是正勧告・社名公表は運送会社だけではない　着荷主も違反主体に、発注する荷主側が直接規制の対象へ

行政書士法人運輸交通法務センター

公正取引委員会が進める「物流特殊指定」の改正案において、これまで規制の外に置かれてきた「着荷主」が新たに違反主体として規制対象に加わる方針が示されました。

この改正により、荷主企業の発注実務──物流会社への指示・契約条件・運用の実態──そのものが、法的責任を問われる対象に含まれることになります。

今回の改正は、「運送会社の問題」から「荷主企業の責任」へと、規制の重心が移る転換点です。

物流法務を専門とする行政書士法人運輸交通法務センター（大阪市北区・代表 楠本浩一）は、本改正案に対するパブリックコメントを提出するとともに、荷主企業の法令違反リスクを可視化する「物流下請法リスク診断」の提供を開始しました。

改正後は、これまで問題とされてこなかった発注慣行が、行政指導や是正の対象となる可能性があります。特に、従来の慣行を前提とした発注・運用を継続している場合、改正後は想定外の指摘を受ける可能性があります。



１．何が変わるのか

着荷主規制の新設が意味するもの

現行の物流特殊指定では、物流会社に対して直接の取引関係を持つ「発荷主」が主な規制対象とされてきました。

今回の改正案では、荷物の届け先である「着荷主」にも違反主体としての責任が及ぶ方向で検討が進んでいます。

着荷主による長時間の荷待ち指示、検品作業の押し付け、附帯業務の無償要求──。

これらは現場で日常的に行われてきました。

今回の改正は、この「規制の空白地帯」を初めて正面から埋めに行く動きです。

これらの行為は、従来は「現場運用の範囲」として処理されてきましたが、改正後は法令違反として評価される可能性があります。



２．公正取引委員会へのパブリックコメントの提出

制度設計の実効性に2つの論点で意見

当法人代表の楠本浩一は、本改正案に対しパブリックコメントを提出しました。意見の骨子は以下の2点です。

（1）「直接指示」の除外──改正案最大の抜け穴

改正案では、着荷主の行為が規制対象となるのは「発荷主を経由して運送事業者に行為をさせる場合に限る」とされています。しかし実際の物流現場では、着荷主の担当者や委託先の倉庫会社が、発荷主や元請を介さず運送事業者・ドライバーに直接指示するケースが大半です。この直接指示こそが現場の負荷の本丸であるにもかかわらず、条文上は規制の対象外となる可能性があり、実務との乖離が生じる懸念があります。

（2）報復措置と執行の仕組みの欠陥

改正案の通報制度は、発荷主が公正取引委員会へ通報する構造になっています。しかし発荷主にとって着荷主は「お客さん」であり、通報は取引関係の破壊を意味します。結果として通報は合理的選択にならず、違反は放置されます。さらに、着荷主の要求は口頭で行われることが大半で立証が極めて困難です。

運送事業者やドライバーからの匿名申告の仕組み、着荷主側への指示記録の保存義務など、執行の仕組みが整備されなければ、条文は機能しません。

当法人は物流分野における取適法（旧下請法）の実務に精通する専門家として、制度が「現場に届く形」で設計されることを目的に意見を提出しています。



３．なぜ荷主企業にとって問題なのか

物流ガバナンス４層モデル見ると、問題の本質は明確になる

物流に関する法令違反は、「現場の問題」として扱われがちです。しかし実際には、違反の原因は現場ではなく、その上位構造にあります。

当法人では、物流を以下の「４層構造」で捉えています。

・ 第１層：発注構造──誰が、何を、どのように発注しているか

・ 第２層：契約ガバナンス──契約と運用が一致しているか

・ 第３層：物流オペレーション──現場で何が行われているか

・ 第４層：法制度──取適法・物流特殊指定・独禁法等

重要なのは、違反は必ず第１層または第２層で発生しているという点です。荷待ちや附帯作業の問題は、あくまで結果にすぎません。つまり、現場で発生している問題は「結果」であり、原因は発注と契約の設計にあります。

