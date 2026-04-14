Hasselblad製品のタッチ＆トライを5月17日（日）に大阪・梅田のカメラの大林で開催

株式会社セキド

Hasselblad（ハッセルブラッド）の日本総代理店である株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年5月17日（日）にHasselblad製品を体験できるタッチ＆トライイベントを、大阪市梅田のカメラの大林で開催します。

当日は、1億画素の中判ミラーレスカメラ X2D II 100C や、クラシックな撮影体験と現代的なデジタル性能を兼ね備えた 907X & CFV 100C をはじめ、XCDシリーズの各種レンズも実際に手に取ってお試しいただけます。気になる製品は購入相談も可能です。14時からは会場近隣の貸会議室で、フォトグラファー 上田晃司氏によるHasselbladセミナーも開催します。タッチ＆トライとあわせて、ぜひご参加ください。

Hasselbladタッチ＆トライ in カメラの大林 開催概要

日時 ：2026年 5月17日（日）10時00分～17時00分

会場 ：カメラの大林

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-100号 大阪駅前第一ビル1階

参加費：無料（※予約不要）

詳細 ：https://www.camera-no-ohbayashi.co.jp/view/page/26hasselblad

上田晃司氏によるHasselbladセミナー 開催概要

日時 ：2026年5月17日（日）14時00分～15時30分

講師 ：上田晃司氏（フォトグラファー）

会場 ：貸会議室ユーズ・ツウ

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-1-18 富士ビル4F

参加費：1,000円 ※キャンセル不可

参加特典：Hasselbladオリジナルグッズ

カメラの大林オリジナルトートバッグ

定員 ：20名

申し込み：https://www.camera-no-ohbayashi.co.jp/view/item/000000036399

※本イベントはSNS用の写真・動画撮影を行います。

※撮影した写真・動画はSNSやWeb等で公開される場合がございます。あらかじめご了承ください。

主な展示品

・X2D II 100C

ハッセルブラッド ナチュラルカラーソリューションとハイダイナミックレンジ（HNCS HDR）、AF-C連続オートフォーカス、5軸10段ボディ内手ブレ補正を備えた1億画素対応の中判ミラーレスカメラです。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/x2d-ii-100c/

・907X＆CFV 100C

1台で3通りの構成に対応し、クラシカルな撮影スタイルと現代的なデジタル撮影の両方を楽しめる1億画素の中判カメラです。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/v-system/907x-cfv-100c

・XCDシリーズ各種レンズ

焦点距離ごとの描写の違いや中判ならではの表現を、実機とあわせて比較しながら体験いただけます。

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【セキドについて】

株式会社セキドは、撮影機材や産業機器の販売、導入支援、各種サポートを手がけています。2023年6月よりHasselbladの日本総代理店として、製品販売や体験イベントを通じてブランドの認知拡大と市場展開を進めています。



株式会社セキド

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：月～金 10:00～17:30

https://sekidocorp.com



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＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

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受付時間：平日11:00～17:00