「アマチュアサッカー×プロビジネスアスリート」の両立を。Jリーガー5名が参画するTRANK SHONANが、挑戦を支えるスポンサー4社を決定！

SKY.U株式会社

SKY.U株式会社（本社：神奈川県、代表取締役：高橋雄大）が運営する「TRANK SHONAN」は、今シーズンの活動を共に歩むオフィシャルパートナー4社が決定したことをお知らせいたします。

本クラブは、「アマチュアサッカー選手であると同時に、プロのビジネスアスリートであれ」という独自の哲学を掲げています。社会人選手はもちろん、プロを志す学生やキャリアの岐路に立つ若手選手に対し、ピッチでの勝利とビジネス現場でのプロフェッショナルな成長を同時に提供する。この両立こそが、我々の考える真の「デュアルキャリア」です。

スローガンである「BEYOND THE FIELD（フィールドを超えて挑戦せよ）」のもと、杉岡 大暉 選手、高 宇洋 選手ら現役Jリーガー5名がパートナーとして運営に参画。湘南から、学生・社会人が共に高め合う新しいアスリートの在り方を社会に提示してまいります。

■ TRANK SHONANが提供する「次世代デュアルキャリア」の形

TRANK SHONANは、学生から社会人まで、ステージに応じた挑戦をバックアップします。

・学生選手の「プロビジネスアスリート」化： 卒業後にプロを目指す学生や、競技を続けながら社会人スキルを磨きたい学生に対し、実戦的なビジネス経験を提供。就職活動や将来のキャリアにおいて、圧倒的な武器を持つ「アスリート」を育成します。

・ビジネススキルのプロ化： 運営会社による営業支援事業などを通じ、選手がビジネスパーソンとしても「プロ」として自立することを支援。

・現役Jリーガー5名による直接的な指導： 第一線で活躍するプロ選手が運営に携わることで、競技の質を担保するだけでなく、プロ視点での「アスリートの価値」を学生・社会人選手に伝承します。

■ 今シーズンのオフィシャルパートナー（順不同）

この「次世代の育成とデュアルキャリア」のビジョンに深く共感いただいた、今季のパートナー企業様です。

・株式会社ヨシザワ建築構造設計 様（ https://yoshizawa-arch.co.jp/(https://yoshizawa-arch.co.jp/) ）

・株式会社EvolveU 様（ https://evolveu.jp/(https://evolveu.jp/) ）

・株式会社エービーコンサルタント様（ https://www.ab-con.co.jp/(https://www.ab-con.co.jp/) ）

・株式会社待遊 様（ https://drone-jiyu.com/(https://drone-jiyu.com/) ）

■ 代表取締役社長 高橋 よりコメント

この度、TRANK SHONANが今年度も活動を継続できることとなり、日頃よりご支援いただいている関係者の皆様をはじめ、多くの方々に心より感謝申し上げます。

TRANK SHONANは、クラブのスローガンである「BEYOND THE FIELD（フィールドを超えて挑戦せよ）」のもと、フットボールだけでなくビジネスや多様な挑戦を支援し、アスリートの可能性を広げることを目指して活動しています。

アスリートが競技だけにとどまらず、社会との接点を持ち、自らの可能性を広げていくことは、これからのスポーツ界において非常に重要なテーマであると考えています。私たちは、サッカーというスポーツを軸に、地域や企業、社会とつながりながら、新しい価値を生み出すチームでありたいと考えています。

今回の取り組みも、その理念を体現する一歩です。

今後もTRANK SHONANは、スポーツと社会、そして地域をつなぐ新しいモデルを創り出していきます。

引き続き、皆さまのご支援・ご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。







【SKY.U株式会社について】

名称： SKY.U株式会社

運営クラブ： TRANK SHONAN（湘南を拠点とする社会人フットボールクラブ）

公式HP： https://skyu.co.jp/soccer(https://skyu.co.jp/soccer)