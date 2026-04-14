バックオフィス支援のレジリエント、ISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証を取得

レジリエント株式会社

バックオフィス支援・BPO・業務改善サービスを展開するレジリエント株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：小林 史弥、以下「当社」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証を、2026年4月7日付で取得いたしました。

■ ISMS認証取得の背景

当社は「バックオフィス業務の最適化を通じて、企業の成長を加速する」というビジョンのもと、企業のバックオフィスの構築・運用を支援しています。

昨今の急激なDX推進に伴い、SaaSの活用や外部BPOへの委託は、企業の成長スピードを左右する重要な戦略となっています。一方で、管理部門が扱うデータは財務・労務・契約情報など、極めて秘匿性の高いものばかりです。

当社は、お客様の「社外の管理部門」として深く業務に入り込む立場として、単なる利便性だけでなく、世界水準のセキュリティ担保が必要不可欠であると考え、今回の認証取得に至りました。

ISMS（ISO/IEC 27001）とは

ISMSとは「Information Security Management System」の略称で、組織における情報セキュリティを管理するための仕組みです。国際規格である「ISO/IEC 27001」に基づき、情報の「機密性」「完全性」「可用性」の3要素をバランスよく維持・管理し、リスクを適切にコントロールすることを目的としています。

■ レジリエントが提供する価値 セキュリティ×BPO/業務改善

当社はこれまでもプロフェッショナルとして厳格な情報管理を徹底してまいりましたが、今回の認証取得により、その体制をより強固なものへと進化させました。私たちが目指すのは、単なる効率化ではなく「お客様が一切の不安なく、攻めの経営に集中できる環境」の提供です。

「守りのDX」をさらに盤石にすることで、お客様は安心して事業成長にアクセルを踏むことができる。私たちはそのための最も信頼されるパートナーであり続けます。

■ ISO/IEC 27001:2022認証の概要

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

登録範囲：バックオフィス構築・支援・代行・業務改善 / マネジメント支援、BCP策定コンサルティングに適用される情報セキュリティ

認証登録番号：SCC/INT/2604RO/26682

初回認証日：2026年4月7日

認証決定日：2026年4月7日

有効期限：2027年4月6日

審査機関：QFS Management System LLP

レジリエント株式会社について

レジリエント株式会社は、「安心して挑戦できる環境を創造し、一人ひとりが夢に専念できる社会を実現する」を掲げ、あらゆる企業の管理部門・バックオフィスを支援しています。

スタートアップ・中小企業から上場企業まで、バックオフィスBPOや業務改善コンサルティング・体制構築を提供し、企業の成長を加速させます。

本社所在地：京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331 タカノハスクエア

東京オフィス：東京都新宿区 高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル6F

設立日：2022年10月14日

代表者： 代表取締役 小林史弥

事業内容：バックオフィス支援サービス「オフィス番」

会社HP： https://resilient.jp

提供するサービス

〇 月１時間から始めるバックオフィス代行「オフィス番」

https://resilient.jp/backoffice

〇 管理部長代行サービス「オフィス番プラス」

https://resilient.jp/backoffice-plus

〇 ゼロからのバックオフィス体制構築を丸ごと支援「オフィス番プレミアム」

https://resilient.jp/backoffice-premium

＼＼日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」に出展します／／

https://resilient.jp/news66/