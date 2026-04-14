『物流経営キーワードと業績向上策』セミナー（主催：株式会社新出光様）に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年4月15日(水)に開催される、株式会社新出光様が主催するオンラインセミナー『物流経営キーワードと業績向上策』にゲスト講師として登壇いたします。

■ セミナーのお申込みはこちら

https://ene.idex.co.jp/seminar/20260415/

昨今の物流業界は、倒産やM&Aが過去最多ペースで推移する一方で、着実に業績を伸ばす企業も現れており、「勝ち組・負け組」の二極化が鮮明になっています。また、深刻な人手不足が続く中、若手人材の「採用」と「定着」は、経営の根幹を揺るがす最優先課題です。

本セミナーでは、激変する業界動向を踏まえ、運送業の経営者様・管理者様が明日から実践できる「高収益化のノウハウ」と、Z世代をはじめとする「若手ドライバーの獲得・定着戦略」を徹底解説いたします。

■ このような課題をお持ちの経営者様・管理者様におすすめです

業界の最新動向を把握し、勝ち残るための具体的な経営戦略を立案したい

自社の収益構造を改善し、さらなる利益率の向上を図りたい

ドライバーの応募が来ない、あるいは採用しても早期離職が続く現状を打破したい

Z世代などの若手人材に響く、効果的な集客方法やマネジメント手法を知りたい

現場のモチベーションを高め、組織を活性化させるためのヒントを得たい

■ セミナー概要

日時： 2026年4月15日(水) 13:00～14:00

タイトル： 『物流経営キーワードと業績向上策』セミナー

主催： 株式会社新出光

登壇： 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（ゲスト講師）

形式： オンライン開催（Zoom）

■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流HRグループ グループマネージャー

シニアコンサルタント 松尾 一志（まつお かずし）

≫https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/k-matsuo/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/