多くの企業が現場改善（第３層）だけで対応しようとしますが、それでは違反の構造は解消されません。第１層・第２層にまで遡って設計を見直す必要があります。

発注構造そのものが「違反の原因」になる

今回の改正で最も重要なのは、個別の取引行為だけでなく、荷主企業の「発注構造」そのものが問われる時代に入るという点です。

多くの荷主企業では、物流業務の委託先選定、契約条件の設計、現場への指示系統が、それぞれ別の部署・担当者によって分断されたまま運用されています。

この結果

・ 契約書上は「委託」だが、実態は指揮命令を伴う使用従属関係になっている

・ 附帯作業や待機時間に対する対価が契約に反映されていない

・ 発注元が意識しないまま、下流の物流会社にしわ寄せが発生している

という構造が、法令違反の温床になっています。

物流トラブルの多くは、物流の問題ではありません。発注と契約の問題です。

つまり、自社では適正に運用しているつもりでも、発注構造の設計次第では違反と評価される可能性があります。多くの場合、違反は「意図的」ではなく、構造の設計ミスから発生します。

改正後は、この構造そのものが公正取引委員会の調査対象となり得ます。



４．物流下請法リスク診断の提供開始



指摘されてからでは対応できない

改正により、従来の契約書ベースのチェックだけではリスクを把握できなくなっています。

当法人は、荷主企業が自社の発注構造に内在するリスクを把握するための「物流下請法リスク診断」を提供開始しました。

本診断では、発注構造・契約内容・運用実態の3軸から横断的に分析を行い、法令違反リスクを可視化します。

物流特殊指定や取適法（旧下請法）への対応は、個別の契約書修正では解決しません。発注の仕組みそのものを設計し直す必要があります。本診断は、その第一歩として「自社のどこに、どのようなリスクがあるのか」を明らかにするものです。

改正への対応は、施行後ではなく、事前の構造把握が不可欠です。

物流下請法リスク診断（荷主企業向け） https://toritekihou.com/shindan/

物流下請法リスク診断 :https://toritekihou.com/shindan/





５．物流特殊指定 解説記事の同時公開

荷主企業の実務担当者に向けた3本の解説記事を公開

本リリースにあわせて、物流特殊指定の改正内容と荷主企業への影響を整理した解説記事を当法人サイトにて公開しました。

記事１.：【2027年改正】物流特殊指定とは？着荷主規制で変わる荷待ち・附帯作業と取適法との関係

【2027年改正】物流特殊指定とは？ :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryu-tokushushiteikaisei2027/

記事２.：【実例あり】物流特殊指定違反とは？警告・社名公表に至るリスクと構造を解説

【実例あり】物流特殊指定違反とは？ :https://toritekihou.com/ninushi/butsuryutokushishiteiihan/

記事３.：物流特殊指定｜荷主対応の本質

荷主対応の本質 :https://toritekihou.com/ninushi/ninushitaiou-honshitsu/



自社の発注構造が「違反評価される状態」か、今すぐ確認してください。

対応が遅れた場合、取引条件の見直しや是正対応に大きな負担が生じる可能性があります。特に、現場運用に依存した発注体制の場合は、早期の確認が不可欠です。

物流下請法リスク診断（荷主企業向け） https://toritekihou.com/shindan/

物流下請法リスク診断（荷主企業向け） :https://toritekihou.com/shindan/





６．法人概要



行政書士法人運輸交通法務センター

代表社員／行政書士：楠本浩一

所在地：大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階

代表プロフィール

パナソニックの物流部門及び物流子会社にて荷主側・物流会社側双方の物流法務を20年以上担当。全国100か所以上の物流拠点で発注構造・契約・運用の実態を検証。物流分野における取適法（旧下請法）・物流特殊指定の実務に精通する数少ない専門家として、荷主企業の物流ガバナンス設計に取り組む。

著書

『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』

本リリースに関するお問い合わせ

大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階

行政書士法人運輸交通法務センター

代表社員／行政書士 楠本 浩一

TEL：06-6355-4605

Email：kusumoto@officekusumoto.com

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運輸交通法務センターホームページ :https://toritekihou.com/