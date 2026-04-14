AIインサイドセールス「immedio」、日本最大級のスタートアップ展示会『Startup JAPAN EXPO 2026』に出展決定！

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセで開催される、Sansan株式会社（Eight）主催の展示会「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展することをお知らせいたします。

詳細はこちら :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/

Startup JAPAN EXPO 2026 とは

本イベントは、圧倒的な熱量を持つ520社のスタートアップと、変革を求めるビジネスパーソンが交錯する、日本最大級の事業変革プラットフォームです。

単なる製品紹介の場ではなく、「自社のリソースと掛け合わせるべき最適解」を見つけ出し、2件に1件が協業・出資案件へと繋がるという、極めて実効性の高いマッチングを目的としています。

大企業によるオープンイノベーションの推進から、次世代を切り拓くスタートアップのピッチステージまで、日本のビジネスシーンをアップデートする挑戦者たちが一堂に会します。

参加申し込みする :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/■ 変革のボトルネック「営業のタイムラグ」を解消する

革新的なサービスや事業アイデアがあっても、顧客との接点を「商談」へと繋げるスピードが遅ければ、変革のチャンスは逃げてしまいます。

immedioは、Webサイトや資料請求の「その瞬間」に商談を確定させることで、「待たせない」顧客体験を創出します。本EXPOの趣旨である「事業変革の実行」において、営業プロセスの自動化・高速化がいかに強力な武器になるか、実際のソリューションを通じてご提案いたします。

immedioブース

小間番号：7-157

Webからの反響を、いかに漏らさず「有効商談」に変えるか。

その具体的な仕組みを公開します。

ぜひお立ち寄りください。

３分でわかるimmedio :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/■開催概要

イベント名：Startup JAPAN EXPO 2026

日時： 2026年4月15日(水) ・16日(木) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

immedio小間番号： 7-157

主催： Eight（Sansan株式会社）

参加方法： 事前登録制

予約URL：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)