

【STEP 3：継続的な金融教育 ／ アーリークロス】

制度導入後、従業員の皆様が「自分で自分の資産を守り育てる」ための投資教育（従業員説明会・個別面談対応）を実施。

■代表コメント

株式会社アーリークロス

代表取締役 花城正也

今回、コザ信用金庫様との提携が実現したことを、大変うれしく思っています。同金庫が持つ地域に根差したネットワークと経営者との深い信頼関係を通じて、これまで企業型DCの情報が十分に届いていなかった沖縄県内の中小企業とそこではたらく方々の課題に、ともに向き合える機会をいただけたことに、心から感謝しています。

沖縄の離職率の高さや人手不足の背景には、将来のお金への不安があると私たちは考えています。賃上げだけでは定着しない、そう感じる経営者も多いのではないでしょうか。求職者が本当に求めているのは、将来の見通しが立つ安心感だと考えています。私たちが目指すのは、働く人一人ひとりのファイナンシャルウェルビーイングの実現です。企業型DCは、その実現に向けた最も実践的な手段だと考えています。

企業型DCは、導入すること自体がゴールではありません。実際に従業員が拠出し、自分で資産運用を考え、将来のために積み立てる行動につながって、はじめて真の価値が生まれます。そのためにも、制度の仕組みへの理解が欠かせません。

今回のコザ信用金庫様との提携は、この支援の輪を地方の中小企業へ広げるための大きな一歩です。同金庫が持つ地域密着のネットワークと当社のDC運営のノウハウを掛け合わせ、地域企業の退職金格差と金融教育格差の解消に挑みます。

■ 提携先企業の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/30_1_a01affa477e18224158a8e57605d0866.jpg?v=202604141051 ]

株式会社アーリークロスについて

アーリークロスは、「将来のお金の問題を解決する」をテーマに、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を通じて、中小企業の経営者と従業員の将来の資産形成をサポートしています。

法人概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/30_2_114c252b424210b92b3ea7aef6861577.jpg?v=202604141051 ]

採用強化について

アーリークロスは、事業拡大と企業型確定拠出年金（DC）のさらなる普及を見据え、人材採用を積極的に進めています。

福岡本社をはじめ各拠点において、新たな仲間と共に支援体制を拡充し、中小企業やパートナーの先生方に対するサービスを、スピード感をもって一層充実させてまいります。

採用情報については以下をご覧ください。

採用情報はコチラ :https://www.wantedly.com/companies/company_4329448