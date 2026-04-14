LegalOn Technologies、「SusHi Tech Tokyo 2026」のSusHi Tech Globalエリアに出展

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・グループ CEO 角田 望、以下：LegalOn Technologies）は、2026年4月27日（月）～29日（水）に開催されるアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」における「SusHi Tech Global」エリアに出展いたします。

■SusHi Tech Tokyo 2026とは？

SusHi Tech Tokyo 2026は、持続可能な都市の実現をテクノロジーの力で目指し、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、大学などが集う、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。今年は、参加者数60,000人、出展スタートアップ数750社の参加を予定しており、多様なプレーヤーが東京に集い、交流することで、世界の課題解決につながるイノベーション創出を目指しています。



■出展内容

LegalOn Technologiesは、東京都が推進するグローバルスタートアップ支援プログラム「SusHi Tech Global」の第1期採択企業(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000742.000036601.html)として選出されています。SusHi Tech Tokyo 2026では、SusHi Tech Globalエリアに45社が出展予定であり、当社はその1社としてブース出展を行います。

当日は、法務特化型AIエージェントを搭載したProfessional AI for Legal「LegalOn(https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260414)」や、次世代ガバナンス・プラットフォーム「GovernOn(https://www.legalontech.com/jp/governon)」などのソリューションを紹介するとともに、これらを通じたグローバル展開、ならびにLegalOn Technologiesが掲げる「Professional AI」に関しても展示いたします。今回のSusHi Tech Tokyo 2026への出展を通じて、国内外のスタートアップ関係者、投資家、事業会社との接点を広げるとともに、グローバル市場における事業成長の加速を目指してまいります。

■ピッチ登壇について

また、2026年4月27日（月）にSusHi Tech Globalエリアのミニステージで開催されるピッチイベントにも参加予定です。ピッチでは、自社プロダクトの特長や提供価値に加え、グローバル市場を含めたLegalOn Technologiesの事業展開についてご紹介させていただきます。



■SusHi Tech Tokyo 2026 開催概要

会期：【ビジネスデイ】2026年4月27日（月）・28日（火）9:00～18:30／【パブリックデイ】4月29日（水・祝）10:00～18:00（パブリックデイ）

会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか （東京都江東区有明3-11-1）

開催規模：出展スタートアップ数750社、参加者数60,000人

※ビジネスデイの入場にはあらかじめチケットが必要です

チケットサイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/info-ticket/



■「LegalOn」について（ URL：https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260414) ）

法務特化型AIエージェント搭載のProfessional AI for Legal「LegalOn」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発されたProfessional AIとしてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/ ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたProfessional AI for Legalのグローバルリーディングカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載の「LegalOn」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2026年3月末時点で8,500社を突破しています。また、事業領域を拡大し次世代ガバナンス・プラットフォーム「GovernOn（ガバオン）」なども提供しています。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・グループ CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：201.5億円（資本準備金等含）