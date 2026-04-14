株式会社シナスタジア、完全子会社「RideVision株式会社」を設立

株式会社シナスタジア

株式会社シナスタジア（本社：東京都港区、以下「シナスタジア」）は、移動をテーマパーク体験に変えるモビリティXRプラットフォーム「RideVision(R)」の事業展開強化を目的として、完全子会社「RideVision株式会社」（本社：東京都港区、代表取締役：岡井谷 紘喜）を2026年2月28日に設立しました。

RideVision株式会社は、既存のバス・船舶・鉄道など、さまざまな乗り物に後付けできるRideVisionを提供し、観光・旅客交通分野における新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

子会社設立の背景

シナスタジアはこれまで、空間コンピューティング技術とAI技術を基盤に、都市・交通・インフラ分野におけるデジタルソリューションを展開してきました。その中で、シナスタジアの設立以来、移動時間そのものを新たな体験価値へと転換するモビリティXRプラットフォームRideVisionの開発・展開を国内外で進めてきました。

このたび、同事業の推進体制を強化し、意思決定の迅速化と事業展開の加速を図るため、RideVision株式会社を設立するに至りました。これにより、今まで実施してこなかったエクイティファイナンスによる資金調達も実施していく予定です。

代表コメント

バス車内でのXR体験（※XploreRide Hawaii イメージ画像）代表取締役：岡井谷 紘喜

2018年にシナスタジアで開始した開発・PoCから約8年、技術と市場の両面がようやく交差し、本格的な事業展開に踏み出すタイミングが到来しました。AIの飛躍的進化とXRハードウェアの成熟を追い風に、この度RideVision株式会社を設立いたします。

私たちは、バス・鉄道・船舶といった既存の移動手段に後付け可能なプラットフォームRideVisionを通じて、移動時間そのものを高付加価値なエンターテインメントへと変革します。

世界中のあらゆる場所でワクワクドキドキのコンテンツ体験を実現し、「テーマパーク産業の民主化」を推進することで、娯楽体験の地域格差を解消し、すべての移動を心躍る時間へと変えてまいります。

RideVision株式会社の事業内容

RideVisionを用いた、観光・旅客交通分野におけるデジタルエンターテイメント体験・サービスを展開してまいります。

主な事業内容は以下の通りです。

・モビリティXRプラットフォームRideVisionの開発・提供

・観光・旅客交通事業者向けRideVisionの導入・運用支援

・移動 x XRコンテンツの企画・制作

・モビリティ分野におけるXR技術およびヒューマンマシンインターフェース（HMI）の開発

RideVision(R)について

自動運転等に用いられる高精度な自己位置推定技術と空間コンピューティング技術により、あらゆる乗り物の車窓景観・車内体験を拡張するモビリティXRプラットフォームです。

既存のバス・電車・船舶などに後付けすることで、移動時間に新たな体験価値を生み出します。独自技術により、乗り物の加減速やカーブなどの挙動とXR映像をリアルタイムに同期させることで、乗り物酔い・VR酔いを最小限に抑えながら、快適で高い没入感を実現します。RideVision株式会社は、「テーマパーク産業の民主化」を掲げ、これまでにない移動体験を世界に届けることを目指しています。

主な特徴

バス車内でのXR体験（※XploreRide Hawaii イメージ画像）

既存の乗り物に後付け可能

バス・鉄道・船舶・飛行機など、あらゆる乗り物・モビリティに後付け導入可能です。

移動時間に新たな価値を創出

実際の車窓風景・車両挙動とXRコンテンツを融合し、移動そのものを魅力ある体験へと変えます。

快適で高い没入感

独自の同期技術により、乗り物酔い・VR酔いを最小限に抑えた快適な体験を提供します。

自由自在なコンテンツ制作

RideVision SDKにより、地域資源やIPを活用した自由自在なコンテンツ制作が可能です。

導入事例

RideVisionは、日本に先行して海外での導入が広がっています。2025年7月、株式会社エイチ・アイ・エス、株式会社ネイキッドとの共同プロジェクトとして、ハワイ・ホノルルにおいて観光エンターテインメントツアー 「XploreRide Hawaii produced by NAKED, INC.」 がグランドオープンしました。

同ツアーでは、ワイキキビーチやダイヤモンドヘッドを巡るバス移動の中で、車窓風景とXRコンテンツを組み合わせた没入型観光体験を提供しています。

XploreRide Hawaii紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=eP63n9HNvDc

今後の展開

海外では、ホノルルに続いて別都市でのサービスリリースに向けて準備を進めており、2026年初夏のローンチを目指しております。

日本国内では、世界的に観光需要の高い東京・大阪・京都などの主要観光都市を中心に、RideVisionの導入を進めてまいります。今後は、全国の旅客交通事業者や自治体との連携なども通じて、地域の観光資源を生かしたサービス展開を推進するとともに、国内外の観光都市への展開を目指します。まずは、東京都と共に推進する、東京・日本橋における世界初のXRクルーズの実装に向けて準備を進めてまいります。 詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000125975.html)

さらに今後は、日本の著名IPとのコラボレーションやエンタメコンテンツの輸出パッケージ化も視野に入れ、世界中のより多くの人に新たな移動エンタメ体験を届けてまいります。

RideVision株式会社 会社概要

会社名：RideVision株式会社

設立：2026年2月28日

所在地：東京都港区東新橋2丁目9番1号

代表者：代表取締役 岡井谷 紘喜

公式サイト：https://ridevision.jp

株式会社シナスタジアについて

株式会社シナスタジア（Synesthesias Inc.）は、「先進技術で描く、人と空間の新しい関係」をビジョンに掲げ、空間コンピューティング技術とAI技術を核とした都市・交通・インフラ分野におけるデジタルソリューションを開発・提供しています。

都市計画・景観まちづくりシミュレーション「CityVision」、交通・観光体験ソリューション「RideVision」、不動産・建設DXサービス「ZEKUU PLACE」などを展開し、まちづくり・インフラ・モビリティ領域のデジタル変革を推進しています。

会社概要

名称：株式会社シナスタジア

英語表記：Synesthesias Inc.

所在地：東京都港区東新橋2丁目9番1号

代表者：代表取締役 有年 亮博

事業内容：空間認識AIを核とした、都市開発・建築・不動産・製造分野におけるデジタルソリューションの開発・提供

提供サービス：RideVision、CityVision、土地開発AIエージェント、インテリアAI、統合型4Dインフラ管理ツール

URL：https://synesthesias.jp/

サービスに関するお問い合わせ：sales@synesthesias.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社シナスタジア

E-mail：pr@synesthesias.jp