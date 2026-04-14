【店舗限定】ハシゴ酒はもう不要！1軒目から終電まで定額999円。物価高に逆行する『餃子のかっちゃん』の「時間無制限エンドレス飲み放題」がスタート

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、一部店舗（岐阜店・四日市店）限定で、閉店まで時間を気にせず楽しめる「999円（税込1,099円）エンドレス飲み放題」キャンペーンを開始します。物価高騰により外食控えが進む中、お財布事情と時間を気にせず心ゆくまで語り合える「第三の居場所」を提供します。

■ 物価高と「ハシゴ酒離れ」の時代に、究極の安心感を

昨今、長引く物価高騰により、居酒屋を2軒、3軒と渡り歩く「ハシゴ酒」の文化は減少し、「1軒のお店でゆっくりと、予算を気にせず長く楽しみたい」というニーズが急増しています。しかし、一般的な居酒屋の飲み放題は「2時間制」が主流であり、話が盛り上がっている最中にラストオーダーを迎え、泣く泣く退店させられてしまうケースが少なくありません。

そこで『餃子のかっちゃん』は、お客さまの「もっとゆっくり語り合いたい」という想いに応えるべく、常識を覆す【定額999円（税込1,099円）での時間無制限飲み放題】を企画しました。生ビールやハイボールを3杯飲めば元が取れる破格の設定で、「長くいればいるほど圧倒的にお得になる」限界突破のキャンペーンです。

■ 「時間無制限」だからこそ生まれる、新しい居酒屋の楽しみ方

本キャンペーンの最大の魅力は、時計を気にしなくていい「圧倒的な解放感」です。

「2時間じゃ足りない」同窓会や女子会に

積もる話がある夜も、お店を変えることなく終電ギリギリまで1軒で完結。移動の手間も追加の席料もかかりません。

早い時間からの「エンドレス昼飲み」に

オープン直後の早い時間からご来店いただければ、滞在時間はさらに延長。休日の夕方から夜更けまで、時間を忘れてトコトン飲み倒す背徳感と最高のコストパフォーマンスを味わえます。

キャンペーン概要

ー内容ー

時間無制限「エンドレス飲み放題」

ー価格ー

999円（税込1,099円）

ー対象日ー

日曜日～木曜日（※金・土・祝前日は対象外）

ー利用条件ー

1日あたりの組数限定（※先着順のため、事前のご予約を推奨いたします）

お一人さまにつき「お通し代」＋「フード2オーダー制」

※過度な混雑時や、満席でお待ちのお客様がいらっしゃる場合は、お席の時間を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

ー実施店舗ー

餃子のかっちゃん 岐阜店（岐阜県岐阜市神田町8丁目9-2 白木ビル9F / TEL: 058-213-0411）

餃子のかっちゃん 四日市店（三重県四日市市諏訪栄町10-3 ライオンビル1F / TEL: 050-8888-4861）

■ 自慢の看板メニューとともに、最後まで飽きない宴会を

本キャンペーンは「お通し代＋フード2オーダー制」とさせていただいております。これは、かっちゃんが誇る「肉汁たっぷりの焼き餃子」や、10種類の味が選べる「特製唐揚げ」など、お酒のアテとして最強のポテンシャルを持つ自慢の料理をしっかりと味わっていただきたいという想いからです。 熱々の料理をつまみながら、ビールからサワー、ハイボールへと、自分のペースで自由にお酒の組み合わせをお楽しみいただけます。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/