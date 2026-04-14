THIRD PLAYS合同会社 CEO 酒井勇輝、北海道羅臼町「羅臼町法人営業アドバイザー」に委嘱

THIRD PLAYS合同会社

広報・PR事業ならびにイベント事業を展開するTHIRD PLAYS合同会社（本社：東京都多摩市）は、当社CEO 酒井勇輝が北海道羅臼町より「羅臼町法人営業アドバイザー」の委嘱を受けたことをお知らせいたします。委嘱日は令和8年4月1日、任期は令和9年3月31日までです。

本アドバイザーは、羅臼町における企業版ふるさと納税の寄付額拡大に向け、企業の寄付目的や意図を踏まえた効果的な営業戦略やアプローチについて助言を行う役割を担います。

羅臼町は、世界自然遺産・知床に位置し、豊かな自然環境と水産資源に恵まれた地域です。町では、こうした地域資源を生かした地方創生の推進に向けて、企業版ふるさと納税の取り組み強化を進めており、寄付額のさらなる拡大に向けた効果的な営業戦略が求められています。

当社CEO 酒井勇輝は、これまで培ってきた広報・PR、法人営業に関する知見を生かし、羅臼町における企業版ふるさと納税の寄付拡大に向けた営業戦略の検討や、企業への効果的なアプローチに関する助言を行ってまいります。

◆委嘱概要

役職名：羅臼町法人営業アドバイザー

委嘱者：北海道羅臼町

受嘱者：THIRD PLAYS合同会社 CEO 酒井勇輝

委嘱日：令和8年4月1日

任期：令和8年4月1日～令和9年3月31日

主なアドバイス内容：

企業版ふるさと納税の寄付額拡大に向けた営業戦略やアプローチについての助言

◆CEO 酒井勇輝のコメント

このたび、北海道羅臼町より「羅臼町法人営業アドバイザー」を委嘱いただき、大変光栄に思っております。

羅臼町は、世界自然遺産・知床に位置し、豊かな自然や産業、そしてこの土地ならではの大きな魅力と可能性を持つ町です。そうした羅臼町の未来につながる取り組みに、企業版ふるさと納税という形で関わらせていただけることを、とても嬉しく感じています。

企業版ふるさと納税は、単なる寄付ではなく、企業が地域の挑戦に共感し、その想いを具体的な応援として届けられる仕組みだと考えています。企業の寄付目的や意図を丁寧に捉えながら、羅臼町の魅力や取り組みがしっかりと伝わる営業戦略やアプローチをともに考え、寄付額の拡大につながるよう、実効性のある支援を行ってまいります。

会社概要

社名：THIRD PLAYS（サードプレイス）合同会社

設立日：2025年1月29日（水）

CEO：酒井 勇輝

URL：https://thirdplays.studio.site/

mail：sakai@thirdplays.com

事業概要

- PR事業（PRプランニング、プレスリリース作成、メディアプロモート）- イベント事業（プロモーションイベント、インナーイベント、展示会等の企画および設営）