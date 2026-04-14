2026年度 “みらい応援奨学金” 申込み受付開始

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（代表取締役社長：高橋 照正、以下 当社）は、大学生を対象とした2026年度“みらい応援奨学金”プログラムを実施いたします。本奨学金プログラムは、経済的支援と当社が培ってきた金融経済教育のノウハウを組み合わせた特徴的な取組で、昨年度に比べて対象となる大学と奨学金の給付者数を増やしています。

１．取組背景・目的

日本における奨学金の受給率は、この30年間で倍増し、今や大学（昼間部）に通う学生の2人に1人が利用している欠かせない制度です。一方で、金融知識の理解が十分でないことが原因で、一部の学生において返還の遅れがみられることもあり、学生のうちから金融リテラシーを身に付けることが求められる状況です。

“みらい応援奨学金”では、当社が掲げる「社会的価値の追求」を実現するため、給付型奨学金による経済的支援と、当社が培ってきた金融経済教育のノウハウを活用した教育プログラムを提供します。この取組を通じて、当社は若い世代に生き抜く力を身に付ける機会を提供し、持続可能な社会の発展に貢献したいと考えます。

２．“みらい応援奨学金”の制度概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17221/table/166_1_dd3ae3bf707daa709b03387f78bf12ee.jpg?v=202604141051 ]

※1 特設サイト： https://www.promise-plaza.com/

３．2026年度 指定大学※2

今年度は、当社が単位取得型の講義を提供している大学を中心とした、以下の37大学の学生を対象に募集をいたします。

■指定大学一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17221/table/166_2_3135252419b9a97f5e9777c95eea2518.jpg?v=202604141051 ]

※2 五十音順にて、掲載許諾をいただいた35大学を記載しております。（他2大学あり）

2026年度も引き続き、未来を担う若い世代に対する支援を強化し、持続可能な社会の発展に貢

献してまいります。

以 上