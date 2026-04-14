「その合成音声、誰の声ですか？」無断学習されたAI音声から元の声優を特定する話者識別モデル「Paramatch」デモ版を公開

Parakeet 株式会社アップロードされた音声から学習元の声優を推定

Parakeet株式会社（本社：福島県双葉郡広野町、代表取締役：中村泰貴、以下「当社」）は、話者識別モデル「Paramatch（パラマッチ）」のデモ版を、Hugging Face上にて無償公開いたしました。本モデルは、音声ファイルをアップロードすると、最も声質の近い話者を予測・分析する話者識別AIです。

無断で学習されたAI音声合成モデルが出力した音声から、その元となった声の持ち主を特定するための手がかりを得ることを目的として開発しました。

▼ デモURL

https://huggingface.co/spaces/Parakeet-Inc/paramatch

■ 開発の背景：「声」というアイデンティティを守るために

近年、AI音声合成技術の急速な発展に伴い、声優の方々の音声を無断で学習したモデルや、それを用いて生成された合成音声が、SNSや動画プラットフォーム上で公開・拡散される事例が後を絶ちません。

ここで重要なのは、問題の本質を正確に捉えることです。日本の著作権法第30条の4により、AIによる情報解析を目的とした学習自体は広く認められています。個人が自分自身の楽しみのために音声を学習し、自分一人で利用する行為については、原則として法的な問題は生じません。

しかし、無断学習されたAI音声合成モデルそのものを配布・公開する行為や、特定の声優さんの声で自由に発話できる状態を第三者に提供する行為、あるいはその声優さんの声で生成した合成音声そのものを公開・拡散する行為は、まったく別の問題です。これらは、声優・俳優の方々が長年の研鑽によって築き上げた「声」というアイデンティティを脅かし、実演家の権利を著しく侵害するものです。

声は、表現者にとって唯一無二の存在証明です。それが本人の意思を離れ、本人の関知しない言葉を語らされる、この状況に対し、私たち音声技術の研究開発に携わる者として、何ができるのかを問い続けてきました。その一つの答えが、Paramatchです。

■ Paramatchとは

Paramatchは、当社が開発した話者識別AIモデルです。アップロードされた音声ファイルに対し、話者データベースの中から声質の最も近い話者上位3名を予測し、それぞれの類似度をスコアとして提示します。これにより、ある合成音声が「誰の声に基づいて生成されたものか」を特定するための客観的な手がかりを得ることができます。

【主な特徴】

・話者データベースから類似話者を予測

・30秒以下の音声ファイルに対応

アップロードされた音声はサーバーに保存されず、二次利用も一切行いません。また、学習データは

Paramatchモデルの構築にのみ使用しています。音声合成等の生成モデルや、当社の他製品・プロジェクトへの転用は一切行っておりません。

なお、本ツールの結果はあくまで参考情報であり、法的判断の根拠となるものではありません。また、認識精度は完全ではなく、今後も継続的な改良を進めてまいります。

本デモを公開した目的は、大きく二つあります。

第一に、表現者のアイデンティティである「声」の権利を守るための有効な対抗策を、実証ベースで検証することです。机上の議論ではなく、実際の不正事例に対してこの技術がどこまで有効なのかを、業界の皆様と共に確かめていきたいと考えています。

第二に、声優・俳優の方々、所属事務所、権利者団体の皆様との対話の起点とすることです。私たちはAI音声技術を開発する一企業ですが、だからこそ、この技術が悪用される現実から目を背けるわけにはいきません。技術を作る側の責任として、声を守るための技術にも本気で取り組みたいと考えています。

■ 声優・俳優の皆様、業界団体の皆様へ：共に取り組む仲間を求めています

私たちは、Paramatchを単なる「公開デモ」で終わらせるつもりはありません。本気でこの技術を社会実装するためには、現場で日々「声」と向き合っておられる声優・俳優の方々、その権利を守る事務所や業界団体の皆様の知見が不可欠です。

具体的には、以下のような形でのご協力をお願いしたいと考えております。

・実際の不正事例に対するParamatchの有効性検証

・話者データベースの精度向上に向けたご相談

・業界ガイドラインや権利保護の枠組みづくりに関する技術的助言

・実演家の権利保護を目的とした共同プロジェクトへの参画

私たちParakeet株式会社は、リアルタイムAIボイスチェンジャー「Paravo」において、IPホルダー・声優事務所と正規のライセンス契約を結び、声優の方々へ適切に利益が還元される枠組みを構築してきた実績があります。AI音声技術を「敵」としてではなく、表現者の権利を守りながら共存させる道を、技術の側から本気で模索してきた会社です。

声を守りたい、その思いを共有してくださる全ての方々と、手を取り合って進んでいきたいと願っています。お問い合わせをお待ちしております。

■ お問い合わせ

Parakeet株式会社

お問い合わせフォーム：https://parakeet-inc.com/contact

■ 会社概要

企業名：Parakeet株式会社

代表者：中村泰貴

所在地：福島県双葉郡広野町

事業内容：音声合成・音声変換に関する研究開発

主要製品：

・リアルタイム音声変換エンジン「Paravo」（URL(https://parakeet-inc.com/paravo)）

・テキスト音声合成エンジン「Paratts」

・話者識別モデル「Paramatch」（URL(https://huggingface.co/spaces/Parakeet-Inc/paramatch)）

・音声吹き替えエンジン「Patra」

・ふりがな予測エンジン「Parayomi」（URL(https://huggingface.co/spaces/Parakeet-Inc/Parayomi)）

会社ホームページURL：https://parakeet-inc.com/