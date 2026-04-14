【支援事例】新卒の離職率が50%から10%に改善。上司部下の関係性強化アプローチ

株式会社エンディングキャリア

株式会社エンディングキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤大介）は、上司と部下の関係性強化により、新卒の離職率が50%から10%に改善した支援事例を公開しました。

※クライアント企業や個人の特定を避けるため、事例の本質を損なわない範囲で一部の情報を変更・加工して記載しています。

直面していた課題

情報通信サービス会社T社では、毎年10名前後の新卒を採用していましたが、その約半数が1年以内に離職していました。この状況は、直近の3年間続いていました。

人事責任者のSさんは、主な離職原因が「上司と部下の関係性」にあると分析しました。その解決策として、新入社員には「主体性を育む研修」を、管理職には部下の主体性を支援する「コーチング研修」をそれぞれ企画し、双方からのアプローチによる改善を図りました。

研修直後には、新卒も管理職もそれぞれに有益な気づきを得られた様子でしたが、離職防止には効果がありませんでした。人事に告げられる退職理由は「次にやりたい事が見つかったので辞めます。」という前向きな理由が多く、離職防止の手がかりが掴めずにいました。

離職防止へのアプローチ

離職防止の取り組みは以下のステップで進めました。まずは組織風土診断によって、メンバーの関係性を見える化し、離職要因を考察しました。次に組織の実情を把握するために、気になる数名に絞ってヒアリング調査を実施。これらを材料に離職要因を掘り下げて分析し打ち手を提案しました。今回は「上司と部下のコミュニケーション不足」が主な離職要因の一つでしたので、上司と部下を交えた合同研修を実施して、お互いの相互理解を深めました。その後、1on1面談を数ヵ月継続して、研修での気づきを定着させました。

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執筆者プロフィール

株式会社エンディングキャリア

代表取締役 佐藤大介



高校卒業後に航空自衛隊へ入隊。その後、就職氷河期の中で転職を重ねながらキャリアを形成し、大手から中小企業まで多様な業種を経験。事業責任者および人事責任者として、人材育成・組織開発領域に20年従事。現在は、組織開発コンサルタントとして、企業の持続的な成長を支援。多摩大学大学院修了、キャリアコンサルタント。

会社概要

社名：株式会社エンディングキャリア

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル1階2階

代表者：代表取締役 佐藤大介

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