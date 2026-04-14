どこよりも早く夏のプール情報解禁！癒しの南国リゾート『Shell Pool』が今年もオープン決定！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

アウトドアプール『Shell Pool』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/

ホテルニューオータニ幕張では、アウトドアプール『Shell Pool』を2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）の期間限定で営業いたします。都心から最短約30分という好アクセスでありながら、海外の南国リゾートを思わせる開放感あふれるプールで、夏の非日常と癒しのひとときをお過ごしください。

※事前予約受付は6月1日（月）10:00より開始いたします。

豊かな緑と開放的な青空が織りなす、南国リゾートさながらの非日常空間

先週末、日本列島は季節外れの暖かな空気に覆われ、東京都心では4月11日（土）に今年初の夏日（25.3℃）を記録。翌12日（日）にはさらに気温が上がり26.2℃を観測するなど、2日連続の夏日となりました。いよいよ本格的な夏の到来が近づくなか、ホテルニューオータニ幕張の夏の代名詞、アウトドアプール『Shell Pool』が夏季限定でオープンいたします。シェル（貝殻）の形をした優美なプールと、風に揺れる椰子の木などの緑豊かな木々、一歩足を踏み入れれば、そこはまるで海外の南国リゾート。都心から最も近い“癒しのリゾートプール”と呼ぶにふさわしい絶好のロケーションが皆さまをお迎えします。

デイプールは朝から夕方までの「通し営業」に！フレキシブルに満喫できる「ショートプラン」も新登場

2020年より導入していたデイプールの2部制を今夏より廃止し、9時～17時まで通しで営業することが決定いたしました。時間を気にすることなく、ご自身のペースでゆったりと開放的なデイプールを満喫していただけます。

さらに、「予定の合間に少しだけリゾート気分を味わいたい」、「短時間で気軽にプールを満喫したい」というお声に応え、お好きなタイミングからデイプール終了までの2.5時間ご利用いただける『ショートプラン』が今年から新登場！ご自身のスケジュールに合わせてフレキシブルにご利用いただける、ホテルニューオータニ初のスマートなプランです。

今年のテーマは「PINK＆GOLD」。幻想的な光に包まれる、夏夜のリゾート体験

「日差しを気にせず、夏気分を存分に満喫したい！」。そんな夢を叶えるのが、ホテルニューオータニ幕張のナイトプールです。今年のテーマは、心躍る“ピンク”と、煌めく“ゴールド”を掛け合わせた「PINK＆GOLD」。期間中は毎晩、プール全体をピンクやゴールドの光でライトアップし、その幻想的に照らされた空間は、どこを切り取ってもフォトジェニック。きらめく水面と色鮮やかな光が織りなす大人の夏夜を、心ゆくまでご堪能ください。

今年のナイトプールには、学生＆ファミリー向けの2つの特別プランが新登場！

昨年9月に限定販売し大好評だった「学割プラン」が、今年は7月限定で登場。前期頑張った自分へのご褒美として、最高の夏休みをスタートしていただけるよう、ナイトプール営業開始日（7/18）より販売いたします。中学生～大学生・専門学校生の方限定で、入場時に学生証をご提示いただくと、1名さまあたり通常最大料金\6,500のところ、半額以下の\3,000にてご入場いただけます。さらに、学生4名さま以上でのご来場で、1名さまにつき1杯ノンアルコールドリンクをプレゼント！学生の皆さまの“夏休み最高のスタートダッシュ”をホテルが全力で応援いたします。

さらに、例年お子さま連れのファミリー層から寄せられていた「子どもと一緒にナイトプールを利用したい」という熱いリクエストにお応えし、今夏ついにナイトプールへのお子さまの入場を解禁し、ご宿泊者限定で「ファミリーナイトプールプラン」をご用意。きらきらと輝く幻想的なナイトプールの雰囲気を、ぜひご家族皆さまでお楽しみください。

※「ファミリーナイトプールプラン」ご利用の場合、ナイトプールのご利用は19:30までとさせていただきます。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

アウトドアプール『Shell Pool』

https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/

［期 間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）

※9月のデイプール営業は、土・日・祝日のみ

■デイプール

［時 間］9:00～17:00（最終入場 16:00）

［料 金］平日：大人\6,000 / お子さま\3,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金）：大人\12,000 / お子さま\6,000

＜ショートプラン（2.5時間利用）＞

平日：大人\3,500 / お子さま\2,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金）：大人\6,500 / お子さま\3,500

〈延長料金〉※30分ごとに下記追加料金が発生いたします。

平日：＋\1,000

土・日・祝日および8/10（月）～14（金）：＋\1,500

※大人・お子さま一律料金



■ナイトプール

［時 間］18:00～21:00（最終入場 20:00）

［料 金］平日：\5,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金）：\6,500

※ナイトプールご利用は、中学生以上のお客さま限定とさせていただきます。（一部プラン利用者を除く。）

＜7月限定『ナイトプール学割プラン』＞

1名さま \3,000

※学生4名以上のご利用で、1名さまにつき1杯ノンアルコールドリンクをプレゼント

※対象：中学生・高校生・専門学校生・大学生（学生証提示必須）

※中学生のお客さまは保護者同伴（高校生以上）にてご入場いただけます。

※土・日・祝日も同料金でご利用いただけます。

＜宿泊者限定『ファミリーナイトプールプラン』＞

平日：大人\2,000 / お子さま\1,000

土・日・祝日および8/10（月）～14（金）：大人\2,500 / お子さま\1,000

※お子さま連れのご宿泊者限定プランとなります。

※3歳未満のお子さまはご入場いただけません。

※本プランご利用の場合、19:30までのご利用とさせていただきます。（大人も含む）

［お問合せ］Tel: 043-297-7777（代表経由）