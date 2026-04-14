近鉄橿原線「九条」駅徒歩2分、新街区「ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア」先行販売会を4月25日・26日に開催

株式会社日本中央住販株式会社日本中央住販は、奈良県大和郡山市にて新たに誕生する分譲地「ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア」の先行販売会を、2026年4月25日（土）・26日（日）に開催いたします。本物件は、近鉄橿原線「九条」駅徒歩2分の利便性に加え、統一感のある街並みと、家事効率に配慮した住まいづくりが特長の全13邸の新街区です。一般公開に先駆けて、街のコンセプトや建物プラン、設備仕様の魅力をご案内いたします。

株式会社日本中央住販はこのたび、奈良県大和郡山市九条町に誕生する新規分譲地「ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア」において、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、先行販売会を開催いたします。

「ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア」は、近鉄橿原線「九条」駅から徒歩2分という高い交通利便性を備えた、全13邸の新しい街です。

駅に近い快適なアクセス環境に加え、外観や色合いのトーンをそろえた統一感ある街並みを形成することで、日々の暮らしに心地よさと整った景観をもたらします。

街並みパース

本分譲地のコンセプトは、「駅前・家事ラク・建売のスマートな街」。

通勤・通学のしやすさだけでなく、住まいそのものにも“忙しい毎日を少しラクにする”工夫を取り入れている点が大きな特長です。

洗濯・干す・しまうまでがスムーズにつながる動線計画や、無駄な動きを減らす回遊性のある設計など、家事負担の軽減を意識した住まいを提案しています。

建物プランにおいては、畳コーナーや書斎を備えた4LDKプラン、吹抜けやファミリークローゼットを取り入れた3LDKプランなど、家族それぞれの時間と心地よい距離感を大切にできる住空間を用意。

さらに、玄関から手洗い・クローゼット・脱衣室へつながる動線や、リビングへつながる回遊動線など、暮らしやすさを高める設計上の工夫も盛り込んでいます。

内観パース

また、設備面では、ガス衣類乾燥機「乾太くん」、深型食洗機、太陽光発電、宅配ボックス、セカンド冷凍庫スペースなど、共働き世帯や子育て世帯の毎日を支える設備を採用。日常の家事や生活負担を軽減し、より快適な暮らしを実現する住まいを目指しています。

内観パース内観パース

今回の先行販売会では、こうした「ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア」の魅力を一般公開に先駆けて案内いたします。

駅近立地で住まいを探している方、家事のしやすい間取りや設備を重視する方、建売住宅であっても街並みやデザイン性にこだわりたい方にとって、注目いただきたい機会です。

日本中央住販は今後も、立地・街並み・住まいの機能性をバランスよく備えた住環境の提供を通じて、地域に根差した住まいづくりを推進してまいります。

【先行販売会 開催概要】

名称：ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア 先行販売会

開催日：2026年4月25日（土）・26日（日）

▽詳細・ご予約ページ

https://event.home-ncj.co.jp/cms/yoyaku/fudosannara/events/111803

▽分譲地詳細ページ

https://home-ncj.co.jp/heartfull-village/yamatokoriyama_laclear/

「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

日本中央住販本社

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,275棟超 ※日本中央住販グループ2026年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html